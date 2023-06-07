ما الذي يسبِّب الألمَ في العديدِ من المفاصل؟

ما الذي يسبِّب الألمَ في العديدِ من المفاصل؟

تكُون أسبابُ الألم في العديد من المَفاصل مختلفة عادة عن أسباب الألم في مفصلٍ واحد.

يحدث الألمُ في العديد من المَفاصِل عادة بسبب:

التهاب المَفاصِل،

والتهابُ المَفاصِل هو حالةٌ من الالتهاب في مفصلٍ ويسبِّب تورمًا وألمًا وتيبُّسًا في المَفاصِل.تختلف أسبابُ التهاب المَفاصِل استنادًا إلى ما إذا بدأ الألم في المفاصل فجأةً (بشكلٍ شديد) أو كان موجودًا لفترةٍ طويلةٍ (مُزمنًا).

وينجم التهابُ المَفاصِل المفاجئ (الحادّ) في أكثر من مفصل عن المشاكل الآتية في مُعظم الأحيان:

عَدوى فيروسية

بدء اضطراب في مفصل أو نوبة لاضطرابٍ مفصلي مزمن (مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي)

تنطوي الأَسبَابُ الأقل شيوعًا على ما يلي:

ينجم التهابُ المَفاصِل المزمن في أكثر من مفصلٍ واحد عن:

تنطوي الاضطراباتُ الأكثر شُيُوعًا خارج المَفاصِل والتي تسبِّب الألم حولَ المَفاصِل على: