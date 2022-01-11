يسمح الجزء السفلي (القطنيّ) من العمود الفقري للجسم بالدوران والالتواء والانحناء،كما يعطي القوة للوقوف والمشي والرفع أيضًا،وهو يُمارس دورًا في جميع الحركات تقريبًا.يكون الألم في أسفل الظهر شائعًا جدًا،
وهُو ينجُم عن رفع الأشياء أو ممارسة التمارين أو السقوط أو التعرُّض إلى حادث سيارة عادةً؛
والسبب الأكثر شُيُوعًا للألم في أسفل الظهر هُوَ الإجهاد العضلي.
يُمكن أن تُساعد تقويةُ عضلات المعدة والورك والظهر على الوقاية من الألم في أسفل الظهر،
ويُمكن مُعالجة هذا الألم عن طريق تجنُّب النشاطات التي تُجهِدُ الظهرَ، وأخذ مسكنات للألم وتطبيق البرودة أو الحرارة على الظهر، ولكن يشفى ألم أسفل الظهر من تلقاء نفسه عادةً؛
كبار السن المصابين بألم أسفل الظهر الذي يحدث من دون سبب واضح أو مع العلامات التحذيرية المذكورة أدناه، إلى استشارة الطبيب.
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه ألم في أسفل الظهر وأي من العلامات التحذيرية الآتية:
اخدرار
ضُعف في ساق أو الساقين معًا
مشاكل في التبوُّل أو التبرُّز
حمَّى
خفَّة في الرأس أو إغماء
ألم شديد في أي مكان في البطن
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب خلال يوم إذا كان لديه ألم في أسفل الظهر وأي من العلامات التحذيرية الآتية:
تاريخ للسرطان
نقص في الوَزن
ألم شديد في الليل
إذا كان عمره 55 عامًا أو أكبر وليس هناك سبب واضح، مثل إصابة تُسبب الألمَ
إذا كان يُواجه زيادةً في خطر العدوى بسبب أدوية يأخذها، أو بسبب جراحة خضع إليها مؤخرًا أو إصابة، أو تعاطي عقاقير أو كان مصابًا بفيروس العوز المناعي البشري أو الإيدز
إذا لم يكن الألمُ شديدًا وليست هناك علامات تحذيرية، يستطيع الشخص الانتظار لعدَّة أيام لرؤية الطبيب.
ما الذي يُسبِّبُ ألمَ أسفل الظهر؟
قد لا يكون الأطباءُ قادرين على معرفة السبب في ألم أسفل الظهر دائمًا،والسبب الأكثر شُيُوعًا لألم أسفل الظهر هو:
إجهاد العضلات أو التواءات الأربطة (الأربطة هي حزم قصيرة ومتينة من نسيج تربط العظام ببعضها بعضًا عند مفصل)،
وقد يحدث هذا على جانبٍ واحدٍ أو على جانبي الظهر معًا،ويتفاقم الألم مع الحركة ويتحسن مع الراحة.
تنطوي الأَسبَابُ الشائعة الأخرى على:
انضغاط العصب (عندما يضغط شيء ما على العصب)، حيث يُمكن أن يحدث مع حالاتٍ مثل الفصال العظمي أو قرص منفتق
التضيق الشوكي القطني lumbar spinal stenosis، حيث تُصبِح القناة الشوكية صغيرةً، وهي الممر في العمود الفقري الذي يمر عبره الحبل الشوكي
انزلاق الفقار spondylolisthesis، حيث ينزلق عظم في الظهر (فقرة) للأمام فوق عظم تحته
كما قد يُؤثِّرُ ألم في جميع أنحاء الجسم (مثلما يحدث في الألم العضلي الليفي fibromyalgia في أسفل الظهر أيضًا
القرص هو نسيج إسفنجيّ بين عظام الظهر (الفقرات) يسمح بانحناء العمود الفقري،وعندما يتمزق قرص أو ينضغط، فيمكن أن تبرز مادة تشبه الهلام (تنفتِق) وتضغط على عصبٍ.وقد يؤدي السُّعال أو العُطاس إلى تفاقم ألم انضغاط العصب.
التضيق الشوكي القطني هُوَ سببٌ شائع لألم أسفل الظهر عند كبار السن.
قد يتفاقم الألم في الحالات الآتية:
إذا رفعَ الشخصُ شيئًا بطريقةٍ خاطئة
إذا كان الشخص بدينًا
إذا كان الشخص متعبًا بشكلٍ كبيرٍ
إذا كانت وضعته سيئة (لا يستطيع الوقوف بشكلٍ مستقيم)
إذا لم يكن لدى الشخص قوة عضلية جيدة في ظهره ومعدته وعضلات وركه (
ما هو ألم العصب الوركيّ؟
ألم العصب الوركيّ sciatica هو ألم ينجُم عن ضغط على العصب الوركي،والعصب الوركي هو أكبر عصب في الظهر،وهو يمتد من أسفل العمود الفقري إلى الجزء الخلفي من الساق.قد يؤدي أي سبب لألم أسفل الظهر إلى ألم العصب الوركيّ،
ويُؤثِّرُ ألم العصب الوركي في جانب واحد فقط عادةً.قد يشعر المريض بوخزٍ، أو اخدرار في جزءٍ من الساق،وقد يعاني من ألم شديد أو بارق في الجزء الخلفي من الساق نحو الركبة أو القدم.يُعد الضغط المستمر على العصب من المشاكل الخطيرة، وقد يؤدي إلى ضعف واخدرار في الساق على المدى الطويل.
ما الذي سيحدُث عِند مُراجعة الطبيب؟
سيطرح الطبيبُ أسئلةً حول الأعراض عند الشخص والتاريخ الصحِّي ويُجري فحصًا بدنيًا،
وفي حالاتٍ معيَّنة، قد يُجري فحوصات مثل الأشعَّة السِّينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب أو دراسات تخطيط كهربية العضل والتوصيل العصبي.
لا يحتاج الشخص دائمًا إلى الأشعَّة السِّينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي عندما يُعاني من ألم في الظهر.
كيف سيُعالِجُ الطبيب ألمَ أسفل الظهر؟
يستنِدُ الأطباءُ في المُعالجة إلى سبب ألم الظهر والمدة اتي استمر فيها،ولكن بشكلٍ عام، يزول معظم ألم الظهر مع تلقِّي رعاية جيدةٍ في المنزل.
إذا كان الألم شديدًا، قد يحتاج الشخص إلى راحةٍ في السرير ليومٍ أو اثنين،
وليست الراحة في السرير لفترةٍ طويلةٍ أمرًا جيدًا، لأنها تُضعف عضلات الظهر، ممَّا يُمكن أن يُفاقم الألمَ؛
ويُفيد النشاط الخفيف في الواقع، لذلك ينبغي على الشخص سؤال الطبيب حول ما ينبغي وما لا ينبغي فعله.
تطبيق الحرارة أو البرودة على المنطقة المؤلمة،
أخذ مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين
عند الاستلقاء، قد يشعر الشخص بمزيد من الراحة على الجانب والركبتان مثنيتان،
وفي أقرب وقت ممكن، سيطلب الطبيبُ منه البدء بتمارين خفيفة لتقوية الظهر،وتحافظ العضلاتُ الأقوى على ثبات الظهر بحيث يخف الألم.قد يُطلب من الشخص أن يخضع للعلاج الطبيعي.يستطيع المعالجون تعليم الشخص تمارين الظهر حتى يتمكن من القيام بها وحده.كما يمكنهم تعليمه كيف يرفع الأشياء ويتحرك بشكل صحيح حتى يستطيع العمل بشكل آمن أيضًا.
