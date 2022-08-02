الفشل التنفُّسي هو الحالة التي يكون فيها التنفُّس غير كافٍ.

الهدف من عملية الاستنشاق inhalation هو الحصول على الأكسجين من الهواء إلى الدَّم

الهدف من عملية الزفير exhalation هو طرح ثاني أكسيد الكربون من الدم

يمكن لأيِّ مشكلة تُبطئ التنفس أو تسد المجاري التنفسية أن تُسبب الفشل التنفسي.

قد يحتوي الدَّم على كمية قليلة جدًا من الأكسجين، أو الكثير من ثاني أكسيد الكربون، أو كليهما

يعالج الأطباء سبب الفشل التنفسي.