اضطرابُ القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder
الشعور بالقلق أو العصبيَّةيكون القلقُ طبيعيًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، يشعر العديد من الأشخاص بالقلق عندما يواجهون مشاكل مالية، أو مشاكل في العمل، أو صعوبات عائلية.ولكن، إذا كان الشخصُ يشعر بالقلق في معظم الوقت، حتى عندما لا تكون لديه مشاكل أو تكون هذه المشاكل بسيطة، عندها يكون لديه أحد اضطرابات القلق.
هناك عددٌ من أنواع اضطرابات القلق.إذا كان الشخص يشعر بالقلق حول أمرٍ واحدٍ مُعيَّن، مثل وجوده ضمن حشد من الأشخاص، فقد يُعاني من الرهاب.إذا لم يشعر الشخص بالقلق في معظم الوقت، ولكنه في بعض الأحيان يصبح خائفَا فجأة، قد يكون لديه اضطراب الهلع.
يتطوي اضطرابُ القلق المعمَّم generalized anxiety disorder على عصبيَّة مفرطة وقلق حولَ عددٍ من الأشياء المختلفة؛
اضطرابُ القلق المعمَّم هو نوعٌ شائع من اضطرابات القلق، لاسيَّما عند النساء؛
يشعر المرضى بالقلق والانشغال إزاء مجموعة متنوِّعة من القضايا والأنشطة والظروف.
ويقلق المريضُ أكثر ممَّا يتطلّبه الوضع
يُمكن أن تُفيدد الأدوية بعض الأشخاص.
ما هِيَ أعرَاضُ اضطراب القلق المعمَّم؟
إذا كان الشخصُ مصابًا باضطراب القلق المعمَّم Generalized anxiety disorder:
يشعر بالقلق المستمر أو الانزعاج من الكثير من الأشياء اليومية (مثل العائلة أو العمل أو المال)
يواجه صعوبةً في السيطرة على قلقه،
يشعر بالقلق أو بالتوتّر في معظم الأيام لمدة 6 أشهر على الأقلّ
كما يُعاني أيضًا من ثلاثة من هذه الأعراض على الأقلّ:
الشعور بالضغط أو الانزعاج
الشعور بالتعب بسهولة
صعوبة التركيز
سرعة التهيُّج
الشدّ العضلي
النوم الرديء
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من اضطراب القلق المعمَّم؟
يسأل الأطباء عن الأَعرَاض الجسدية والتاريخ الصحِّي، ويجرون فحصًا سريريًا؛وقد يقومون بإجراء اختبار للدَّم لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للأعراض.
كيف يُعالج الأطباءُ اضطرابَ القلق المعمَّم؟
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة اضطراب القلق المعمَّم بالأدوية والجلسات العلاجية.
وقد تنطوي الأدويةُ على:
مضادَّات الاكتئاب
الأدوية المُضادَّة للقلق
ويمكن أن يعود العلاج المعرفي السُّلُوكي ببعض الفائدة أيضًا.
التعرُّف إلى أفكارهم غير السَّديدة
السيطرة على هذه المشاكل
تغيير السُّلُوك
كما قد يوصي الطبيبُ تقنيات أو طرائق العقل والجسم أيضًا، مثل:
الاسترخاء
اليُوغا Yoga
التأمّل Meditation
مُمارسه الرياضة
تقنيات الارتجاع البيولوجي Biofeedback