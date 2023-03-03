الرئة السوداء هي مرض رئوي بيئيّ ينجُم عن استنشاق الكثير من غبار الفحم على مدى سنوات عديدة.

تحدث الرئة السوداء بشكل رئيسي عندَ عمال مناجم الفحم وآخرين ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع الفحم

تبدو الرئتان بلون أسود من الداخل بسبب غبار الفحم

وقد لا تظهر عند المريض أعرَاض في البداية، ولكنه يُعاني من سُعال ومشاكل شديدة في التنفس إذا تفاقم المرض

يستخدِمُ الأطباء تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب لتشخيص الرئة السوداء

ويُعالجون الرئة السوداء بالأكسجين والأدوية لجعل التنفُّس أسهل

هناك نوعان من داء الرئة السوداء:

الرئة السوداء البسيطة ،

والرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات، ويُسمى أيضًا التليف الكتليّ المتفاقم progressive massive fibrosis

تنجُم الرئة السوداء البسيطة عن تجمُّع غبار الفحم في المَسالِك الهَوائيَّة الصغيرة في الرئتين،ولا تظهر أيَّة أعراض عند المصابين بالرئة السوداء البسيطة.

تسوء حالات بعض المصابين بالرئة السوداء البسيطة ويُصابون بالرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات،ويُسبب هذا ندبات كبيرة في الرئتين ويجعل من الصعب جدًا التنفس