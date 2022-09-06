الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هو اضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّيَّ؟ اضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّي هو: نمط من التقلبات الشديدة في المزاج، والعلاقات، والسلوكيات يتصف الأشخاص المُصابون باضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّيّ بما يلي: الذعر أو الغضب عند تأخر صديق لبضع دقائق أو إلغائه موعداً، مما يجعلهم يشعرون بالهجر

الغضب سريع، والرد اللفظي العنيف على الأصدقاء، والشركاء، وأفراد العائلة عندما يعتقدون أن شخصًا ما لا يوفر لهم الدعم القوي المطلوب

تغيير وجهات النظر بشكل سرعة، مثل الانتقال من مدح شخص ما إلى انتقاده بشكلٍ مُفاجئ

الاندفاع للقيام بأشياء غير حكيمة، مثل ممارسة الجنس غير الآمن، أو الإفراط في إنفاق المال، أو القيادة بتهور، أو تعاطي المخدرات، أو شرب الكثير من الكحول

الإفساد على أنفسهم عند الاقتراب من الوصول إلى الهدف، مثل ترك المدرسة قبل التخرج مباشرةً

إيذاء النفس عن قصد، مثل الجروح أو الحروق

افتعال أزمات، مثل محاولة الانتحار، لدفع الآخرين إلى عدم التخلي عنهم على الرغم من أن معظم الأشياء المُدمرة للذات التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص لا تكون قاتلة، إلا أن حوالى 10% من المُصابين باضطراب الشخصية الحدي يموتون بسبب الانتحار. وعلى الرغم من تطلّبهم للدعم، غالبًا ما تكون علاقات المصابين باضطراب الشخصية الحديّ غير مستقرة.وقد يتحوَّلون فجأةً من تقدير الأصدقاء والإعجاب بهم إلى انتقادهم والتخلي عنهم. يكون اضطراب الشخصية الحدي أكثر شُيُوعًا عند النِّساء بالمُقارنة مع الرِّجال.كما قد يعاني المصابون باضطراب الشخصية الحدي من اضطرابات الأكل، أو القلق، أو الاكتئاب، أو اضطراب الكرب بعد الصدمة (PTSD)، أو الكحول أو تعاطي المخدرات.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّي؟ من المحتمل أن ينجم اضطراب الشَخصِيَّة الحَدِّيَّ عن كلٍّ من: الجينات Genes (المعلومات الجينية التي يجري تمريرها إليك من والديك) - وهو اضطراب الشخصية البودرلين الذي يسري بين العائلات

الشدَّة النفسية في أثناء الطفولة، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو الإهمال، أو الانفصال عن الوالدين