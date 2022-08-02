ما هُوَ التهاب الدماغ؟
التهاب الدماغ encephalitis هو التهاب يُصيب الدماغ، وينجم عن عدوى عادةً،
ويُمكن أن ينجُم التهابُ الدماغ عن فيروس يُصيب الدماغ مباشرةً أو عندما يُحرِّضُ فيروسٌ أو استجابة مناعية خاطئة التهابًا في الدِّماغ.
تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية على حُمَّى وصُّدَاع وشعور بالنعاس أو التخليط الذهني
ويستخدِمُ الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي والبزل القطنيّ
ويُعالجون الأعراض عند المريض وأحيانًا يُعطونه أدويةً مُضادَّة للفيروسات أو ستيرويدات قشرية
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الدماغ؟
السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الدِّماغ هُوَ
عدوى فيروسيَّة،
ويُمكن أن يُسبب العديد من الفيروسات المختلفة التهابَ الدماغ.تنطوي بعض هذه الفيروسات على:
فيروسُ غَرب النِّيل West Nile virus
تأتي بعضُ هذه الفيروسات من لدغات الحشرات، مثل البعوض أو القراد،ويأتي داء الكلب من عضات الحيوانات.
في بعض الأحيان يتسبب أحد الفيروسات بأن يُهاجِم الجهاز المناعيّ نسيجَ الدِّماغ (استجابة مناعية ذاتية).ونتيجةً لذلك، يُصبح الدماغ ملتهبًا.ويحدث هذا عادةً بعد بضعة أسابيع من الإصابة بأنواع مُعينة من العدوى الفيروسية.
ما هي أعراضُ التهاب الدِّماغ؟
تستنِدُ الأَعرَاض المُبكِّرة إلى سبب التهاب الدِّماغ،ويُسبب العديد من الفيروسات في البداية أعراضَ المعدة والزكام (تُشبه أعراض الأنفلونزا الأنفلونزا)،وقد يشعر المريضُ بتوعك في معدته ويتقيَّأ،وقد يحدث له التهاب في الحلق وسيلان في الأنف وسُعال.
عندما يصبح الدماغ ملتهبًا، يُعاني المريض من المشاكل التالية عادة:
حُمَّى
صداع
نعاس
تغيُّرات في الشخصية أو تخليط ذهنِي
بالنسبة إلى التهاب الدماغ الشديد، قد تحدث اختلاجات عند المريض أو يدخُل في غيبوبة،ويقضي بعضُ الأشخاص نحبهم.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب في الدماغ؟
يشتبه الأطباءُ في التهاب الدماغ استنادًا إلى الأعراض،ومن ثمَّ يُجرون الفحوص الآتية عادةً:
البزل القطني (استخدِم إبرةً طويلةً للحصول على السَّائِل الشوكي من أسفل الظهر)
وفي حالاتٍ نادرة، يحتاج الأطباء إلى أخذ عَيِّنَة (خزعة) من نسيجِ الدماغ ويختبرونها لمعرفة سبب التهاب الدماغ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الدماغ؟
بالنسبة إلى بعض أنواع التهاب الدماغ الفيروسي، يُعطي الأطباءُ المريض أدوية مُضادة للفيروسات،وقد يُعطونه ستيرويدات قشرية إذا كان التهاب الدماغ ناجمًا عن استجابة مناعية ذاتية.
لا توجد معالجة نوعيَّة لبعض أسباب التهاب الدماغ،ويُعالِجُ الأطباءُ الأَعرَاض ويُقدِّمون دعمًا للحياة (مثل أنبوب التنفُّس) حتى تزُول العدوى،ويستغرق هذا نحو أسبوع إلى أسبُوعين عادةً.