ما هي الحالة الإنباتية؟

ما هي الحالة الإنباتية؟

الحالة الإنباتية vegetative state هي الحالة التي يبدو فيها الشخص الذي يعاني من ضرر في الدماغ مستيقظًا، ولكنه لا يقوم بأي عمل هادف أو يستجيب لما يدور حوله.

تكون لدى الشخص المصاب بالحالة الإنباتية حركات تلقائية أساسية، مثل التنفس، أو السعال، أو التثاؤب، أو البلع، ولكنه لا يفعل أي شيء هادف

يتعافى بعض الأشخاص، ولكن معظمهم يتوفى في غضون 6 أشهر.

إذا استمرت الحالة الإنباتية لأكثرَ من بضعة أشهر، فمن غير المُرجَّح أن يتعافى المريض.

تختلف الحالة الإنباتية عن الغيبوبة في أن عيني الشخص تكونان مفتوحتين وكأنه مستيقظ.