تتضمن اضطراباتُ الصحَّة النفسية طيفًا واسعًا من اضطرابات التفكير، أو الانفعال، أو السُّلوك.

يمكن لأي شخص أن يواجه في بعض الأحيان أفكارًا مزعجة أو غير مألوفة أو انفعالات شديدة.ويتصرف الكثير من الأشخاص بطرق يعتقد البعض الآخر أنها غريبة.ولكن، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مرضٍ نفسي، تراودهم هذه الأفكار، والمشاعر، والسُّلُوكيات بشكلٍ متكرِّرٍ أو تكون من الشدة بحيث يواجهون مشاكل خطيرة في حياتهم اليومية أو يشعرون بالانزعاج الشديد.

هُناك أنواع عديدة ومختلفة من الأمراض النفسية

يمكن للمرض النفسي أن يكون قصير الأجل أو طويل الأمد

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين المرض النفسي والقلق أو الحزن الطبيعي، ولكن المرض النفسي يكون أكثر شدة ويستمر لفترة أطول، ويؤثر بشكل كبير في قدرة الشخص على التعامل مع الحياة

يُعاني حوالى نصف البالغين من مَرَض نفسِي في مرحلة ما من حياتهم. - يكون الاكتئاب شائعًا جدًا

تنطوي المعالجَات الرئيسية على الأدوية والمشورة (العلاج بالكلام)

يمكن لأفراد العائلة والأصدقاء ومجموعات الدعم أن تساعد الأشخاص على التعامل مع المرض النفسي