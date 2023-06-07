المَفاصِلُ هِيَ أماكن في الجسم حيث يلتقي عظمان معًا، مثل المعصمين والمرفقين والكتفين والوركين والركبتين والكاحلين.
كما تُوجَد المفاصل أيضًا في مواضع قد لا تخطر على البال؛فعلى سَبيل المثال، هناك مفاصل بين العظام العديدة في القدمين واليدين والحوض والعمود الفقري.
تسبِّب الإصابات معظمَ آلام المَفاصِل التي تنطوي على مفصل واحد
وتنطوي الأَسبَابُ الأخرى على عدوى المَفاصِل أو الفُصال العظميّ أو النِّقرس
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مباشرةً إذا حدث لديه ألمٌ مفاجئ في مفصل مع تورُّم
ما الذي يسبِّب الألمَ في مفصلٍ واحد؟
للألم في مفصلٍ واحد فقط أسباب مختلفة عادةً، وذلك بالمُقارنة مع الألم في عدَّة مفاصل.
بالنسبة إلى جميع الأعمار، يكُون السبب الأكثر شُيوعًا للألم المُفاجئ في مفصلٍ واحدٍ هُوَ:
الإصابة،
وإذا لم يتعرض الشخص إلى إصابةٍ، فإنَّ الأسباب الأكثر شُيوعًا تستنِدُ إلى عُمره.
بالنسبة إلى البالغين اليافعين:
غالبًا ما تنجم حالات العدوى في المفصل عن داء السَّيَلان gonorrhea الذي انتشرَ خلال الجسم.كما يمكن أن تُسبب كائنات دقيقة أخرى، مثل تلك الموجودة في عدوى جلديَّة أو دُمَّل (خُراج) بالقُرب من المفصل، عَدوى المفصل أيضًا.
بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا:
تنطوي الأَسبَابُ الأقلّ شُيُوعًا للألم في مفصلٍ واحد على:
يحدث النخرُ العظميّ عندما يموت العظم وينخمص.يمكن أن يموت العظمُ نتيجة إصابة خطيرة (مثل كسر الورك)، أو كتأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل الستيرويدات القشرية).
متى ينبغي على الشخص استشارة الطبيب؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مباشرةً إذا كان لديه ألمٌ في مفصلٍ وأية من هذه العلامات التحذيرية التالية:
ألم مفاجئ أو شديد
احمرار أو سخونة أو تورُّم أو تيبُّس في المَفصِل
حُمَّى
جلد مُتهتِّك أو أحمر أو ساخن أو إيلام عند الجس بالقُرب من المفصل
اضطراب نزفي عند الشخص، أو يستخدِمُ مُميِّعات الدم، أو يُعاني من فقر الدَّم المنجلي
علامات مرض مفاجئ من غير الألم في مفصل
فُرصة للإصابة بعدوى منتقلة بالجنس
ينبغي على الشخصاستشارةُ الطبيب بعدَ عدَّة أيام إذا كان لديه ألم خفيف في المفصل ولا يتوقَّف من تلقاء ذاته.
ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟
سيسأل الطبيبُ الشخصَ عن الأَعرَاض والتاريخ الصحِّي وسُيجري له فحصًا سريريًا.
قد يقوُم الأطباءُ باختباراتٍ مثل:
اختبارات السَّائل المَفصِلي، حيث يسحبون السَّائل من المَفصِل بإبرة، ويتفحصونه بحثًا عن عَلامات العدوى أو النقرس
فُحوصات التصوير، وذلك بالتصوير بالأشعة السينيَّة عادةً، ولكن أحيانًا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسيّ أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب
اختبارات للدم، نادرًا
كيف يُعالج الأطبَّاء الألم المَفصِلي؟
سيُعالِجُ الأطباء سببَ الألم،فعلى سَبيل المثال، إذا كان لدى الشخص كسر في العظم، قد يضع الأطباء المَفصِل في جبيرة؛وإذا كان لديه عدوى في مفصل، سيُعطونه مُضادَّات حيويَّة، وغالبًا ما سيخضعونه إلى جراحةٍ لتصريف العدوى.
كما قد يُعالجُ الأطباءُ ألم المفصل أيضًا عن طريق:
مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أو دواء أسيتامينوفين
جبيرةٍ splint أو وِشاح sling
تطبيق الحرارة أو البرودة، وأحيانًا يقوم الأطباء بتطبيق الحرارة والبرودة بالتناوب
بعدَ تحسُّن الألم المَفصِلي، يصف الأطباء العلاج الطبيعي أحيانًا.يقي العلاج الطبيعي من تيبُّس المفصل ويُعالجه، ويقوِّي العضلات حول المَفصِل.