ما الذي يُسبِّبُ ألمَ أسفل الظهر؟

ما الذي يُسبِّبُ ألمَ أسفل الظهر؟

قد لا يكون الأطباءُ قادرين على معرفة السبب في ألم أسفل الظهر دائمًا،والسبب الأكثر شُيُوعًا لألم أسفل الظهر هو:

إجهاد العضلات أو التواءات الأربطة (الأربطة هي حزم قصيرة ومتينة من نسيج تربط العظام ببعضها بعضًا عند مفصل)،

وقد يحدث هذا على جانبٍ واحدٍ أو على جانبي الظهر معًا،ويتفاقم الألم مع الحركة ويتحسن مع الراحة.

تنطوي الأَسبَابُ الشائعة الأخرى على:

القرص هو نسيج إسفنجيّ بين عظام الظهر (الفقرات) يسمح بانحناء العمود الفقري،وعندما يتمزق قرص أو ينضغط، فيمكن أن تبرز مادة تشبه الهلام (تنفتِق) وتضغط على عصبٍ.وقد يؤدي السُّعال أو العُطاس إلى تفاقم ألم انضغاط العصب.

التضيق الشوكي القطني هُوَ سببٌ شائع لألم أسفل الظهر عند كبار السن.

قد يتفاقم الألم في الحالات الآتية: