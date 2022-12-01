ما هي أسبابُ اضطراب الكرب بعد الصدمة؟

ما هي أسبابُ اضطراب الكرب بعد الصدمة؟

يمكن أن تحدثَ الإصابة باضطراب الكرب بعد الصدمة عندما يحدث لديك (أو لدى شخص قريب لك) حدث مزعج للغاية.قد يشعر المريضُ بالخوف الشديد أو العجز أو الرعب الذي شعر به الشخص خلال الحدث.

تنطوي الأحداث التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى هذا الاضطراب على:

خوض حرب أو قتال أو معاينتها

التعرُّض للاعتداء الجنسي أو البدني أو مشاهدة ذلك

الكوارث الطبيعية (مثل الإعصار)

الحوادث الخطيرة في السيارات

ويعاني حوالى شخص من بين كل 10 أشخاص من اضطراب الكرب بعد الصدمة في وقتٍ ما من حياتهم.كما يُمكن أن يُصابَ الأطفال بهذا الاضطراب.