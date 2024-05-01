جلطة الدَّم هي كتلة من مادَّة يصنعها الدَّم لسد النزفّ من جرح،تتكوَّن جلطات الدَّم من مواد تخثُّر وصفيحات خاصَّة (خلايا دم صغيرة جدًّا)،

وبعد أن يشفى الجرح، تُذيبُ موادٌ أخرى في الدَّم الجلطة الدَّمويَّة.يحتوي الدَّم على الكثير من المواد المختلفة التي تعمل مع بعضها بعضًا لتصنيع جلطات الدَّم وإذابتها.

ما هو التخثُّر المفرط؟ التخثُّر المُفرط هُوَ عندما يتجلَّط الدَّم بسهولة أو بشكل مفرط،وتكون الجلطات الدموية جيدة عندما تُوقِفُ النَّزف من بعد إصابة،ولكن يُمكن أن تكون جلطات الدَّم التي تحدث عندما لا يكون هناك نزف خطيرةً. قد تتشكَّل جلطات الدَّم في الأوعية الدموية عندما لا يكون من المفترض حدوث هذا،

وقد تجعل الذراعَ أو الساق تتورمان أو تسبب سكتةً أو نوبة قلبية؛

وفي بعض الأحيان، تتجزَّأ جلطات وتطفو عبر مجرى الدَّم وتسد الأوعية الدموية في جزء آخر من الجسم.

يُجري الأطباء اختبارات دموية لقياس مواد وصفيحات التخثُّر في الدَّم،

وقد يحتاج المريضُ إلى أخذ دواء مُميِّع للدَّم للوقاية من التخثُّر.

ما الذي يُسبب التخثُّر المفرط؟ عادةً ما تكون هناك مشكلة في واحدة من مواد التخثُّر في الدم: تكون إحدى مواد التخثُّر مفرطةَ النشاط أحيانًا

في بعض الأحيان، تكون إحدى المواد التي تُذيب جلطات الدَّم غير نشطة

تكون المشكلة هي شيء يسري في عائلة المريض عادةً

في بعض الأحيان، يجعل مرض مثل السرطان أو مشكلة في الجهاز المناعي للجسم مواد التخثُّر نشيطةً جدًا تَنطوي العوامل الأخرى التي تزيد من خطر التخثُّر المفرط على: عدم قدرة المريض على التجوُّل في المكان بشكلٍ كافٍ، مثل ما إذا كان يخضع للراحة في السرير أو في أثناء رحلة طويلة في السيارة أو الطائرة

الخضوع لجراحة كبرى، خُصوصًا إذا كانت تنطوي على الجزء السفلي من الجسم

زيادة وزن الجسم

كون المريضة حاملًا أو تاخذ أقراص تنظيم النسل

ما هي أعراضُ التخثُّر المفرط؟ لا يُعاني المريض من مشاكل إلى أن يُصبح بالغًا عادةً إذا كان لدى المريض تخثُّر مفرط في أوردته، قد يُعاني من: ألم في الساق وتورُّم من جلطة في الساق (خُثار الوريد العميق)

ضيق النَّفس أو ألم في الصدر من جلطة دموية تنتقل إلى الرئتين (الانصمام الرئوي pulmonary embolism). إذا كان لدى المريض تخثُّرٌ مُفرط في شرايينه، قد يحدث له: نوبة قلبيَّة

سكتة

كيف سيعلمُ الأطبَّاءُ أنَّ المريض لديه تخثُّر مفرط؟ سيشتبه الأطباء في مشكلة في التخثُّر عند المريض إذا كان لديه جلطات دمويَّة من دون أيَّة مشاكل أخرى تُعرف بأنَّها تُسبب جلطات الدَّم، مثل سرطان أو جراحة كبرى، وسوف يسألون المريض عمَّا إذا حدثت له جلطاتٌ من قبل، وما إذا كانت مشاكلُ التخثُّر تسري بين أفراد عائلته؛

كما سيُجرون اختباراتٍ دمويَّة لقياس مواد وصفيحات التخثُّر.