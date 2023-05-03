ينجُم الانصِمام الرِّئويّ عن جلطةٍ دمويةٍ عادةً،ولكن لا تُسبِّبُ كل جلطات الدَّم الضررَ؛فعلى سبيل المثال، هناك حاجة إلى جلطات الدَّم لوقف النَّزف بسبب جرحٍ؛ولكن، يُمكن أن تتشكَّل جلطات الدَّم في داخل أوعية الدَّم عندما لا تكُون هناك حاجة إليها، مثلما يحدُث في خُثار الوريد العميق.في معظم الأحيان، تتشكَّل هذه الجلطات الدموية غير الضروريَّة في أوردة كبيرة عميقة في داخل الرئتين.يُمكن أن تتجزَّأ هذه الجلطات، وتنتقل إلى الرئتينِ أو القلب.

هناك حالات مُعيَّنة يُمكن أن تزيد من فُرص حُدوث الانصِمام الرئويّ، وهي تنطوي على:

التقدُّم في السنّ (أكبر من 60 عامًا عادةً)

التعرُّض إلى جلطاتٍ دموية في السابِقِ

السَّرطان

كسر في الساق أو الورك

الحمل

جراحة رئيسيَّة خلال الأشهر الثلاثة الماضية

التدخين

تناوُل هرمون الإستروجين أو أدوية مُشابهةٍ له

بشكلٍ عام، يكون الشخصُ أكثرَ عرضةً لجلطات الدَّم في الساقين عندما لا يستطيع تحريكهما كثيرًا،وقد لا يُحرِّكُ ساقه كثيرًا إذا كانت مكسورةً.كما يحدث ذلك عندما يكون عليه الاستلقاء في السرير لمُدَّةٍ إذا خضع لجراحةٍ أو كان مريضًا لفترةٍ طويلةٍ،ويُمكن أن يُشكِّل حتى السفر بالطائرة لفترةٍ طويلةٍ خطرًا، لأنَّ مثل هذه الرحلات تحول دون تحريك السَّاقين بما فيه الكفاية.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تُؤدِّي موادّ أخرى إلى الانصِمام الرِّئويّ،وهي تنطوي على: