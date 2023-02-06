skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
حقائق سريعة

اختبار وظائف الرئة (PFT)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته رجب 1444
احصل على التفاصيل الكاملة

ما هو اختبار وظيفة التنفس؟

يُشير المصطلح pulmonary function test إلى اختبار وظيفة التنفس، أو اختبار الوظيفة التنفسية، أو اختبار وظائف التنفس.تتحرى اختبارات وظائف الرئة كفاءة عمل الرئتين.

  • في أثناء الاختبار، يقوم الشخص باستنشاق وزفر الهواء عبر أنبوب متصل بجهاز الوظيفة الرئوية.

  • يقيس هذا الجهاز كمية الهواء الدَّاخلة والخارجة من الرئتين، ومدى سرعة الهواء

  • تتحرَّى اختبارات وظائف الرئة عن أمراض الرئة، مثل: الرَّبو أو النُفاخ الرئوي

كيف يُجري الأطباءُ اختبار وظيفة الرئة؟

يمكن للأطباء استخدام العديد من الأجهزة المختلفة.والأنواع الأكثر شُيُوعًا هي:

  • أجهزة قياس التنفُّس Spirometers

  • مقاييس ذروة التدفق Peak flow meters

أجهزة قياس التنفُّس

جهاز قياس التنفس spirometer هو جهاز يتنفس المريض من خلالله لقياس كمية الهواء التي يمكن لرئتيه حبسها، وسرعة هواء الزفير.يستخدم الأطباء مقياس التنفُّس من أجل:

  • معرفة ما إذا كان هناك شيء يسد المجاري التنفسية

  • معرفة كمية الهواء التي يمكن للرئتين حبسها

  • التحقق من قوة عضلات التنفُّس

مقياس التنفُّس

يمكن استخدام مقياس التنفس spirometer لقياس كمية الهواء التي يمكن للرئتين حبسها، وسرعة هواء الزفير.

مقياس ذروة التدفق

يقيس مقياس ذروة التدفق peak flow meter السرعة التي يستطيع فيها المريض زفر الهواء خارج الرئتين.يكون هذا الجهاز صغيرًا ويمكن حمله في اليد.إذا كان المريض يُعاني من الرَّبو، قد يُعطيه الطبيب جهازًا يستطيع من خلاله تتبع حالته في المنزل.

لماذا يُجري الأطباء اختبارات وظائف الرئة؟

يُجري الأطباء اختبارات وظائف الرئة لمعرفة مدى كفاءة عمل الرئتين.وقد يقومون بذلك عند إصابة المريض (أو الاشتباه بإصابته) بحالة تؤثِّر في رئتيه أو عضلات التنفُّس لديه، مثل:

قد يستخدم الأطباء اختبارات وظائف الرئة للتحري عن:

  • نوع داء الرئة الذي قد يُعاني منه المريض

  • مدى شدة المرض الرئوي

  • مدى كفاءة الدواء المُستخدم في علاج الحالة التنفسية

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.