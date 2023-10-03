الاكتئاب هو الشعور بحزن شديد أو فتور يُفقد الشخص الهمة للقيام بأعماله اليومية أو المشاركة في النشاطات التي اعتاد الاستمتاع بها.

من الطبيعي أن يشعر الشخص بالحزن بعد حدوث شيءٍ مؤسف، مثل وفاة أحد المقربين أو الخسارة المادية ولا يعد ذلك اكتئابًا، حيث إن الاكتئاب هو حالة غير مؤقَّتة وتستمرُّ لفترةٍ زمنيةٍ معتبرة

عادةً ما تستمرُّ نوبة الاكتئاب غير المعالجة لحوالي 6 أشهر تقريبًًا، ولكنها تستمرُّ لعامين أو أكثر أحيانًا

يُعدُّ الاكتئاب ثاني أكثر المشاكل النفسية شُيُوعًا، بعد القلق

تكون النساء أكثر ميلًا من الرِّجال للإصابة بالاكتئاب

عند كبار السن، يمكن للاكتئاب أن يُسبب بعض الأَعرَاض الشبيهة بالخرف

يمكن للاكتئاب أن يبدأ في أي عمر، بما في ذلك مرحلة الطفولة، ولكنه يبدأ عادةً في سن المراهقة، أو العشرينات أو الثلاثينيات

يُعالج الأطباءُ الاكتئابَ عادةً بمضادَّات الاكتئاب antidepressants (أدوية تُعالج الاكتئاب) وتقديم المشورة (العلاج النفسي)

ينبغي على الشخص التوجه إلى المستشفى مباشرةً أو الاتصال بالرعاية الطبية الإسعافية (في الولايات المتحدة، الرقم 911) إذا كان هو أو شخص آخر يعرفه يفكر بالانتحار.