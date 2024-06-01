ما هو التهاب الوتَر؟
الأوتار هي قطع متينة من نسيجٍ تصلُ العضلات بالعظام.
التهاب الوتر tendinitis هو التهاب يُصيب وترًا،
يُسبب التهاب الوتر ألمًا، خُصوصًا عندما يُحرك المُصاب ذاك الوتر،
وهو أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص في منتصف العمر أو كبار السن، وذلك لأن الأوتار تضعف مع التقدم في السن؛
كما يمكن أن ينجم أيضًا عن ممارسة التمارين الشاقة أو القيام بمهام تُستخدم فيها نفس الحركات مرارًا وتكرارًا.
تنطوي المُعالَجات على الجبائر والكمادات الساخنة أو الباردة وأخذ مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، لتخفيف الألم.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الوتر؟
ربَّما ينجُم التهاب الوتر عن العديد من الإصابات الصغيرة والتمزقات والاهتراء العام الذي يحدث مع التقدم في السن.تنطوي الأسباب المهمَّة التي تُسهِمُ في التهاب الوتر على:
الإفراط في ممارسة التمارين أو ممارسة التمارين بطريقة خاطئة
القيام بنفس الحركات مرارًا وتكرارًا
تجعل اضطرابات مُعيَّنة الشخصَ أكثر ميلًا بعض الشيء لأن يُصاب بالتهاب الوتر:
السيلان، وهو عدوى منتقلة بالجنس، وينتشر أحيانًا عبر الجسم ويُصيب الوتر بالعدوى.
كما يمكن أن يحدث التهاب الوتر كتأثير جانبي لبعض المضادات الحيوية أيضًا.
ما هي أعرَاض التهاب الوتر؟
تنطوي أعراض التهاب الوتر على:
ألم عند تحريك الوتر أو الضغط عليه
تورم ودفء في بعض الأحيان
يكون التهاب الوتر أكثر ميلًا للحدوث في الأوتار في الأجزاء الآتية من الجسم:
الكتف (الكفة المدورة rotator cuff)
اليد
الذراع
الجزء الخلفي من العقب
جانب الركبة
بالقرب من عظم الورك
إذا استمر التهاب الوتر مدة طويلة، يُمكن أن يضعف الوتر وقد يحدث الآتي:
تيبُّس وصعوبة في الحركة (خصوصًا إذا كان التهاب الوتر في مفصل الكتف)
شعور بالانعِقال عند تحريك المَفصِل.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الوتر؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الوتر استنادًا إلى الأعراض والفحص السريري عادةً،
ويُجرون اختبارات أحيانًا، مثل:
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ الوتر؟
تنطوي المعالجة على:
توفير الراحة للمنطقة المؤلمة، وأحيانًا عن طريق وضع جبيرة أو وشاح
الكمادات الساخنة أو الباردة
الأدوية (مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة مثل إيبوبروفين) لتخفيف الألم
حقنة تحتوي على ستيرويد قشريّ أحيانًا
حالما يتحسن الالتهاب، سيقوم المريض بتمارين لمساعدة الوتر على التحرك بسهولة أكبر،
وبالنسبة إلى الحالات الشديدة من التهاب الوتر، قد يُجري الأطباءُ جراحةَ.
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب الوتر؟
للوقاية من عودة التهاب الوتر أو استمراره لفترةٍ طويلةٍ، سيطلب الأطباءُ من المريض:
التأكد من ممارسته التمارين أو النشاط بالطريقة الصحيحة
تجنب القيام بنفس الحركة مرارًا وتكرارًا لفترة طويلة
التأكد من أن المنطقة التي يعمل فيها مُريحةً ومُهيَّأةً بشكلٍ مناسب لما يقوم به