الدَّمُ هُوَ السائل الأحمرُ في الشرايين والأوردة،وهو يوفر الأكسجين والماء والمواد المغذية التي تحتاج إليها النُّسجُ والأعضاء للبقاء.يحتوي جسم الإنسان على نحو 5 لترات من الدم (أكثر من 1 غالون بقليل).ويعمل القلب على ضخّ الدم باستمرار عبر جميع أنحاء الجسم.
ما هِيَ وظيفة الدَّم؟
يتولَّى الدَّم خدمة التوصيل في الجسم،فهو يعمل على:
حمل الأكسجين والماء والمواد المغذية إلى جميع نسج الجسم،
ويجمع الفضلات من النسجِ ويأخذها حتى تجري إزالتها،
يحمل الخلايا والبروتينات التي تساعد على الدفاع عن الجسم ضدّ المواد الغريبة
تحتاجُ كل الخلايا في الجسم إلى الأكسجين والماء حتى تعيش،كما تحتاج خلايا الجسم إلى مُغذِّياتٍ مثل السكر والبروتينات والدهون أيضًا.يلتقط الدَّمُ الأكسجين في الرئتين، والماء والمواد المغذية من المعدة والأمعاء.
تُنتِجُ خلايا الجسم الفضلات عندما تقوم بمعالجة المواد المغذية،ويتحول الأكسجين والمواد المغذية إلى ثاني أكسيد الكربون وفضلات كيميائيَّة تصبح جزءًا من البول.ينقل الدَّم ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين حيث يخرج منهما عند الزفير.يجري نقل الفضلات إلى الكلى حيث تجري فلترتها من الدم إلى البول،ويحمل الدَّم فضلات أخرى إلى الكبد حيث تخضع إلى المزيد من المعالجة وتجري إزالتها.
الجِهاز المَناعيّ هُو جِهاز الدِّفاع في الجسم ضدّ المكروبات التي تغزوه، مثل الجراثيم وخلايا السرطان،ويحمل الدَّم الخلايا والبروتينات الخاصَّة بالجهاز المناعي إلى المكان الذي تكون فيه حاجة إليها.
ماذا يوجد في الدَّم؟
يتكوَّن الدَّم من:
سائل (البلازما)
كريات الدم الحمراء
كريات الدم البيضاء
الصُّفَيحات الدموية
يجري تصنيع كريَّات الدم الحمراء والبيضاء والصُّفَيحات الدَّمويَّة في نِقي العَظم باستمرار، ويكون النقي في داخل العظام.
البلازما
تكون البلازما ماءً في أغلبها،وهي تنقل أيضًا المعادن والأملاح المهمة (الكهارل الكهربائية) والعديد من البروتينات المفيدة.تساعد بعضُ البروتينات على تشكيل جلطات الدم.بينما تهاجم بروتينات أخرى الكائنات التي تغزو الجسم، مثل الجراثيم.
كريات الدم الحمراء
تحتوي الكريَّاتُ الحمر على مادَّة حمراء تُسمَّى الهيموغلوبين،وعندما يتدفَّق الدَّم عبر الرئتين، يلتقط الهيمُوغلُوبين الأكسجينَ ليدخل إلى نسج الجشم،كما أنَّ الهيمُوغلُوبين يُعيدُ ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين أيضًا، بحيث يُمكن إخراجه مع الزفير.
كريات الدَّم البيضاء
كريَّات الدم البيضاء هِيَ جزء من الجهاز المناعي.تنتقل كريات الدم البيضاء عبر الدَّم للعثور على المواد الغريبة وتُقاتلها، مثل الجراثيم وخلايا السرطان.وبمجرد أن تُقاتل مادة معينة، فهي تتذكرها عادة حتى تتمكن من مقاتلتها بسرعة أكبر في المرة القادمة التي تظهر فيها.
الصُّفَيحات الدموية
الصُّفَيحاتُ الدموية هِيَ جزيئاتٌ دقيقة أصغرَ من كريَّات الدم الحمراء أو البيضاء،وهي تعمل مع البروتينات في الدَّم للمساعدة على تخثر الدَّم حتَّى يُمكن إيقاف النزف.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث في الدَّم؟
تنطوي المشاكل الشائعة في الدَّم على الآتي عادةً:
وجود القليل جدًا أو الكثير جدًا من كريات الدَّم الحمراء
وجود القليل جدًا أو الكثير جدًا من كريات الدَّم البيضاء
وجود القليل جدًا أو الكثير جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة
يُسبب وجود القليل جدًا من كريات الدم الحمراء (فقر الدم) الضعفَ والتعب، وذلك لأنَّ نُسج الجسم لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الأكسجين.يُمكن لوجود الكثير جدًا من كريات الدَّم الحمراء أن يكون ناجمًا عن مشكلةً صحيةً تُسمَّى كَثرَة الحُمر الحَقيقيَّة.
بينما يجعل وجود القليل جدًا من كريات الدَّم البيضاء الشخصَ أكثر ميلًا لأن يُصاب بالعدوى.يُمكن أن يكون وجود الكثير جدًا من كريات الدَّم البيضاء علامةً لأحد أنواع سرطان الدَّم يُسمَّى ابيضاض الدم leukemia.
يزيدُ وجود القليل جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة من خطر النَّزف بعد الإصابات أو الجراحة، أو حتى من دون سبب على الإطلاق.يجعل وجود الكثير جدًا من الصُّفَيحات الدَّمويَّة من الصعب على الدَّم أن يتخثَّر بشكلٍ طبيعيّ،ويُمكن أن يُسبب هذا الكثيرَ من تخثُّر الدَّم أو تخثره بشكلٍ لا يكفي.