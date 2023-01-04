ما هُو السُّلوكُ الانتِحاري؟

ما هُو السُّلوكُ الانتِحاري؟

السُّلوكُ الانتحاريّ هُو عندما يقوم الأشخاص

يقتلون أنفسَهُم،

ويُحاولون قتلَ أنفسهم، ولكنهم يبقون أحياءً

ينبغي دائمًا أخذ الأمر على محمل الجدّ عند الشعور بالرغبة بالانتحار أو عندما يهدد شخص ما بتهديد حياته أو يُحاول قتل نفسه.

الاتصال برقم الطوارئ (911 في الولايات المتحدة) في الحالات التالية:

إذا ألحقت الأذى بنفسك أو كانت لديك خططًا فورية لمحاولة الانتحار

إذا شاهد شخصًا معرضًا لخطر إيذاء نفسه أو الآخرين

ينبغي الاستمرارُ في التحدُّث مع الشخص الانتحاري بصوت هادئ وداعم حتى تصل المساعدة.

في الولايات المتحدة، اتصل أو أرسل رسالة قصيرة للرقم 988 لكي يجري ربطه بأحد المستشارين المدربين في 988 Suicide & Crisis Lifeline (أو إجراء محادثة على الإنترنت على الموقع 988lifeline.org) في الحالات التالية:

إذا كنت تحتاج أنت (أو شخص تعرفه) إلى الدعم لمواجهة أزمة انتحار، أو صحة نفسية، أو استعمال المواد

إن الاتصال بالرقم 988 مجاني، وسري، ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم، و 7 أيام في الأسبوع.لديك الخيار بعدم ذكر الاسم إذا رغبت بذلك.يُقدم مستشار الأزمات المُدرَّب الدعمَ ويشارك الموارد، إذا لزم الأمر.

يوفر برنامج 988 Suicide & Crisis Lifeline خدمات الاتصال المباشر مع مركز الأزمات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويستخدم خدمات الترجمة لأكثر من 250 لغة إضافية.تتوفر خدمات الرسائل والمحادثة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.