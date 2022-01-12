قد يبدأ الفصام بشكل مفاجئ (على مدى أيام أو أسابيع)، أو بشكل تدريجي (على مدى سنوات).

غالبًا ما يُعاني المصابين بالفصام من:

الأوهام

الهلوسات

الأوهام هي اعتقادات غير صحيحة.ولكن الأوهام في سياق الإصابة بالفصام لا تكون مشابهة للاعتقادات الخاطئة الشائعة.حيث يعتقد الكثير من الأشخاص بأمور يراها الآخرون غير صحيحة.ولكن في الفصام، يعتقد الأشخاص بأمور معينة حتى عند توفر أدلة قوية على خطئها أو عدم واقعيتها.على سبيل المثال، قد يعتقد الشخص:

بأن فقرات من الكتب، أو الصحف، أو كلمات الأغاني تتحدث عنه

بأنه يمكن للآخرين قراءة أفكاره، أو بأن أفكاره يجري نقلها إلى الآخرين

بأن أشخاصًا في الخارج يطاردونه ويودون القبض عليه

بأنه شخص مشهور، مثل يسوع المسيح أو رئيس الدولة

تنطوي الهلوسات على سماع، أو رؤية، أو الإحساس بطعم، أو تحسس أشياء غير موجودة.يُعد سماع الأصوات من أكثر أنواع الهلوسة شيوعًا.غالبًا ما تكون تلك الأصواتُ عبارة عن تعليقاتٍ مُهينة للشخص أو أوامر للقيام بشيء ما.

تنطوي الأعراضُ الأخرى للفصام على ما يلي:

انعدام أو تدني العواطف تجاه الآخرين

التحدث بشكل قليل جدًا، بما في ذلك الإجابة عن الأسئلة بكلمةٍ أو كلمتين

قلة الاهتمام بالأنشطة

عدم الاكتراث لبناء علاقات مع الآخرين

تشوش التفكير

تشوش الكلام

مشاكل في الانتباه أو تذكّر الأشياء

لا يمكن اعتبار مجرد التفكير أو السلوك غير الاعتيادي على أنه فصام.يُسبِّب الفُصام أعراضًا شديدةً تكفي لخلق مشاكل في المنزل، وفي العمل، ومع الأشخاصٍ الآخرين.

تشير الإحصائيات إلى 1 من كل 5 أشخاص مصابين بالفصام يحاول الانتحار، وتراود الكثير من المصابين بالفصام فكرة الانتحار.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من الفصام قد يكون لديهم نوبات انفجار عاطفي ويبدون مخيفين في بعض الأحيان، إلا أنهم يكون أكثر ميلاً بدرجة قليلة فقط للعنف، وذلك بالمقارنة مع الآخرين.