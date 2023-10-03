الاضطراب ثنائي القطب bipolar disorder هو اضطراب نفسي يعاني فيه المريض من فترات متناوبة من الاكتئاب من الهوس.

الاكتئاب هو شعور بحزن شديد يمنع الشخص عن القيام بالنشاطات اليومية أو يسلب منه الرغبة في القيام بالأشياء التي اعتاد على الاستمتاع بها.

الهوس هي حالة يكون لدى الشخص فيها طاقة وثقة مرتفعتين بشكلٍ غير طبيعي، ويكون من السهل تشتيت انتباهه، وقد يتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر.

يبدأ اضطراب ثنائي القطب في سنوات المراهقة، أوالعقد الثاني أو الثالث من العُمر عادةً

من المحتمل أن يكون منشأ الاضطراب ثنائي القطب وراثيًا

غالبًا ما يكون مزاج الشخص طبيعيًا في الفترات التي لا يكون لديه نوبة من الاكتئاب أو الهوس

يُعالج الأطباء الاضطراب ثنائي القطب بالأدوية والعلاج النفسي

هناك نوعان من الاضطراب ثنائي القطب، ثنائي القطب 1 وثنائي القطب 2.

عند الإصابة باضطراب ثنائي القطب 1، قد يُعاني المريضُ من:

فترة واحدة على الأقل من الهوس تمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والتي قد تنطوي على الأوهام (عندما يعجز الشخص عن تمييز ما هو حقيقي)

فترات متقطعة من الاكتئاب عادة

عند الإصابة باضطراب ثنائي القطب 2، قد يُعاني المريضُ من: