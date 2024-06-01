ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الوتر؟

ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الوتر؟

ربَّما ينجُم التهاب الوتر عن العديد من الإصابات الصغيرة والتمزقات والاهتراء العام الذي يحدث مع التقدم في السن.تنطوي الأسباب المهمَّة التي تُسهِمُ في التهاب الوتر على:

الإفراط في ممارسة التمارين أو ممارسة التمارين بطريقة خاطئة

القيام بنفس الحركات مرارًا وتكرارًا

تجعل اضطرابات مُعيَّنة الشخصَ أكثر ميلًا بعض الشيء لأن يُصاب بالتهاب الوتر:

السيلان، وهو عدوى منتقلة بالجنس، وينتشر أحيانًا عبر الجسم ويُصيب الوتر بالعدوى.

كما يمكن أن يحدث التهاب الوتر كتأثير جانبي لبعض المضادات الحيوية أيضًا.