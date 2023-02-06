يقيس مقياس ذروة التدفق peak flow meter السرعة التي يستطيع فيها المريض زفر الهواء خارج الرئتين.يكون هذا الجهاز صغيرًا ويمكن حمله في اليد.إذا كان المريض يُعاني من الرَّبو، قد يُعطيه الطبيب جهازًا يستطيع من خلاله تتبع حالته في المنزل.