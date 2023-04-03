لا تُوجَد أعراض نوعيَّة لانخفاض تعداد كريات الدم البيضاء،وتظهر أعراض عند المريض لأنَّه يُصاب بحالات عدوى متكررة؛وفي بعض الأحيان تكون حالات العدوى غير اعتيادية حيث لا تحدث عندَ معظم الأشخاص.

يمكن أن تبدأ أعراض العدوى فجأة أو ببطء، ويمكن أن تنطوي على: