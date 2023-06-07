المَفاصِلُ هِيَ أماكن في الجسم حيث يلتقي عظمان معًا، مثل المعصمين والمرفقين والكتفين والوركين والركبتين والكاحلين.
كما أنَّ المَفاصِلَ مَوجودة أيضًا في مواضع قد لا تخطر على البال، مثل بين العظام العديدة في القدمين واليدين والحوض والعمود الفقري.
ينجُم الألم الشَّديد في أكثر من مفصل واحد (غالبا أكثر من 5) عن اضطرابٍ مُزمن في مفصل عادةً،
وقد تُؤدِّي بعضُ الأمراض التي تسبِّب ألمَ المفصل، إلى الطفحِ الجلدي أو الحمَّى أو ألم العين أو قرحات الفم أيضًا
ما الذي يسبِّب الألمَ في العديدِ من المفاصل؟
تكُون أسبابُ الألم في العديد من المَفاصل مختلفة عادة عن أسباب الألم في مفصلٍ واحد.
يحدث الألمُ في العديد من المَفاصِل عادة بسبب:
التهاب المَفاصِل،
والتهابُ المَفاصِل هو حالةٌ من الالتهاب في مفصلٍ ويسبِّب تورمًا وألمًا وتيبُّسًا في المَفاصِل.تختلف أسبابُ التهاب المَفاصِل استنادًا إلى ما إذا بدأ الألم في المفاصل فجأةً (بشكلٍ شديد) أو كان موجودًا لفترةٍ طويلةٍ (مُزمنًا).
وينجم التهابُ المَفاصِل المفاجئ (الحادّ) في أكثر من مفصل عن المشاكل الآتية في مُعظم الأحيان:
عَدوى فيروسية
بدء اضطراب في مفصل أو نوبة لاضطرابٍ مفصلي مزمن (مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي)
تنطوي الأَسبَابُ الأقل شيوعًا على ما يلي:
ينجم التهابُ المَفاصِل المزمن في أكثر من مفصلٍ واحد عن:
الاضطرابات الالتهابية، مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي أو التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفيَّة أو الذئبة الحماميَّة الجهازية
الفُصال العظميّ، وهُوَ السببُ الأكثر شُيُوعًا عند كبار السن
التهاب المَفاصِل اليفعي مجهول السَّبب Juvenile idiopathic arthritis (عندَ الأطفال)
تنطوي الاضطراباتُ الأكثر شُيُوعًا خارج المَفاصِل والتي تسبِّب الألم حولَ المَفاصِل على:
متى ينبغي على الشخص استشارة الطبيب حول الألم في مفاصل عديدة؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه ألمٌ في أكثر من مفصل واحد والعلامات التحذيريَّة التالية:
تورُّم وسخونة واحمرار في المفصل
طفح جلدي جديد، أو بقع أو لطخ بلونٍ أرجوانيّ
قرحات في الفم أو الأنف أو على الأعضاء التناسلية
ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو سعال جديد أو شديد
ألم في البطن
حمَّى أو تعرُّق أو قشعريرة
احمرار أو ألم في العين
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب إذا كان لديه ألم في عدَّة مفاصل، ولكن من دون علامات تحذيريَّة.
ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
سيسأل الطبيبُ الشخصَ عن الأَعرَاض والتاريخ الصحِّي وسُيجري له فحصًا سريريًا.
يمكن أن تساعد أعراضٌ مُعيَّنة الطبيبَ على تحديد ما يسبِّب ألمَ المَفاصِل،وتنطوي هذه الأَعرَاض على ما إذا كان الألم:
موجودًا في نفس المَفصِل على جانبي الجسم معًا (على سبيل المثال، في الركبتين معًا أو اليدين معًا)
ينتقل من مفصلٍ إلى آخر
موجودًا في العمود الفقري أو الحوض
قد يقوم الأطباءُ باختباراتٍ، مثل:
اختبارات السَّائل المَفصِلي، حيث يسحبون السَّائل من المَفصِل بإبرة، ويتفحصونه بحثًا عن عَلامات العدوى أو النقرس
الاختبارات الدموية
اختبارات التصوير، وعادةً ما تكون التصوير بالأشعة السينية ولكن في بعض الأحيان التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
كيف يعالج الأطباء الألمَ في العديد من المَفاصِل؟
سيُعالِجُ الأطباءُ الاضطراب الذي يُسبب الألمَ في المفصل،فعلى سَبيل المثال، إذا كان لدى المريض اضطرابٌ في المناعة الذاتية (عندما يجعلُ الجهاز المناعي الجسمَ يقوم بمهاجمة نُسجه)، قد يحتاج إلى دواء لتهدئة جهازه المناعي.
كما قد يُعالِجُ الأطباءُ ألم المفصل أيضًا عن طريق:
مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أو دواء أسيتامينوفين
جبيرة أو وشاح
تطبيق الحرارة أو البرودَة
تُساعِدُ التمارين (مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية) على الحفاظ على مرونة المفاصل وقوَّة العضلات في حال كان المريض يُعاني من التهاب المفاصل المُزمن.