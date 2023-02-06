تُغطِّي الرئتين طبقتان من غشاء رقيق يُسمَّى غشاء الجنب pleura.عادةً ما تلمس الطبقتان بعضهما بعضًا.ولكن في بعض الأحيان، يمتلئ الحيِّز بين الغشاءين، والذي يُسمَّى الحيِّز الجنبي، بالهواء أو سائل.
يُسمى السائل المُتجمّع في الحيِّز الجنبي بالانصباب الجنبي pleural effusion.يُسمى الهواء المُتجمع في الحيِّز الجنبي الاسترواح الصدري.
ما هو الانصباب الجنبي؟
الانصباب الجنبي هو تراكم السَّائِل في الحيِّز الجنبي.
قد يكون الانصباب الجنبي ناجمًا عن العديد من المشاكل المختلفة مثل العدوى، أو الورم، أو الإصابة
قد يكون السائل مائياً أو يحتوي على دم أو صديد (قيح)
قد يعاني المريض من ضيق في التنفُّس وألم في الصدر، خُصوصًا عندما يتنفس بعمق أو يسعل
يمكن للطبيب رؤية الانصباب الجنبي على صورة الصدر بالأشعة السينية أو بالأمواج فوق الصوتية
سيقُوم الطبيب بمُعالَجة المُشكلة التي تُسبِّبُ الانصباب الجنبي وقد يقوم بسحب السائل بواسطة إبرة
ما الذي يُسبب الانصباب الجنبي؟
يمكن للكثير من المشاكل المختلفة أن تُسبب الانصباب الجنبي:
إصابة في الصدر، مثل كسر في الأضلاع
ما هي أعرَاض الانصباب الجنبي؟
إذا كان الشخص يُعاني من انصباب جنبي، فقَد لا تظهَر لديه أيَّة أعرَاض، أو قد يعاني من:
ضِيق في التنفُّس
ألم في الصدر، خُصوصًا عند التنفس بعمق أو عند السعال
ألم في الجزء العلويّ من البطن، أو الرقبة، أو الكتف في بعض الأحيان
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا الشخص مُصابًا بالانصباب الجنبي؟
سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية لتشخيص الانصباب الجنبي:
بمجرد العثور على الانصباب الجنبي، قد يقوم الأطباء بإجراء المزيد من الاختبارات والإجراءات:
اختبار لعَيِّنَة من السائل مأخوذة بواسطة إبرة
في بعض الأحيان، التَّصوير المقطعي المُحوسَب
يمكن في بعض الأحيان إدخال أنبوب مُعاينة في الصدر (تنظير)
كيف يُعالج الأطباء الانصباب الجنبي؟
سيقُوم الأطباءُ بمُعالَجة المُشكلة التي تُسبِّبُ الانصباب الجنبي.فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض مُصابًا بعدوى رئوية، فقد يصف الأطباء له مضادات حيوية.
إذا كان هناك القليل من السوائل فقط، فقد يقوم الأطباء بما يلي:
الانتظار لمعرفة ما إذا كان السائل يتلاشى من تلقاء نفسه
إذا كانت هناك كمية كبيرة من السوائل، أو إذا كان وجود السائل يُسبب صعوبة التنفُّس، فقد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
تصريف السائل عن طريق إبرة
حيث يقوم الأطباء بوضع الإبرة أو الأنبوب في جانب الصدر بين اثنين من الأضلاع.إذا تراكم السَّائِل من جديد بعدَ تصريفه، فقد يترك الأطباء في بعض الأحيان أنبوبًا صغيرًا في الصدر للاستمرار بتصريف السَّائِل.
إذا كان السَّائِل ناجمًا عن سرطان، فقد يضع الأطباءُ دواءً أو مادَّةً أخرى في الأنبوب (التصاق جنبي).يؤدي هذا الدواء إلى تخريش غشاء الجنب ويُسبب تندُّب طبقتيه مع بعضهما بعضًا وبالتالي لا يتراكم السائل بينهما.