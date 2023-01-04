ما هُو السُّلوكُ الانتِحاري؟
السُّلوكُ الانتحاريّ هُو عندما يقوم الأشخاص
يقتلون أنفسَهُم،
ويُحاولون قتلَ أنفسهم، ولكنهم يبقون أحياءً
ينبغي دائمًا أخذ الأمر على محمل الجدّ عند الشعور بالرغبة بالانتحار أو عندما يهدد شخص ما بتهديد حياته أو يُحاول قتل نفسه.
الاتصال برقم الطوارئ (911 في الولايات المتحدة) في الحالات التالية:
إذا ألحقت الأذى بنفسك أو كانت لديك خططًا فورية لمحاولة الانتحار
إذا شاهد شخصًا معرضًا لخطر إيذاء نفسه أو الآخرين
ينبغي الاستمرارُ في التحدُّث مع الشخص الانتحاري بصوت هادئ وداعم حتى تصل المساعدة.
في الولايات المتحدة، اتصل أو أرسل رسالة قصيرة للرقم 988 لكي يجري ربطه بأحد المستشارين المدربين في 988 Suicide & Crisis Lifeline (أو إجراء محادثة على الإنترنت على الموقع 988lifeline.org) في الحالات التالية:
إذا كنت تحتاج أنت (أو شخص تعرفه) إلى الدعم لمواجهة أزمة انتحار، أو صحة نفسية، أو استعمال المواد
إن الاتصال بالرقم 988 مجاني، وسري، ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم، و 7 أيام في الأسبوع.لديك الخيار بعدم ذكر الاسم إذا رغبت بذلك.يُقدم مستشار الأزمات المُدرَّب الدعمَ ويشارك الموارد، إذا لزم الأمر.
يوفر برنامج 988 Suicide & Crisis Lifeline خدمات الاتصال المباشر مع مركز الأزمات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويستخدم خدمات الترجمة لأكثر من 250 لغة إضافية.تتوفر خدمات الرسائل والمحادثة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.
ما الذي يدفع الشخصَ للانتحار؟
ينبغي عادةً أن تسير أمور عديدة نحو الأسوأ قبل أن يُحاول الأشخاص قتل أنفسهم،وغالبًا ما يكون الأشخاص في حالة اكتئاب،والاكتئاب هُوَ شُعورٌ بالحزن الشديد يحول دُون قُدرة الشخص على أن يعيش حياته الطبيعيَّة.يُمكن أن ينجُمَ الاكتئابُ عن حدثٍ ما، مثل وفاة شخص عزيزٍ،أو يُمكن أن يبدأَ من دون حدث مُحزنٍ.
بالإضافة إلى الاكتئاب، تنطوي المشاكل الأخرى في الحياة والتي تزيدُ من خطر السُّلوك الانتحاريّ على الآتي:
وجود مُشكلة صحيَّة خطيرة
وجود اضطراب خطير في الصحّة النفسيَّة بالإضافة إلى الاكتئاب
وجود مشاكل مالية
فقدان شخص عزيز
وجود مشكلة تتعلّق بالإدمان على العقاقير أو الكُحول
كيف يُمكن مَعرِفةُ ما إذا كان أحدهم يُواجه خطر السُّلوك الانتحاريّ؟
يُواجهُ الأشخاصُ الذين يتحدَّثون عن الانتِحار زيادة كبيرةً في الخطر إذا كانت لديهم واحدة من المشاكل التي جرى ذكرها سابقًا، وأيضًا:
حاولوا الانتحار في السابق،
لديهم شخص في العائلة أقدَم على الانتِحار أو كان يُعاني من اضطراب خطير في الصحَّة النفسيَّة،
تبدو فكرة الانتحار تستَحوذ عليهم،
لديهم خُطَّة مُحدَّدة،
تعرَّضوا إلى التحرُّش الجنسي في الطفولة،
هم من الأشخاص الأكبر سنًا (خُصوصًا إذا كانوا ذُكوراً)
ما هي مُضادَّاتُ الاكتئاب antidepressants؟
مضادات الاكتئاب هي أدوية تستخدم لعلاج الاكتئاب.ينبغي أخذُ مضادَّات الاكتئاب التي يطلبها الطبيبُ من المريض أخذها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون أكثر ميلًا للدخول في الأفكار الانتحارية.إذا وَصف الطبيبُ مضادَّات الاكتئاب للمريض، ينبغي عدمُ التوقُّف عن استخدامها إلّا إذا طلب الطبيب هذا.
في بعض الأحيان قد تزداد الأفكارُ الانتحاريَّة (ولكن ليس إلى درجة تنفيذها بشكلٍ واقعيّ) عند الأطفال واليافعين عندما يبدأون بتناوُل مُضادَّات الاكتئاب.إذا كان الطفلُ يأخذ مضادَّات الاكتئاب، ينبغي الانتباه إلى العلامات التحذيريَّة التالية خُصُوصًا خلال الأسابيع الأولى القليلة من المُعالَجة:
يبدُو الطفل أكثر قلقًا
يبدُو الطفلُ في حالة انفعال أو تهيُّج أو غَضب
يبدُو الطفل مُتململاً
يبدُو الطفلُ مُبتهجًا ومُفعمًا بالطَّاقة، ولكن أيضًا من السَّهل أن يتهيَّج أو يُصبِح شارد الذهن أو ينفعلَ
ينبغي استشارةُ الطبيب مُباشرةً إذا جرت مُلاحظة أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة.