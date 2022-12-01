ما هي الحالة الإنباتية؟
الحالة الإنباتية vegetative state هي الحالة التي يبدو فيها الشخص الذي يعاني من ضرر في الدماغ مستيقظًا، ولكنه لا يقوم بأي عمل هادف أو يستجيب لما يدور حوله.
تكون لدى الشخص المصاب بالحالة الإنباتية حركات تلقائية أساسية، مثل التنفس، أو السعال، أو التثاؤب، أو البلع، ولكنه لا يفعل أي شيء هادف
يتعافى بعض الأشخاص، ولكن معظمهم يتوفى في غضون 6 أشهر.
إذا استمرت الحالة الإنباتية لأكثرَ من بضعة أشهر، فمن غير المُرجَّح أن يتعافى المريض.
تختلف الحالة الإنباتية عن الغيبوبة في أن عيني الشخص تكونان مفتوحتين وكأنه مستيقظ.
ما الذي يُسبب الحالة الإنباتية؟
تحدث الحالة الإنباتية عندما:
يتوقَّف عن العمل جزء الدماغ المسؤول عن التفكير والوعي
يستمر في العمل جزء الدماغ المسؤول عن التنفُّس، وضربات القلب، وضغط الدَّم
تنطوي الأَسباب على ضررٍ شديدٍ في الدماغ بسبب:
إصابة الرأس
نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ (كما يحدث في حال الغرق أو السكتة القلبية)
ما هي أعراض الحالة الإنباتية؟
يستطيع الشخص المصاب بالحالة الإنباتية أن:
يفتح عينيه ويرمشهما
ينام ويستيقظ وفقًا لجدول زمني منتظم
يقوم بحركات تلقائية أساسية، مثل التنفُّس، والمص، والمضغ، والتقيؤ، والسعال، والبلع
يجفل من الأصوات العالية
لا يستطيع الشخص المصاب بالحالة الإنباتية أن:
يعي ما يدور حوله
يتحدث أو يتبع تعليمات معينة
يفكر أو يحرك جسده عن قصد، كأن يبتعد عن شيء مؤلم
يسيطر على وقت التبوُّل أو التبرّز
يمكن للمرضى الذين لديهم درجة من الإدراك أن يكونون في حالة دنيا من الوعي.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان شخص ما في حالة إنباتية؟
يشتبه الأطباء بالحالة الإنباتية بناءً على أعراض الشخص.وللتأكُّد، يقوم الأطباء بما يلي:
مراقبة الشخص عن كثب لفترة من الزمن لمعرفة ما إذا كان مدركًا ومستجيبًا
إجراء اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للرأس
إجراء تخطيط كهربيَّة الدماغ (EEG) (اختبار غير مؤلم يجري فيه تسجيلٌ النشاط الكهربائيّ في الدِّمَاغ)
كيف يُعالج الأطباء شخصًا في حالة إنباتية؟
لا تتوفر مُعالَجَة تجعل الحالة الإنباتية تتحسَّن.يتعافى بعض المرضى أحيانًا من تلقاء أنفسهم استنادًا إلى نوع المشكلة الأصلية ومدى شدتها.لا يستعيد الأشخاص حالتهم الطبيعية، ولكن يتمكن بعضهم من تعلم كيفية التحدث وفهم الأشخاص مجددًا.
يحتاج الشخص في الحالة الإنباتية إلى رعاية طويلة الأجل، بما في ذلك:
التغذية الأنبوبية
تكرار تقليب جسم الشخص للوقاية من قرحات الضغط
استخدام دواء للوقاية من الخثرات الدموية
تحريك الذراعين والساقين لمنع تيبّس العضلات
توصيل أنبوب (قثطار) إلى المثانة لتصريف البول
التنظيف والاستحمام
إذا بقي الشخص في حالة إنباتية لفترة طويلة ولم تظهر لديه أي علامات على التعافي، فقد يتحدث الأطباء مع أفراد عائلته حول عدم تقديم علاج يحافظ على الحياة في حالة الإصابة بمرض جديد أو مضاعفات جديدة.يأخذ الأطباء وعائلة الشخص رغباته وتفضيلاته بعين الاعتبار ومراجعة أية تعليمات متوفرة في وصية الإرادة المعيشية (توجيه مسبق).