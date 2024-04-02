ينجُم الفصال العظميّ عن ضغط على مفصل عادةً،ويُؤدِّي الضغط إلى اهتراء الغضروف في المفصل،والغضروف هو طبقة واقية متينة وملساء من نسيجٍ على نهايات العظام في كل مفصل.يُوسِّدُ الغضروفُ العظام ويجعلها تنزلق فوق بعضها بعضًا من دون احتكاك:

عندما يتضرَّر الغضروف، تبدأ العظام في المَفصِل بالاحتكاك مع بعضها بعضًا، وتصبح مُتضرِّرةً

مع الضرر في الغضروف والعظم، لا يستطيع المَفصِل الحركة بسلاسة ويعمل بشكل صحيح

يُواجه الشخص زيادةً في خطر الفصال العظميّ إذا كان: