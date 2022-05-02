الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي خلايا دقيقة في الدَّم تساعد على تخثُّره،ويمكن أن يسبِّب التعداد المرتفع للصفيحات مشاكلَ في تخثر الدم.
يصنع الجسم الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة أحيانًا،
وقد تحدث جلطات في الأوعية الدموية أو نزف غير طبيعي،
وقد يشعر المريض بحرق ووخز في يديه وقدميه.
يُجري الأطباءُ اختبارات دمويَّة لمعرفة السبب في وجود الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، وأحيانًا يأخذون عيِّنة صغيرة من نِقي العَظم،
وسوف يُعطون المريض أدويةً للتخفيف من الأعراض والتقليل من تعداد الصفيحات.
ما الذي يسبِّب ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة؟
يصنع الجسمُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات دم أخرى، مثل: كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء في نقِي العِظام،والنقي هو المادة الليِّنة في مركز العظام،وتأتي الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة من نفس الخلايا التي تُكوِّنُ الدَّمَ والتي تصنع كريات دم أخرى.
يمكن أن ينجم ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة عن:
مشكلة في الخلايا المكوِّنة للدم
استجابة لمرض ما
أحيانًا عن مجرَّد تصنيع الخلايا المُكوِّنة للدم للكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة،ويعود هذا إلى وجود مشكلة في جين يضبط صنع الصُّفَيحات الدَّمويَّة؛وتحدث هذه المشكلة بعد نحو 50 عامًا من العمر عادةً، ولكنها تحدث عند النساء اليافعات أحيانًا.في حالات أقل شيوعًا، تنطوي المشكلة على جينات تضبط خلايا الدم الأخرى أيضًا،ويمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب دموي أكثر خطورة.
غالبًا ما يكون ارتفاع تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة استجابةً لمرض مثل بعض أنواع السرطان أو حالات العدوى أو مشاكل في الجهاز المناعي.
ما هي مُضَاعَفات ارتفاع تعداد الصفيحات الدموية؟
لا تظهر أيَّة مضاعفات عند بعض الأشخاص،ولكن إذا حدثت مُضاعفات، هناك نوعان رئيسيان منها:
الكثير من تخثُّر الدَّم
الكثير من النزف
يبدو الكثير من التخثُّر والكثير من الزف مثل الأضداد،ولكن يُمكن أن ينجما معًا عن وجود الكثير من الصفيحات الدموية.
الكثير من التخثُّر
في البداية، يؤدي وجود الكثير من الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى جعل الدَّم أكثر ميلًا للتجلُّط ، والتجلُّط هو وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة،وقد تحدث جلطات في الساقين (الخثار الوريدي العميقDVT)، أو في الدماغ (السكتة) أو في الرئتين (الانصمام الرئوي).
الكثير من النزف
عندما يكون عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة مرتفعًا جدًّا، تُؤثِّرُ الصفيحات الإضافية في تخثُّر الدَّم فعليًا،وقد تُسرِّبُ الأوعية الدموية الدَّمَ من تلقاء نفسها أو من بعد إصابة بسيطة فقط.
ما هي أعراضُ ارتفاع تعداد الصفيحات الدموية؟
لا يُسبب ارتفاع تعداد الصُّفَيحات بذاته أيَّة أعراض غالبًا،ولكن قد يشعر المريض بالآتي:
حرق أو وخز في الأنامِل واليدين والقدمين
صُداع
ضَعف ودوخة وتعب
تنطوي أعراض جلطات الدم غير الطبيعية على:
ألم وتورم في الساق
ألم في الصدر وضيق النَّفس
ضعف في جانبٍ واحدٍ من الجسم
تنطوي أعراض النزف المفرط على:
رُعاف
نزف في اللثَّة
سهولة التكدُّم
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص ارتفاع في تعداد الصفيحات الدموية؟
يجري قياسُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة كجزء من اختبار معياري يُسمَّى تعداد الدَّم الكامل (CBC).لمعرفة سبب ارتفاع الصُّفَيحات الدَّمويَّة، قد يُجري الأطباء اختباراتٍ دمويَّة أخرى، بما في ذلك اختبارات جينيَّة خاصَّة.كما قد يحتاجون أيضًا إلى أخذ عينة صغيرة (خزعة) من نقي العظام ويتفحصونها تحت المجهر.
كيف يُعالج الأطبَّاء ارتفاعَ تعداد الصفيحات الدموية؟
سيُعالجُ الأطباءُ أيَّة مشكلة طبية سببت ارتفاع عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة،وعندما تتحسَّن هذه المشكلة، ينبغي أن ينخفض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
قد يُعطي الأطباء المريض جرعات صغيرة من الأسبرين للمُساعدة على تخفيف الأعراض الخفيفة،ومن المُحتَمل أن يجري إدخال المريض إلى المستشفى إذا كان لديه نزف شديد أو نوبة قلبية أو سكتة بسبب جلطات نجمت عن ارتفاع تعداد الصفيحات الدموية.
قد يحاول الأطباء تخفيض كمية الصُّفَيحات الدَّمويَّة في الدم عن طريق:
دواء
تبادل الصُّفَيحات الدَّمويَّة، حيث يقوم الأطباء بإزالة بعض الدَّم وأخذ الصُّفَيحات الدَّمويَّة منه، ثم يُعيدون الدَّم إلى الجسم
في حالات نادرة، زرع الخلايا الجذعية إذا كان المريض يافعًا ولديه متبرِّع، ولم تكن مُعالجات أخرى ناجحة
سيحتاج المريض إلى الخضوع إلى اختبارات دموية بين فترةٍ وأخرى للتأكُّد من أنَّ تعداد الصفيحات الدموية لم يرتفع من جديد.