ما هُوَ الألم العضلي الليفي؟
الألم العضلي الليفي fibromyalgia هو اضطرابٌ يُسبِّبُ ألمًا وإيلامًا في جميع أنحاء الجسم وتعبًا شديدًا ومشاكل في النوم،
وقد يُعاني المريض من الألم أو التيبُّس أو الوجَع في جميع أنحاء جسمه، وقد تُسبب أجزاء مُعيَّنة من الجسم الألمَ عند عند جسها.
الألم العضلي الليفي مُزعجٌ ويُسبب الكدرَ، ولكنه ليس خطيرًا أو قاتلًا،
ولا يحدث ضرر في العضلات أو الدماغ أو الأعصاب،
وهُوَ أكثر شُيوعًا عند النِّساء.
قد يكون الشخص أكثرَ ميلًا للألم العضلي الليفي إذا كان يُعاني من الشدَّة أو تعرض إلى عدوى أو إصابة، أو لديه أفراد من العائلة يُعانون من الحالة،
ولا يُوجد شفاء من الألم العضلي الليفي، ولكن يستطيع الأطباءُ المريض على تدبير الأعراض؛
ويُمكن الحصول على فائدة من خلال أخذ بعض الأدوية وممارسة التمارين وتطبيق الحرارة على العضلات المؤلمة والحصول على تدليك.
ما الذي يُسبِّبُ الألمَ العضلي الليفي؟
لا يعلَمُ الأطباءُ سببَ الألم العضلي الليفي،يبدو على المصابين بالألم العضلي الليفي أن لديهم حساسية أكثر للألم بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين،وتبدُو أدمغتهم تتعامل مع إشارات الألم بشكلٍ مختلف.
على الرغم من أن الأشخاص يُعانون من ألم في الكثير من العضلات، إلا أنَّ الألم العضلي الليفي ليس اضطرابًا عضليًّا.
ما هي أعراضُ الألم العضلي الليفي؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم ووجع في العضلات في جميع أنحاء الجسم
شعور بالتعب طوال الوقت
مشكلة في التركيز، مثل أن يكون الذهن مشوشًا
مشاكل النوم
بقع على العضلات تُسبب الإيلامَ
شعور بالتعب أو القلق أو الاكتئاب
يمكن أن تكون الأَعرَاض مستمرة (مزمنةً) أو تشتدّ من حين لآخر
ما الذي يُمكن أن يُحرِّض الألم العضلي الليفي؟
قد تتفاقم الأعراض عندَ المريض عندما:
يُعاني من الكثير من الشدة البدنية أو النفسية
لا ينام بشكل جيدٍ أو يشعر بتعب شديد ويكون مُنهكًا
يقضي الكثير من الوقت في أماكن رطبة أو باردة
ما هِيَ المشاكل التي تترافق مع الألم العضلي الليفي؟
إذا كان المريض يُعاني من الألم العضلي الليفي، فقد يُعاني أيضًا من:
الشَّقيقة أو نوع آخر من الصداع
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ألم عضلي ليفي؟
سيسألُ الأطباءُ الشخصَ حول الأعراض لديه،وسيتفحصونه لمعرفة ما إذا كانت عضلاته تُسبب الإيلامَ ولكنها لا تزال قوية.
يمكن أن تساعد اختبارات الدَّم الأطباءَ على تحديد ما إذا كان لدى الشخص مرض آخر بأعراض مُشابهة، مثل ألم العضلات.لن يُسبب الألم العضلي الليفي أية نتائج غير طبيعية في الاختبارات أو الدراسات التصويرية (مثل التصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي).
كيف يُعالج الأطباءُ الألمَ العضلي الليفي؟
سيطلبُ الأطباءُ من المريض مُعالَجة الأعراض لديه عن طريق اتخاذ الخطوات الآتية:
التقليل من الشدة
إدراك أنَّه لا يُوجَد مرض يُهدد الحياة يُسبب الألمَ لديه
تمطيط عضلاته بلطف لنحو 30 ثانية وتكرار هذا لخمس مرات
ممارسة التمارين التي لا تُسبب الضررَ للعضلات أو المَفاصِل، مثل المشي أو السباحة
تطبيق الحرارة على المنطقة التي تسبب الألم أو تدليكها بلطف
البقاء دافئًا
الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم
ينبغي على المريض تحسين نومه عن طريق:
تجنُّب الكافيين (في القهوة والشاي والمياه الغازية)
النوم في غرفة مظلمة وهادئة وفي سرير مريح
تجنُّب الأكل او مشاهدة التلفاز عند الوجود في السرير
قد يصِفُ بعض الأطباء أدويةً للمساعدة على تخفيف الأعراض، مثل:
مضادَّات الاكتئاب (خصوصًا للمساعدة على النوم)
بعض الأدوية المُضادَّة للاختلاجات
مُسكِّنات الألم، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين
في بعض الأحيان، العلاج الطبيعي والعلاج بالكلام (العلاج المعرفي السُّلُوكي).
يميل الألم العضلي الليفي إلى أن يكون مزمنًا (أي يستمر لفترةٍ طويلةٍ)، ولكنه قد يتحسن من تلقاء نفسه إذا اعتنى المريض بنفسه بشكلٍ جيدٍ وقلل من الشدَّة