ما هو اختبار وظيفة التنفس؟
يُشير المصطلح pulmonary function test إلى اختبار وظيفة التنفس، أو اختبار الوظيفة التنفسية، أو اختبار وظائف التنفس.تتحرى اختبارات وظائف الرئة كفاءة عمل الرئتين.
في أثناء الاختبار، يقوم الشخص باستنشاق وزفر الهواء عبر أنبوب متصل بجهاز الوظيفة الرئوية.
يقيس هذا الجهاز كمية الهواء الدَّاخلة والخارجة من الرئتين، ومدى سرعة الهواء
تتحرَّى اختبارات وظائف الرئة عن أمراض الرئة، مثل: الرَّبو أو النُفاخ الرئوي
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كيف يُجري الأطباءُ اختبار وظيفة الرئة؟
يمكن للأطباء استخدام العديد من الأجهزة المختلفة.والأنواع الأكثر شُيُوعًا هي:
أجهزة قياس التنفُّس Spirometers
مقاييس ذروة التدفق Peak flow meters
أجهزة قياس التنفُّس
جهاز قياس التنفس spirometer هو جهاز يتنفس المريض من خلالله لقياس كمية الهواء التي يمكن لرئتيه حبسها، وسرعة هواء الزفير.يستخدم الأطباء مقياس التنفُّس من أجل:
معرفة ما إذا كان هناك شيء يسد المجاري التنفسية
معرفة كمية الهواء التي يمكن للرئتين حبسها
التحقق من قوة عضلات التنفُّس
مقياس التنفُّس
يمكن استخدام مقياس التنفس spirometer لقياس كمية الهواء التي يمكن للرئتين حبسها، وسرعة هواء الزفير.
مقياس ذروة التدفق
يقيس مقياس ذروة التدفق peak flow meter السرعة التي يستطيع فيها المريض زفر الهواء خارج الرئتين.يكون هذا الجهاز صغيرًا ويمكن حمله في اليد.إذا كان المريض يُعاني من الرَّبو، قد يُعطيه الطبيب جهازًا يستطيع من خلاله تتبع حالته في المنزل.
لماذا يُجري الأطباء اختبارات وظائف الرئة؟
يُجري الأطباء اختبارات وظائف الرئة لمعرفة مدى كفاءة عمل الرئتين.وقد يقومون بذلك عند إصابة المريض (أو الاشتباه بإصابته) بحالة تؤثِّر في رئتيه أو عضلات التنفُّس لديه، مثل:
التليّف الرئوي Pulmonary fibrosis
الوَهَن العَضَلِي الوَبيل Myasthenia gravis
مُتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré syndrome
الجنف Scoliosis
قد يستخدم الأطباء اختبارات وظائف الرئة للتحري عن:
نوع داء الرئة الذي قد يُعاني منه المريض
مدى شدة المرض الرئوي
مدى كفاءة الدواء المُستخدم في علاج الحالة التنفسية