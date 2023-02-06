سيقُوم الأطباءُ بمُعالَجة المُشكلة التي تُسبِّبُ الانصباب الجنبي.فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض مُصابًا بعدوى رئوية، فقد يصف الأطباء له مضادات حيوية.

إذا كان هناك القليل من السوائل فقط، فقد يقوم الأطباء بما يلي:

الانتظار لمعرفة ما إذا كان السائل يتلاشى من تلقاء نفسه

إذا كانت هناك كمية كبيرة من السوائل، أو إذا كان وجود السائل يُسبب صعوبة التنفُّس، فقد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:

تصريف السائل عن طريق إبرة

حيث يقوم الأطباء بوضع الإبرة أو الأنبوب في جانب الصدر بين اثنين من الأضلاع.إذا تراكم السَّائِل من جديد بعدَ تصريفه، فقد يترك الأطباء في بعض الأحيان أنبوبًا صغيرًا في الصدر للاستمرار بتصريف السَّائِل.

إذا كان السَّائِل ناجمًا عن سرطان، فقد يضع الأطباءُ دواءً أو مادَّةً أخرى في الأنبوب (التصاق جنبي).يؤدي هذا الدواء إلى تخريش غشاء الجنب ويُسبب تندُّب طبقتيه مع بعضهما بعضًا وبالتالي لا يتراكم السائل بينهما.