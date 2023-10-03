ما هو الاكتئاب؟
الاكتئاب هو الشعور بحزن شديد أو فتور يُفقد الشخص الهمة للقيام بأعماله اليومية أو المشاركة في النشاطات التي اعتاد الاستمتاع بها.
من الطبيعي أن يشعر الشخص بالحزن بعد حدوث شيءٍ مؤسف، مثل وفاة أحد المقربين أو الخسارة المادية ولا يعد ذلك اكتئابًا، حيث إن الاكتئاب هو حالة غير مؤقَّتة وتستمرُّ لفترةٍ زمنيةٍ معتبرة
عادةً ما تستمرُّ نوبة الاكتئاب غير المعالجة لحوالي 6 أشهر تقريبًًا، ولكنها تستمرُّ لعامين أو أكثر أحيانًا
يُعدُّ الاكتئاب ثاني أكثر المشاكل النفسية شُيُوعًا، بعد القلق
تكون النساء أكثر ميلًا من الرِّجال للإصابة بالاكتئاب
عند كبار السن، يمكن للاكتئاب أن يُسبب بعض الأَعرَاض الشبيهة بالخرف
يمكن للاكتئاب أن يبدأ في أي عمر، بما في ذلك مرحلة الطفولة، ولكنه يبدأ عادةً في سن المراهقة، أو العشرينات أو الثلاثينيات
يُعالج الأطباءُ الاكتئابَ عادةً بمضادَّات الاكتئاب antidepressants (أدوية تُعالج الاكتئاب) وتقديم المشورة (العلاج النفسي)
ينبغي على الشخص التوجه إلى المستشفى مباشرةً أو الاتصال بالرعاية الطبية الإسعافية (في الولايات المتحدة، الرقم 911) إذا كان هو أو شخص آخر يعرفه يفكر بالانتحار.
ما الذي يُسبب الاكتئاب؟
لا يعرف الأطبَّاءُ على وجه التحديد ما الذي يُسبب الاكتئابقد يكون الشخص أكثر عُرضةً للإصابة بالاكتئاب في الحالات التالية:
عند وجود أفراد من العائلة مصابين بالاكتئاب أو سبقت لهم الإصابة به
عند النساء؛ يمكن لتبدل المستويات الهرمونية أن يسبِّبَ تغيُّرات في المزاج، وخاصة قبل الطمث أو بعد إنجاب طفل
المرور بحدث عاطفي مأساوي، مثل كارثة طبيعية (إعصار)، أو مرض خطير، أو وفاة أحد أفراد العائلة
الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، مثل السَّرطان
تناول الأدوية التي تنطوي تأثيراتها الجانبية المحتملة على الاكتئاب
يكون الاكتئاب أكثر شُيُوعًا عندما يقل التعرض لضوء النهار، كما هي الحال في الخريف والشتاء.
ما هي أعراضُ الاكتئاب؟
يمكن أن تبدأ الأعراض شيئًا فشيئًا.
تراجع الاهتمام أو عدم الشعور بالسعادة عند ممارسة نشاطات اعتاد الشخص الاستمتاع بها
الشعور بعدم الأهمية، أو الذنب، أو الوحدة
الشعور باليأس
تغيُّرات في عادات النوم، مثل النوم لفترات أطول، أو صعوبة النوم، أو الاستيقاظ في الصباح الباكر
نَقص أو زيادة الوزن
اضطراب القدرة على التركيز واتخاذ القرارات
زيادة معدل استهلاك الكحول، أو التدخين، أو المخدرات
التفكير بالموت والانتحار
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالاكتئاب؟
يشتبه الأطباء بالاكتئاب استِنادًا إلى الأَعرَاض والتاريخ العائلي للإصابة به.سوف يطرح الأطباء أسئلة لمعرفة مدى شدَّة الاكتئاب.ولمعرفة ما إذا كانت ثمة مشكلة صحية تُسبب الاكتئاب، فسوف يجري الأطباء اختبارات، مثل الفحوص الدموية.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الاكتئاب؟
يمكن للطبيب أن:
يصف دواءً مضادًا للاكتئاب
تقديم المشورة الفردية أو الجماعية (العلاج النفسي)
يطلب من المريض أن يمارس المشي ويقوم بزيارات اجتماعية مع الأصدقاء والعائلة
يدعو الشخص إلى الانضمام إلى إحدى مجموعات الدعم لمشاركة مشاعره مع الآخرين
يطلب إدخال المريض إلى المستشفى إذا كان يفكر بالانتحار أو إذا حاول القيام به
إذا كان الشخص مصابًا باكتئاب حاد، فقد يقوم الأطباء بالعلاج بالتخليج الكهربائي (كان يُسمى سابقًا العلاج بالصدمة).في المُعالَجَة بالتخليج الكهربيّ، سيقدم الطبيب للمريض أدوية منومة لكي ينام، ومن ثمَّ يُرسِلُ تيارًا كهربائيًّا عبر الدِّماغ.غالبًا ما يساعد التيار الكهربائي على زوال الاكتئاب، رغم أن آلية ذلك لا تزال مجهولة.
إذا كان الاكتئاب يتكرر في فصل الخريف والشتاء، فقد يلجأ الطبيب للعلاج الضوئي (الطلب من المريض النظر إلى أضواء ساطعة تحاكي أشعة الشمس).