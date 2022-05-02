ما هو الحبل الشوكي؟
الحبل الشوكي هو أنبوب طويل يتكون من أعصاب تمتدُّ من الدماغ نزولاً إلى الظهر عبر المركز الأجوف للعمود الفقري.
يُشبه الحبل الشوكي الكبل الكهربائي الثخين الذي يحمل الرسائل ذهابًا وإيابًا بين الدماغ والجسم.
وتمامًا مثلما تحمي الجمجمةُ الدماغ، يحمي العمود الفقري الحبلَ الشوكي، الذي يكون بنية هشة جدًا.
يحمل الحبل الشوكي الإشارات الصادرة من الدماغ التي تبلغ الجسم بما ينبغي فعله، مثل تحريك الذراعين أو الساقين
كما يحمل الحبل الشوكي الإشارات القادمة من الجسم إلى الدماغ، مثل ملمس الأشياء أو موضع الألم
تحدث المنعكسات (مثل سحب اليد بعيدًا عن موقد ساخن) في الحبل الشوكي دون تدخل الدماغ
إذا تضرَّر الحبل الشوكي، فعادةً ما يفقد الشخص القدرة على تحريك جزء من جسمه أو الشعور به
كيف يعملُ الحبل الشوكي؟
ترسل الخلايا العصبية في الدماغ الرسائل باتجاه الحبل الشوكيتستقبل الأعصاب الأخرى في الحبل الشوكي هذه الرسائل وترسلها إلى الجسم من خلال أحد الأعصاب الشوكية.
تمتلك الخلايا العصبية في الحبل الشوكي أليافًا عصبية تنتشر في جميع أنحاء الجسم وترتبط بمستقبلات حسية.على سبيل المثال، هناك مستقبلات حسية في الجلد تستشعر اللمس والألم.يمكن لأي شيء يُحرِّضُ تلك المستقبلات، مثل وخزة الإبرة، أن يحفز الألياف العصبية على إرسال إشارة إلى الحبل الشوكي.تحمل خلايا عصبية أخرى في الحبل الشوكي تلك الإشارات إلى الدماغ حيث يحدث الشعور بالألم.
ما هي الأعصاب الشوكيَّة؟
الأعصاب الشوكية هي الأعصاب متوسطة الحجم التي تربط الحبل الشوكي بالأعصاب الأصغر التي تصل إلى الأجزاء المختلفة من الجسم.هناك 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية تدخل وتخرج من الحبل الشوكي عبر الفراغات بين الفقرات.
يمتد كل عصب شوكي من جزء معين من الحبل الشوكي إلى منطقة معينة من الجسم.وبالتالي، إذا لمس الشخص على سبيل المثال بقعة معينة على الجلد، فسوف يشعر بها نتيجة الرسالة التي أُرسلت إلى الدماغ من أحد الأعصاب الشوكية.
ما هِيَ المشاكل التي يُمكن أن تحدث للحبل الشوكي؟
يمكن للعديد من المشاكل أن تؤثر في الحبل الشوكي، بما في ذلك:
الإصابات
السرطان الذي ينتشر إلى العمود الفقري، يمكن أن يضغط على الحبل الشوكي ويدمره
فقدان الخلايا العصبية في الحبل الشوكي بسبب أمراض مثل التصلب المتعدد أو انقطاع التروية الدموية
حالما تتموت الخلايا العصبية في الحبل الشوكي، فلا يمكنها النمو مجددًا.وبالتالي فإن الضَّرر الذي يُصيبُ الحبل الشوكي عادةً ما يكون دائمًا.
إذا كان الحبل الشوكي متضررًا، فإن الأعراض تعتمد على مكان حدوث الضرر.على سبيل المثال، إذا تضرر الحبل الشوكي في أسفل الظهر، فقد يفقد المريض القدرة على تحريك الساقين أو الإحساس بهما، مع الاحتفاظ بالقدرة على استخدام الذراعين.ولكن إذا تضرر الحبل الشوكي في الرقبة، فقد تتأثر الذراعين والساقين معًا.إذا تضرر الحبل الشوكي في أعلى الرقبة، فقد لا يتمكن المريض من التنفس.قد يفقد الشخص السيطرةَ على مثانته وأمعائه ويفقد قدرته الجنسية بغض النظر عن موضع تضرُّر الحبل الشوكي.