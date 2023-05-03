قد لا تظهر الأَعرَاض لفترة،يكتشفُ الأطباءُ سرطان الرئة عن طريق الصدفة أحيَانًا عند قيامهم بتصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة للتحرِّي عن مشاكل أخرى.

عندما تظهر لدى الأشخاص أعرَاض سرطان الرئة، ستنطوي عادةً على:

السعال،

ويكون السعال جافاً عادةً ولكنه يكون رطباً أحيانًا،وقد يخرج مع السعال خيوطٌ من الدَّم.قَد لا يكُون السعال سيئاً، ولكنَّه لا يزول مثل السعال النَّاجم عن الزكام.

عندما يُصبِح السرطانُ أكبرَ، قد تظهر أعرَاض أخرى مثل:

عَدم الشعور بالجوع

نقص الوَزن

الشعور بالضعف والتعب

ألم في الصدر

يكُون سرطان الرئة قاتلاً غالبًا، خُصوصًا إذا لم يجرِ التحرِّي عنه مُبكراً.