ما الذي يسبِّب ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟

ما الذي يسبِّب ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟

يصنع الجسمُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات دم أخرى، مثل: كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء في نقِي العِظام،والنقي هو المادة الليِّنة في مركز العظام،وتأتي الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة من نفس الخلايا التي تُكوِّنُ الدَّمَ والتي تصنع كريات دم أخرى.

يمكن أن ينجم ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة عن:

مشكلة في الخلايا المكوِّنة للدم

استجابة لمرض ما

أحيانًا عن مجرَّد تصنيع الخلايا المُكوِّنة للدم للكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة،ويعود هذا إلى وجود مشكلة في جين يضبط صنع الصُّفَيحات الدَّمويَّة؛وتحدث هذه المشكلة بعد نحو 50 عامًا من العمر عادةً، ولكنها تحدث عند النساء اليافعات أحيانًا.في حالات أقل شيوعًا، تنطوي المشكلة على جينات تضبط خلايا الدم الأخرى أيضًا،ويمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب دموي أكثر خطورة.

غالبًا ما يكون ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة استجابةً لمرض مثل بعض أنواع السرطان أو حالات العدوى أو مشاكل في الجهاز المناعي.