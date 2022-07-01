ما الذي يُسبِّبُ الألمَ العضلي الليفي؟

ما الذي يُسبِّبُ الألمَ العضلي الليفي؟

لا يعلَمُ الأطباءُ سببَ الألم العضلي الليفي،يبدو على المصابين بالألم العضلي الليفي أن لديهم حساسية أكثر للألم بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين،وتبدُو أدمغتهم تتعامل مع إشارات الألم بشكلٍ مختلف.

على الرغم من أن الأشخاص يُعانون من ألم في الكثير من العضلات، إلا أنَّ الألم العضلي الليفي ليس اضطرابًا عضليًّا.