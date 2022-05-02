ترسل الخلايا العصبية في الدماغ الرسائل باتجاه الحبل الشوكيتستقبل الأعصاب الأخرى في الحبل الشوكي هذه الرسائل وترسلها إلى الجسم من خلال أحد الأعصاب الشوكية.

تمتلك الخلايا العصبية في الحبل الشوكي أليافًا عصبية تنتشر في جميع أنحاء الجسم وترتبط بمستقبلات حسية.على سبيل المثال، هناك مستقبلات حسية في الجلد تستشعر اللمس والألم.يمكن لأي شيء يُحرِّضُ تلك المستقبلات، مثل وخزة الإبرة، أن يحفز الألياف العصبية على إرسال إشارة إلى الحبل الشوكي.تحمل خلايا عصبية أخرى في الحبل الشوكي تلك الإشارات إلى الدماغ حيث يحدث الشعور بالألم.