يتولَّى الدَّم خدمة التوصيل في الجسم،فهو يعمل على:

حمل الأكسجين والماء والمواد المغذية إلى جميع نسج الجسم،

ويجمع الفضلات من النسجِ ويأخذها حتى تجري إزالتها،

يحمل الخلايا والبروتينات التي تساعد على الدفاع عن الجسم ضدّ المواد الغريبة

تحتاجُ كل الخلايا في الجسم إلى الأكسجين والماء حتى تعيش،كما تحتاج خلايا الجسم إلى مُغذِّياتٍ مثل السكر والبروتينات والدهون أيضًا.يلتقط الدَّمُ الأكسجين في الرئتين، والماء والمواد المغذية من المعدة والأمعاء.

تُنتِجُ خلايا الجسم الفضلات عندما تقوم بمعالجة المواد المغذية،ويتحول الأكسجين والمواد المغذية إلى ثاني أكسيد الكربون وفضلات كيميائيَّة تصبح جزءًا من البول.ينقل الدَّم ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين حيث يخرج منهما عند الزفير.يجري نقل الفضلات إلى الكلى حيث تجري فلترتها من الدم إلى البول،ويحمل الدَّم فضلات أخرى إلى الكبد حيث تخضع إلى المزيد من المعالجة وتجري إزالتها.

الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم ضدّ المكروبات التي تغزوه، مثل الجراثيم وخلايا السرطان،ويحمل الدَّم الخلايا والبروتينات الخاصَّة بالجهاز المناعي إلى المكان الذي تكون فيه حاجة إليها.