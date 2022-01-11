ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه ألم في العُنق وأي من العلامات التحذيرية الآتية:

فقدان القوة في العُنق أو في إحدى الذراعين أو الساقين أو كليهما

اخدرار في إحدى الذراعين أو الساقين أو كليهما

حُمَّى

تعرُّق ليلي

صُدَاع

تعب أو تخليط ذهنيّ

انزعاج في الصدر أو شعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس

ألم يحدث أو يتفاقمُ عند ممارسة التمارين

مشاكل في البلع

ينبغي على الشخص استشارة الطبيب في غضون يوم إذا كان لديه ألم شديد في العنق ولا يخفّ عند أخذ أدوية مثل الأسيتامينوفين أو مُضاد للالتهاب غير ستيرويديّ.تتضمن مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية أدوية مثل إيبوبروفين، و نابروكسين، وعدة أدوية أخرى.

إذا كان لدى الشخص ألم في العنق من دون علامات تحذيريَّة، يُمكنه الانتظار بضعة أيام أو الاتصال بالطبيب للتَّحدُّث حول أقرب وقت لمراجعته.