إذا كان الأطباء متأكدين من أن الألم لا ينجم عن انضغاط العصب أو الفصال العظمي، قد يُحاوِلون:
التدليك
المعالجة عن طريق المُعالج اليدويّ chiropractor
بالنسبة إلى الألم الذي يستمر فترة طويلة، قد يقترح الأطباء:
إنقاص الوَزن
التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد transcutaneous electrical nerve stimulation، وهو علاج كهربائي في المنزل يُعطي شعورًا خفيفًا بالوخز ويمكن استخدامه لمرات عديدة في اليوم، وسوف يُرسل الطبيبُ الشخص إلى اختصاصي العلاج الطبيعي لمُساعدته على تعلم كيف يستخدم هذا الجهاز
حَقن ستيرويد قشريّ (مثل ديكساميثازون dexamethasone أو ميثيلبريدنيزولون methylprednisolone)، بالإضافة إلى دواء مخدر في الحيز فوق الجافية (الحيِّز بين العمود الفقري والطبقة الخارجية من النسيج التي تُغطي الحبلَ الشوكي)
الجراحة
هناك أنواع عديدة ومُختلفة من جراحة الظهر،وعادةً ما يوصي الأطباء بالجراحة فقط عندما يكون لدى الشخص علامات انضغاط شديد للعصب أو إذا كان الألم شديدًا إلى درجة لم تنفع معه المعالجات الأخرى.
كيف يُمكن الوِقاية من ألم الظهر؟
ينبغي ممارسة تمارين لتمطيط وتقوية عضلات المعدة والورك والظهر
ينبغي الحفاظ على الظهر في وضعية مستقيمة عند الوقوف والجلوس (يُسبب التراخي جهدًا للظهر)
ينبغي الجلوس مع وضع القدمين على الأرض وليس الساقان متقاطعتان
ينبغي عدم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
عند رفع الأشياء، ينبغي الرفع بالساقين وليس بالظهر
تمارين للوقاية من ألم أسفل الظهر
تمرين إمالة الحوض
الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، ووضع الكعبين على الأرض بحيث يكون الوزن على الكعبين.المحافظة على جزء صغير من الظهر على الأرض، وتقليص الأرداف (رفعها حوالى نصف إنش [1 سم] عن الأرض) وتقليص عضلات البطن.ينبغي الثبات على هذه الوضعية والعد إلى 10،يُكرَّر هذا 20 مرّة.
تمرين لوي البطن
الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وجعل القدمين على الأرض.وضع اليدين أمام الصدر.تقليص عضلات البطن ورفع الكتفين ببطء حَوالى 10 إنش عن الأرض، مع إبقاء الرأس على الأرض (يجب ألَّا تلمس الذقن الصدر).ثمَّ إرخاء عضلات البطن مع خفض الكتفين ببطء.ينبغي القيام بثلاث مجموعات، وكل مجموعة 10 عدّات.
تمارين تمطيط الركبة إلى الصدر
الاستلقاء بشكلٍ مستقيم على الظهر.تُوضّع اليدان خلف إحدى الركبتين، وتُسحَبُ أو تُشدّ الركبة نحوَ الصدر.تثبيت هذه الوضعيَّة والعدّ إلى 10.خفض تلك الساق ببطء، وتكرار الإجراء مع الساق الأخرى.ينبغي القيام بهذا التمرين 10 مرّات.
تمطيط الساق في وضعية الجلوس
الجلوس على الأرض مع جعل الركبتين مستقيمتين مع ثنيهما بعض الشيء (وليس أن تكونا منعقلتين) وجعل الساقين متباعدتين قدرَ المُستطاع.وضع اليدين معًا على نفس الركبة.زلق اليدين معًا ببطءٍ نحو الكاحل.ينبغي التَّوقُّف عن التمرين عند الشعور بألم، وعدم المضي قدمًا لأكثر من وضعية يُمكن الاستمرار فيها لعشرة ثوان من دون ألم.العودة ببطء إلى وضعية الجلوس.تكرار التمرين مع الساق الأخرى.ينبغي القيام بهذا التمرين 10 مرات لكلِّ ساق.