ينجم الخراج عن عدوى من بكتيريا أو فطر أو طفيلي،وتبدأ العدوى في مكانٍ آخر عادةً وتتجه إلى الدماغ.

يُمكن أن تنتقل العدوى من مكانٍ آخر في الرأس، مثل سنّ أو جيب أو أذن

وتستطيع حالات العدوى الانتقال عبر الدَّم من جزءٍ آخر من الجسم

في بعض الأحيان تدخل العدوى إلى الدماغِ عندما يتعرض الشخص إلى إصابة سيئة في الرأس أو يخضع إلى جراحةٍ في الدِّماغ.

يواجه المرضى الذين لديهم مشكلة في الجهاز المناعي، مثل عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، زيادةً في خطر خراج الدِّماغ النَّاجم عن داء المقوسات toxoplasmosis أو فطر.