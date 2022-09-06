الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هو اضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة؟ اضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة هو: نمط من الشعور بالتفوق على الآخرين، والحاجة إلى نيل إعجابهم، وافتقار التعاطف معهم يتصف الأشخاص المُصابون باضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة بما يلي: الاعتقاد بأنهم أكثر أهمية وتميزًا من الآخرين

المبالغة في تقدير الإنجازات الشخصية والتقليل من شأن إنجازات الآخرين

الحساسية الشديدة لأي فشل أو انتقاد، ما قد يُسبب لهم الغضب أو الاكتئاب

توهم الذكاء الحاد، أو الجمال الفائق، أو الأهمية الكبيرة

استغلال الآخرين

الحاجة إلى الثناء المستمر من الآخرين

حسد الآخرين، كما إنهم كثيرًا ما يعتقدون أن الآخرين يحسدونهم يحدث اضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة بشكل أكبر عند الرجال.كما قد يُعانون من الاكتئاب، وفقدان الشَّهية، ومشاكل الإدمان على المخدرات أو الكحول، واضطرابات شخصية أخرى. يفخر الكثير من الناس بإنجازاتهم.ويحب كل شخص تقريبًا أن يُمدح، ويكره أن تُوجَّه إليه الانتقادات.ولكن هذه الصفات تُصبح اضطرابًا عندما يغضب الشخص أو ينزعج لعدم تلقي الثناء المستمر، أو عندما يُفضي عدم تحمله للانتقاد وحاجته إلى الحط من شأن الآخرين إلى حدوث مشاكل في العمل أو العلاقات مع الناس.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة؟ غالبًا ما ينجم اضطراب الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّة عن كلٍّ من: الجينات (المعلومات الجينية الموروثة من الوالدين)

التجارب الحياتية والتربية المنزلية، مثل الطريقة التي عامل بها الوالدان الطفل