ما الذي يُسبِّبُ النَّاعُور؟

ما الذي يُسبِّبُ النَّاعُور؟

عواملُ التخثُّر هي بروتيناتٌ موجودة في الدَّم تُساعد على صنع جلطات الدَّمتُؤدِّي الجلطات الدموية إلى انسداد الأوعية الدموية النازفة.هناك أكثر من اثناعشر عامل تخثر مختلف.

بالنسبة إلى المصاب بالنَّاعور، يَرِثُ جينًا غير طبيعي بحيث لا يستطيع صنع ما يكفي من واحد من عوامل التخثُّر

هناك نوعان من النَّاعُور، A وB، وذلك استنادًا إلى أي عامل تخثُّر فيه نقص

تنتقل الجينات الشاذَّة التي تسبِّب النَّاعُور من الأم (مرتبطة بالجنس).

لا يكون الناعور شديدًا بالتساوي عند كل من لديهم الاضطراب،فبعضُ الأشخاص يصنعون القليل جدًا من عامل التخثُّر المتأثَّر،بينما يصنع آخرون بعضًا من عامل التخثُّر ولكن ليس بما فيه الكفاية.كلَّما كان عامل التخثُّر أقلَّ، ازداد الميل للنزف إلى أن يكون أكثر شدةً.