ما هِيَ الرئة السوداء؟
الرئة السوداء هي مرض رئوي بيئيّ ينجُم عن استنشاق الكثير من غبار الفحم على مدى سنوات عديدة.
تحدث الرئة السوداء بشكل رئيسي عندَ عمال مناجم الفحم وآخرين ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع الفحم
تبدو الرئتان بلون أسود من الداخل بسبب غبار الفحم
وقد لا تظهر عند المريض أعرَاض في البداية، ولكنه يُعاني من سُعال ومشاكل شديدة في التنفس إذا تفاقم المرض
يستخدِمُ الأطباء تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب لتشخيص الرئة السوداء
ويُعالجون الرئة السوداء بالأكسجين والأدوية لجعل التنفُّس أسهل
هناك نوعان من داء الرئة السوداء:
الرئة السوداء البسيطة،
والرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات، ويُسمى أيضًا التليف الكتليّ المتفاقم progressive massive fibrosis
تنجُم الرئة السوداء البسيطة عن تجمُّع غبار الفحم في المَسالِك الهَوائيَّة الصغيرة في الرئتين،ولا تظهر أيَّة أعراض عند المصابين بالرئة السوداء البسيطة.
تسوء حالات بعض المصابين بالرئة السوداء البسيطة ويُصابون بالرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات،ويُسبب هذا ندبات كبيرة في الرئتين ويجعل من الصعب جدًا التنفس
ما الذي يُسبب الرئة السوداء؟
تنجم الرئة السوداء عن استنشاق غبار الفحم لمدَّة طويلة من الزمن (أكثر من 10 سنوات عادةً).
ما هي أعرَاض الرئة السوداء؟
لا تُسبب الرئة السوداء البسيطة أعراضًا عادةً،ولكن غالبًا ما يُعاني المصابين بهذا الاضطراب من مرض آخر في الرئة، مثل التهاب القصبات أو النُفاخ الرئوي (خُصوصًا الذين يدخنون).تسبب أمراض الرئة تلك السعال وضيق التنفس.
تُسبِّبُ الرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات أعراضًا شديدة مثل:
السعال وخروج مُخاط أسود مع السعال
ضيق في النَّفس شديد جدًا
فشل القلب (عندما لا يضخّ القلبُ الدَّمَ بشكلٍ جيد مثلما ينبغي)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص رئة سوداء؟
إذا تعرَّض الشخصُ إلى غُبار الفحم، سيُشخِّصُ الأطباءُ الرئة السوداء باستخدام:
كيف يُمكن الوِقاية من الرئة السوداء؟
الوقاية مهمة جداً لأنَّه لا يُوجد شفاء من الرئة السوداء،ويستطيعُ المُشرفون على أماكن العمل الوقاية من الرئة السوداء عن طريق الحيلولة دُون وجود الكثير جدًا من غُبار الفحم في موقع العمل،ويمكنهم استخدام:
نُظم التهوية
أقنعة الوجه للعمال
إذا كان الشخص أحد عمال الفحم، يُمكنه القيام بالأشياء الآتية للمُساعدة على إبطاء المرض ومُراقبته:
الخضوع إلى تصوير الصدر بالأشعة السينية كل عام
الانتقال إلى وظيفة تكون كمية غبار الفحم فيها أقلّ
التوقُّف عن التدخين
أخذ لقاح الالتهاب الرئوي ولقاح الأنفلونزا
كيف يعالج الأطباءُ الرئةَ السوداء؟
لا توجد مُعالجة لهذا المرض، ولكن يستطيع الأطباء المساعدة على التخفيف من الأعراض،ولمُعالجة ضيق النَّفس، قد يصفون:
الأكسجين لجعل التنفس أسهل
إعادة التأهيلُ الرئوي (برنامج يهدف إلى مُساعدة المريض على تعلُّم كيف يتنفَّس مع داء الرئة المزمن)
أدوية للحفاظ على المسالك الهوائية مفتوحة وخالية من المخاط.
قد يحتاجُ مرضى الرئة السوداء المصحوبة بمُضاعفات إلى زرع رئة،وينطوي زرع الرئة على إزالة الرئة الفاشلة واستبدالها بواحدةٍ سليمةٍ من مُتبرِّعٍ.