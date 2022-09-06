الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّةٌ الفُصامِيَّة؟ ينطوي اضطراب الشَخصِيَّةٌ الفُصامِيَّة schizotypal personality disorder على: التصرف بشكلٍ غريب، والانزعاج من وجود الآخرين حول الشخص، والانفصال بطريقة ما عن الواقع غالبًا ما يتصف الشخص المُصاب باضطراب الشَخصِيَّةٌ الفُصامِيَّة بما يلي: تجنَّب المواقف الاجتماعية، وتفضيل الوحدة

عدم وجود أصدقاء مقربين

يواجه صعوبة في تفسير مشاعر الآخرين

التفكير بطريقة غريبة، وسحرية، مثل الاعتقاد بأنه قادر على السيطرة على شخص ما باستخدام ذهنه

الشعور بالريبة وعدم الثقة، مثل الاعتقاد الخاطئ بأن شخصًا ما يريد إيذاءه

استخدام الكلمات بطرق غير مألوفة، بحيث يكون كلامه غريبًا

ارتداء ملابس غريبة، مثل ارتداء ملابس متسخة أو ذات مقاس غير مناسب قد يعاني الشخص أيضًا من الاكتئاب أو الإدمان على المخدرات أو الكحول. يكون اضطراب الشخصية الفُصامِيَّة مشابهًا لاضطراب أخفّ منه هو الفصام، والذي يُسبِّبُ تفكيرًا وسلوكًا أكثر شدَّةً وغرابةً.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّةٌ الفُصامِيَّة؟ من المحتمل أن يكون الاضطراب ناجمًا عن الجينات.يكون أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين لديهم أفراد عائلة مُصابين بالفُصام.