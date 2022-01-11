ألم العُنق شائعٌ، خُصوصًا عندَ كبار السن،ويمكن للكثير من أسباب ألم أسفل الظهر أن تُسبب ألمَ العنق أيضًا.يمكن أن يتسبَّب الضرر في العظام أو العضلات أو الأربطة (الحزم القصيرة والمتينة من النسيج التي تُثبِّتُ العظام مع بعضها بعضًا في مفصل) في ألمِ العُنق،كما يُمكن أن يُسبب الضرر في الأعصاب أو الحبل الشوكيّ ألمًا في العُنق أيضًا.
ينجُم معظم ألم العنق عن حالات الإلتواء والوثي، ويتحسن هذا الألم من تلقاء نفسه.
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه ألم في العنق وفقدَ القوةَ أو الشعور،
ويمكن تخفيف ألم العنق عن طريق أدوية عادةً (مثل الأسيتامينوفين)، وعدم القيام بأشياء تُسبب الجهد للعنق.
متى ينبغي استشارة الطبيب حول ألم العُنق؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه ألم في العُنق وأي من العلامات التحذيرية الآتية:
فقدان القوة في العُنق أو في إحدى الذراعين أو الساقين أو كليهما
اخدرار في إحدى الذراعين أو الساقين أو كليهما
حُمَّى
تعرُّق ليلي
صُدَاع
تعب أو تخليط ذهنيّ
انزعاج في الصدر أو شعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس
ألم يحدث أو يتفاقمُ عند ممارسة التمارين
مشاكل في البلع
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب في غضون يوم إذا كان لديه ألم شديد في العنق ولا يخفّ عند أخذ أدوية مثل الأسيتامينوفين أو مُضاد للالتهاب غير ستيرويديّ.تتضمن مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية أدوية مثل إيبوبروفين، و نابروكسين، وعدة أدوية أخرى.
إذا كان لدى الشخص ألم في العنق من دون علامات تحذيريَّة، يُمكنه الانتظار بضعة أيام أو الاتصال بالطبيب للتَّحدُّث حول أقرب وقت لمراجعته.
ما الذي يُسبِّبُ ألم العُنق ؟
السبب الأكثر شُيُوعًا لألم العُنق هُو:
إجهاد العضلات أو التواء الأربطة،
وتنطوي الأَسبَابُ الشائعة الأخرى على:
تشنجات العضلات
الفُصال العظمي (عندما يحدث اهتراء في النسيج الواقي في نهايات العظام)
داء الفقار الرقبية (البلى والاهتراء في الفقرات والأقراص، وهو أمر شائع مع التقدم في السن)
تمزّق أو انفتاق (بروز) قرص في العمود الفقري (يضغط القرص على جذر العصب ويسبب ألمًا)
قد يُؤثِّرُ ألم في جميع أنحاء الجسم (مثلما يحدث في الألم العضلي الليفي fibromyalgia في العُنق أيضًا.
تنطوي الأَسبَاب الأقل شيوعًا والتي تعد خطيرةً على:
تمزّق في بطانة شريان في العنق (تسلُّخ dissection)
عدوى
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيسأل الطبيب الشخصَ عن الأَعرَاض والتاريخ الصحِّي ويخضعه إلى فحص بدنيّ،
ولا توجد حاجة إلى إجراء اختبارات عادةً.في حالاتٍ معيَّنة، قد يستخدم الأطباءُ:
كيفَ يُعالِجُ الأطباءُ ألمَ العُنق؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
مُعالَجة السبب في ألم العنق
يقترحون على الشخص أخذ مسكنات للألم، مثل الأسيتامينوفين أو دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويديّ
تطبيق الحرارة أو البرودة على المنطقة المؤلمة، وتُعدُّ البرودة أفضل في أثناء أول يومين من بعد الإصابة، ومن ثم تُستخدم الحرارة
يطلبون من الشخص تجنب النشاطات التي تُسبِّبُ ألمَ العُنق
يطلبون من الشخص الخضوع إلى العلاج الطبيعي، والذي ينطوي على تمارين التمطيط والتقوية
كيف يُمكن الوِقاية من ألم العُنق؟
ممارسة التمارين، بما فيها تمارين تقوية العضلات وتمطيطها
الحفاظ على استقامة الظهر عند الوقوف والجلوس
النوم على الظهر أو الجانب مع دعم الرأس ولكن من دون رفعه
عدم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة