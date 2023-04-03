كريَّات الدَّم البيضاء هِيَ جزءٌ من دفاعات الجهاز المناعي ضد العدوى والسرطان،هناك أنواع عديدة لخلايا الدَّم البيضاء في الجسم:وتُصنع معظمُ خلايا الدم البيضاء في الدَّم في نقِي العِظام.
ما هُوَ انخفاض تَعداد كريات الدم البَيضاء؟
انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء هو عدد منخفض بشكلٍ غير اعتيادي لنوع واحدٍ أو أكثر من كريات الدم البيضاء.
يؤدي انخفاض تعداد كريات الدَّم البيضاء إلى زيادة خطر العدوى،
ويمكن أن تُشكِّل بعض حالات العدوى تهديدًا لحياة الشخص
يمكن لانخفاض تعداد كريات الدم البيضاء أن يكون تأثيرًا جانبيًا لعقاقيرٍ يأخذها، خُصوصًا عقاقير المعالجة الكيميائيَّة
وأحيانًا ينجم انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء عن عدوى أو سرطان
قد يقوم الأطباء بإجراء اختبارات الدَّم واختبارات نقِي العِظام لمعرفة السبب في انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء
قد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لزيادة كريات الدَّم البيضاء، ومُضادات حيوية إذا كان يُعاني من الحُمَّى أو علامات أخرى لعدوى
ما الذي يُسبب انخفاض تَعداد كريات الدَّم البيضاء؟
هناك أسباب عديدة لانخفاض تعداد كريات الدَّم البيضاء:
العقاقير: العديد من العقاقير، ولكن خُصُوصًا عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة
حالات العدوى: فيروس العوز المناعي البشري HIV، والعديد من حالات العدوى الفيروسية الأخرى والعدوى البكتيرية الشديدة في أنحاء الجسم (الإنتان)
السرطان الذي يبدأ في نقِي العِظام، مثل ابيضاض الدم leukemia واللمفومة والورم النقوي myeloma
السرطان النقيلي في نقِي العِظام، مثل السرطان النقيلي من سرطان الثدي أو سرطان البروستات
المشاكل الأخرى في نِقي العَظم، مثل اضطرابات خلل التنسُّج النقوي myelodysplastic disorder
المُعالجَة الشعاعيَّة التي تنطوي على نقِي العِظام
ما هِيَ أعراض انخفاض تَعداد كريَّات الدم البَيضاء؟
لا تُوجَد أعراض نوعيَّة لانخفاض تعداد كريات الدم البيضاء،وتظهر أعراض عند المريض لأنَّه يُصاب بحالات عدوى متكررة؛وفي بعض الأحيان تكون حالات العدوى غير اعتيادية حيث لا تحدث عندَ معظم الأشخاص.
يمكن أن تبدأ أعراض العدوى فجأة أو ببطء، ويمكن أن تنطوي على:
حُمَّى
طفح جلدي
قرحات مؤلمة في الفم والشَّرج (الفتحة في نهاية السبيل الهضمي التي يُطرح البرازُ من خلالها إلى خارج الجسم)
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان تعداد كريات الدم البيضاء منخفضًا عند الشخص؟
يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان هناك انخفاض في تعداد كريات الدَّم البيضاء عن طريق إجراء تعداد الدم الكامل الروتيني (CBC).وإذا كان المريضُ يتلقَّى مُعالجَات أو لديه مرضٌ يمكن أن يُخفِّض تعداد كريات الدَّم البيضاء، غالبًا ما يتحقق الأطباء من تعداد الدم الكامل لديه.
يكون السببُ واضحًا في بعض الأحيان، مثل ما إذا كان الشخص يتلقى المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجَة الشعاعيَّة للسرطان،
وإذا كان السبب غير واضح، قد يقوم الأطباء بالأمور التالية:
اختبارات الدم والبول والفحوصات التصويرية للتحرّي عن عدوى
خزعة نِقي العَظم (أخذ جزء من نقي العظام عن طريق إيرة من أجل اختباره)
كيف يُعالجُ الأطباءُ انخفاض تَعداد كريات الدم البَيضاء؟
يُعالجُ الأطباءُ انخفاض تعداد كريات الدَّم البيضاء عن طريق استخدَام:
مُضادات حيوية لعلاج أيَّة عدوى
أدوية لتحريض الجسم على إنتاج المزيد من كريات الدم البيضاء
مُعالجة أيَّة أمراض قد تكون السبب في انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء