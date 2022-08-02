ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الدماغ؟

ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الدماغ؟

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الدِّماغ هُوَ

عدوى فيروسيَّة،

ويُمكن أن يُسبب العديد من الفيروسات المختلفة التهابَ الدماغ.تنطوي بعض هذه الفيروسات على:

تأتي بعضُ هذه الفيروسات من لدغات الحشرات، مثل البعوض أو القراد،ويأتي داء الكلب من عضات الحيوانات.

في بعض الأحيان يتسبب أحد الفيروسات بأن يُهاجِم الجهاز المناعيّ نسيجَ الدِّماغ (استجابة مناعية ذاتية).ونتيجةً لذلك، يُصبح الدماغ ملتهبًا.ويحدث هذا عادةً بعد بضعة أسابيع من الإصابة بأنواع مُعينة من العدوى الفيروسية.