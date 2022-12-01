اضطرابُ ما بعد الصدمة أو الكرب
اضطرابُ ما بعد الصدمة هو ما يحدث عندما تستمر ذكريات حدث مزعج للغاية في العودة مرارًا وتكرارًا لغزو الأفكار.ويستمر هذا أكثر من شهر، ويمكن أن يستمر فترة أطول بكثير.يمكن لهذه الذكريات أن تكونَ مخيفة جدًا وواقعية ومزعجة.
يبدأ اضطراب الكرب بعد الصدمة في غضون 6 أشهر من حدوث حدث مزعج للغاية
يمكن للأحداث التي تُهدِّد الحياة أن تُسبِّبَ انزعاجًا شديدًا وطويل الأمد وقلقًا وعصبية
يمكن للأشخاص المُصابين أن يعيشوا الحدث، وتحدث لديهم كوابيس، ويتجنَّبون أيَّ شيء يذكِّرهم بذلك الحدث.
قد تشتمل المعالجةُ على العلاج النفسي (العلاج الداعم وبالتعرُّض) ومضادَّات الاكتئاب.
ما هي أسبابُ اضطراب الكرب بعد الصدمة؟
يمكن أن تحدثَ الإصابة باضطراب الكرب بعد الصدمة عندما يحدث لديك (أو لدى شخص قريب لك) حدث مزعج للغاية.قد يشعر المريضُ بالخوف الشديد أو العجز أو الرعب الذي شعر به الشخص خلال الحدث.
تنطوي الأحداث التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى هذا الاضطراب على:
خوض حرب أو قتال أو معاينتها
التعرُّض للاعتداء الجنسي أو البدني أو مشاهدة ذلك
الكوارث الطبيعية (مثل الإعصار)
الحوادث الخطيرة في السيارات
ويعاني حوالى شخص من بين كل 10 أشخاص من اضطراب الكرب بعد الصدمة في وقتٍ ما من حياتهم.كما يُمكن أن يُصابَ الأطفال بهذا الاضطراب.
ما هي أعرَاضُ اضطراب الكرب بعد الصدمة؟
لاضطراب الكرب بعد الصدمة عدّة أنواع من الأعراض:
الأعراض الاقتحامية Intrusion
تجنُّب أي شيء يذكِّرك بالحدث
تأثيرات سلبيَّة في التفكير والمزاج
تغيُّرات في اليقظة
تشتمل الأعراضُ الاقتحامية على:
ذكريات متكرِّرة وغير مرغوب فيها عن الحدث الذي يستمرّ في العودة
كما تكون الكوابيسُ حولَ الحدث شائعة.
ومضات ارتجاعية flashbacks (استعادة الذاكرة للحدث كما لو أنَّه يحدُث حاليًا)
ضائقة عاطفية أو جسدية قوية عندما يذكّرك شيء ما بالحدث (مثل ركوب قارب بعدَ حادث غرق وشيك)
تشتمل أعراض التفكير السلبي على:
عدم القدرة على تذكُّر أجزاء مهمَّة من الحدث الصادم (يسمّى ذلك فقدان الذاكرة الانفصالي أو التفارقي).
الشعور بالخدر العاطفي أو بالانفصال عن الأشخاص الآخرين.
الاكتئاب - الشعور بالتعب والحزن في معظم الأحيان، أو صعوبة النوم أو تركيز الانتباه
فقد الاهتمام او المتعة في نشاطاتٍ اعتاد الشخص الاستمتاع بها.
الشعور بالذنب تجاه الحدث؛
عدم الإحساس إلا بالمشاعر السلبية (مثل الخوف، أو الرعب، أو الغضب، أو العار) وقد لا يكونون قادرين على الشعور بالسعادة أو الرضى أو الحب.
تشتمل أعراض التغيُّرات في اليقظة وردود الفعل على:
صعوبة في النوم أو تركيز الانتباه
الرعب بسهولة أو الخوف دائمًا من الخطر
عدم التفكير في وضع نفسك في موقف خطير
نوبات الغضب
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كنتُ أعاني من اضطراب الكرب بعد الصدمة؟
يتحرَّى الأطباءُ عن وجود صلةٍ بين الأعراض وأيَّة أحداث مزعجة جدًّا حدثت لك أو لأحبائك.ويسألون عن كيفية إعاقة هذه الأعراض لأنشطتك اليومية
كيف يُعالج الأطباءُ اضطراب الكرب بعد الصدمة؟
تنطوي المعالجةُ على ما يلي:
العلاج بالتعرُّض Exposure therapy، عندما يطلب المعالج من الشخص تخيّل وجوده في حالات تذكِّره بحدث مزعج جدًّا أو تذكُّر بالحدث - على سبيل المثال، قد يطلب المعالجون من الشخص تخيُّل وجوده في المتنزّه الذي تعرَّض فيه للهجوم، ويتحدَّثون عن الحدث الذي يتخيله بحيث يشعر الشخص بالأمان والهدوء (مع مرور الوقت، يساعد هذا الأمر الكثيرَ من الأشخاص على الشعور بالتحسّن)
دواء مضاد للاكتئاب، مثل مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
دواءٌ يمكن أن يساعدَك على تجنُّب الكوابيس
قد لا يختفي اضطرابُ ما بعد الصدمة المزمن؛ ولكن في كثير من الأحيان يصبح أقلّ شدَّة مع مرور الوقت حتّى من دون علاج.ولكن، بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يُؤثِّر اضطراب الكرب بعد الصدمة بشكلٍ شديدٍ في الحياة اليومية، ويستمرّون في الحاجة إلى العلاج.