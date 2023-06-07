ما الذي يسبِّب الألمَ في مفصلٍ واحد؟

ما الذي يسبِّب الألمَ في مفصلٍ واحد؟

للألم في مفصلٍ واحد فقط أسباب مختلفة عادةً، وذلك بالمُقارنة مع الألم في عدَّة مفاصل.

بالنسبة إلى جميع الأعمار، يكُون السبب الأكثر شُيوعًا للألم المُفاجئ في مفصلٍ واحدٍ هُوَ:

الإصابة،

وإذا لم يتعرض الشخص إلى إصابةٍ، فإنَّ الأسباب الأكثر شُيوعًا تستنِدُ إلى عُمره.

بالنسبة إلى البالغين اليافعين:

غالبًا ما تنجم حالات العدوى في المفصل عن داء السَّيَلان gonorrhea الذي انتشرَ خلال الجسم.كما يمكن أن تُسبب كائنات دقيقة أخرى، مثل تلك الموجودة في عدوى جلديَّة أو دُمَّل (خُراج) بالقُرب من المفصل، عَدوى المفصل أيضًا.

بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا:

تنطوي الأَسبَابُ الأقلّ شُيُوعًا للألم في مفصلٍ واحد على:

يحدث النخرُ العظميّ عندما يموت العظم وينخمص.يمكن أن يموت العظمُ نتيجة إصابة خطيرة (مثل كسر الورك)، أو كتأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل الستيرويدات القشرية).