ما هو الفشل التنفسي؟
الفشل التنفُّسي هو الحالة التي يكون فيها التنفُّس غير كافٍ.
الهدف من عملية الاستنشاق inhalation هو الحصول على الأكسجين من الهواء إلى الدَّم
الهدف من عملية الزفير exhalation هو طرح ثاني أكسيد الكربون من الدم
يمكن لأيِّ مشكلة تُبطئ التنفس أو تسد المجاري التنفسية أن تُسبب الفشل التنفسي.
قد يحتوي الدَّم على كمية قليلة جدًا من الأكسجين، أو الكثير من ثاني أكسيد الكربون، أو كليهما
يعالج الأطباء سبب الفشل التنفسي.
عادةً ما يحتاج المريض إلى أكسجين إضافي وقد يحتاج أحيانًا إلى جهاز التنفس الاصطناعي ventilator.
ما هي أسبابُ الفشل التنفُّسي؟
هناك العديد من المشاكل التي يُمكن أن تسبب الفشل التنفسي:
انسداد مجرى الهواء: الربو والداء الانسدادي الرئوي المزمن (COPD)، وانقطاع التنفس في أثناء النوم
ضعف التنفُّس: جرعة زائدة من الأدوية، السكتة الدماغية، الوهن العضلي الوبيل
انسداد الرئتين: الفشل القلبي، الالتهاب الرئوي، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)
ما هي أعراض الفشل التنفسي؟
في البداية، قد يعاني المريض من:
ضيق في النفس
ظهور لون أزرق على الشفتين وأحيانًا على الجلد
في وقت لاحق:
الشعور بالنعاس والارتباك
من دُون مُعالَجة، قد يدخل المريض في غيبوبة ويموت.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص فشل تنفسي؟
عادةً ما يستند الأطباء في التشخيص إلى أعراض المريض.كما أنهم يقومون أيضًا بالإجراءات التالية:
وضع جهاز استشعار على إصبع الشخص لقياس مستوى الأكسجين في الدم
إجراء اختبار دموي لقياس مستوى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون
أخذ صور بالأشعَّة السِّينية للصدر بالإضافة إلى اختبارات متنوعة لتحري سبب الفشل التنفُّسي.
كيف يُعالج الأطباء الفشل التنفسي؟
سوف يحتاج الشخص للنزول في وحدة الرعاية المركزة (ICU).وحدة العناية المركزة هي منطقة المستشفى المخصصة للأشخاص الشخصين جدًا.يُعالج الأطباء المشكلة التي سببت الفشل التنفسي، وقد يقومون بما يلي:
إعطاء كمية إضافية من الأكسجين
استخدام جهاز التهوية ventilator