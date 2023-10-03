الاضطراب ثنائي القطب
الاضطراب ثنائي القطب bipolar disorder هو اضطراب نفسي يعاني فيه المريض من فترات متناوبة من الاكتئاب من الهوس.
الاكتئاب هو شعور بحزن شديد يمنع الشخص عن القيام بالنشاطات اليومية أو يسلب منه الرغبة في القيام بالأشياء التي اعتاد على الاستمتاع بها.
الهوس هي حالة يكون لدى الشخص فيها طاقة وثقة مرتفعتين بشكلٍ غير طبيعي، ويكون من السهل تشتيت انتباهه، وقد يتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر.
يبدأ اضطراب ثنائي القطب في سنوات المراهقة، أوالعقد الثاني أو الثالث من العُمر عادةً
من المحتمل أن يكون منشأ الاضطراب ثنائي القطب وراثيًا
غالبًا ما يكون مزاج الشخص طبيعيًا في الفترات التي لا يكون لديه نوبة من الاكتئاب أو الهوس
يُعالج الأطباء الاضطراب ثنائي القطب بالأدوية والعلاج النفسي
هناك نوعان من الاضطراب ثنائي القطب، ثنائي القطب 1 وثنائي القطب 2.
عند الإصابة باضطراب ثنائي القطب 1، قد يُعاني المريضُ من:
فترة واحدة على الأقل من الهوس تمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والتي قد تنطوي على الأوهام (عندما يعجز الشخص عن تمييز ما هو حقيقي)
فترات متقطعة من الاكتئاب عادة
عند الإصابة باضطراب ثنائي القطب 2، قد يُعاني المريضُ من:
فترة واحدة على الأقل من الهوس الأقل شدة (تحت هوس hypomania)
فترات من الاكتئاب الشديد
ما الذي يُسبب الاضطراب ثنائي القطب؟
لا يعلم الأطباءُ سبب الاضطراب ثنائي القطب على وجه التحديد.قد تلعب الجينات (المعلومات الجينية التي يحصل عليها الشخص من والديه وأجداده) دورًا فيها.
يمكن أن تتحفز فترات الهوس (نوبات الهوس) نتيج:
المستويات المرتفعة أو المنخفضة لبعض المواد الكيميائية (النواقل العصبية) في جسم الشخص - النواقل العصبية هي مواد كيميائية، مثل السيروتونين والنورإبينفرين، تستخدمها الخلايا العصبية لإرسال رسائل عبر الدماغ والجسم
أورام أو إصابات الدماغ الأخرى
حدث مرهق نفسيًا أو مثير للشدَّة
المخدرات، مثل الكوكايين
مشاكل صحية أخرى، مثل اضطرابات الغدَّة الدرقيَّة
ما هي أعراض الاضطراب ثنائي القطب؟
حدوث فترات (نوبات) من الاكتئاب أو الهوس تظهر وتختفيفي ما بين تلك الفترات، قد يكون المزاج طبيعيًا.قد تستمر نوبات الاكتئاب والهوس لأسابيع قليلة حتى ستة أشهر.
أعراض الاكتئاب:
الشعور بالحزن الشديد
قلة الاهتمام بممارسة الأنشطة، حتى تلك التي اعتاد المريض الاستمتاع بها من قبل
التفكير والتحرك ببطء
الشعور باليأس والذنب
النوم لفترات أكثر من المعتاد
رؤية أشياء غير حقيقية
أعراض الهوس:
الشعور بثقة شديدة واعتقاد الشخص بأنه الأفضل
شعور الامتلاء بالكثير من الطاقة
سهولة التهيج العصبي
النوم لفترات أقلّ من المعتاد
زيادة الكلام
تشتت الذهن بسهولة والتحوُّل من نشاط إلى آخر
المشاركة في أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل المقامرة أو الجنس، دون التفكير في عواقب ذلك
رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية
قد يعاني المصابون بالهوس الشديد (الذهان الهوسي) من أعراض مثل:
الاعتقاد الكاذب بأنهم مميزون، كأن يعتقد أحدهم أنه يسوع المسيح أو أنه عبقري جدًا
الاعتقاد بأن أشخاصًا يتبعونهم
النشاط المفرط، مثل التسابق، والصراخ، والغناء
عدم التفكير أو التصرف بشكل متوازن
يجب على الأشخاص الذين تظهر لديهم علامات تحذيرية الذهاب إلى المستشفى على الفور.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب ثنائي القطب؟
يشتبهُ الأطباء باضطراب ثنائي القطب عادةً استِنادًا إلى نمط الأعراض.عندما يكون الشخص مُصابًا بالهوس، فقد لا يتمكن من الإبلاغ عن الأعراض لديه بشكلٍ دقيقٍ، وذلك لأنَّه لا يعتقد بأنَّ لديه ايَّة مشكلة.ولذلك قد يتوجه الطبيب بالسؤال إلى أفراد عائلة المريض للحصول على المعلومات منهم.
قد يُجري الطبيب اختبارات أخرى للتَّحرِّي عما إذا كانت أدوية أو مشاكل صحية قد سببت ظهور الأعراض.
كيف يُعالج الأطباء الاضطراب ثنائي القطب؟
يمكن للطبيب أن:
يصف الأدوية، مثل الليثيوم lithium أو فالبروات valproate
يُقدم المشورة الجماعية أو الفردية (العلاج النفسي)
إذا كان لم يُحسن الدواء حالة الاكتئاب، فيمكن اللجوء إلى العلاج بالتخليج الكهربيّ (كان يُسمى العلاج بالصدمة الكهربائية سابقًا)
في المُعالَجَة بالتخليج الكهربيّ، سيقدم الطبيب للمريض أدوية منومة لكي ينام، ومن ثمَّ يُرسِلُ تيارًا كهربائيًّا عبر الدِّماغ.غالبًا ما يساعد التيار الكهربائي على زوال الاكتئاب، رغم أن آلية ذلك لا تزال مجهولة.
إذا كان المريض يُعاني من هوسٍ أو اكتئابٍ شديدٍ، أو إذا كان يقوم بمجازفات قد تُفضي إلى مشاكل خطيرة، فقد يقوم الطبيب بعلاجه في المستشفى.