الشعور بالقلق أو العصبيَّةيكون القلقُ طبيعيًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، يشعر العديد من الأشخاص بالقلق عندما يواجهون مشاكل مالية، أو مشاكل في العمل، أو صعوبات عائلية.ولكن، إذا كان الشخصُ يشعر بالقلق في معظم الوقت، حتى عندما لا تكون لديه مشاكل أو تكون هذه المشاكل بسيطة، عندها يكون لديه أحد اضطرابات القلق.

هناك عددٌ من أنواع اضطرابات القلق.إذا كان الشخص يشعر بالقلق حول أمرٍ واحدٍ مُعيَّن، مثل وجوده ضمن حشد من الأشخاص، فقد يُعاني من الرهاب.إذا لم يشعر الشخص بالقلق في معظم الوقت، ولكنه في بعض الأحيان يصبح خائفَا فجأة، قد يكون لديه اضطراب الهلع.

يتطوي اضطرابُ القلق المعمَّم generalized anxiety disorder على عصبيَّة مفرطة وقلق حولَ عددٍ من الأشياء المختلفة؛