يُعدُ الصُّدَاعُ أحدَ أكثر الأَسبَاب شيوعًا للذهاب الى الطبيب،
وهناك العديد من الأشياء التي يُمكن أن تُسبب الصُّدَاع،
ومُعظَم حالات الصداع ليست خطيرةً،ولكن ينجُم بعضها عن مشكلة خطيرة
يعدُّ صُداع التوتُّر والشقيقة النَّوعين الأكثر شُيوعًا للصُّدَاع.
كما يمكن لمشاكل في الجيوب أو الدماغ أو العينين أن تُسبب الصداع أيضًا
وغالبًا يحتاج الطبيب إلى تفحص المريض فقط، ولكن في بعض الأحيان قد يحتاج إلى إجراء اختبارات مثل التصوير المقطعي المحوسب أو البزل القطنيّ
ما الذي يسبِّب الصُّدَاع؟
تنطوي الأسباب الأكثر شيوعًا للصُّدَاع على الآتي:
تنطوي الأسباب الأخرى للصُّداع على الآتي:
عَدوى في الرأس، مثل التهاب السَّحايا، أو التهاب الدِّماغ، أو التهاب الجُيوب
عدوى تنطوي على مُعظم أجزاء الجسم، مثل داء لايم Lyme disease أو حُمَّى الجِبالِ الصَّخرِيَّةِ المُبَقَّعَة Rocky Mountain spotted fever أو الأنفلونزا.
نزف مفاجئ في الدماغ (نزف داخل المخ)
الانسحاب أو الامتناع عن الكافيين
متى ينبغي على المريض استشارة الطبيب حول الصُّداع؟
ينبغي على استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه صداع وأيَّة من العلامات التحذيريَّة الآتية:
تغيُّرات في الرؤية أو ضعف أو نعاس أو تخليط ذهنِي أو ضعف في التوازن أو صعوبة الكلام
حمَّى وتيبُّس في العنق
صُداع مُفاجئ وشديد جدًا يأتي مثل صوت الرَّعد thunderclap
مضض أو إيلام tenderness في الصدغ (عند تمشيط الشعر مثلًا) أو ألم في الفك عند المضغ
سرطان أو إيدز أو ضعف في الجهاز المناعي
صداع متفاقم
احمرار العينين ورؤية هالات حول الأضواء
ينبغي على المريض استشارة الطبيب خلال أسبوع إذا ظهرت الأعراض الآتية:
صدَاع يبدأ بعد عمر 50 عامًا
تدهُور الرؤية
نقص الوَزن
صُدَاع يتفاقم أو يتكرَّر
إذا كان عُمر المريض أكبر من 50 عامًا، ينبغي عليه استشارة الطبيب حول أيّ صُدَاع جديد أو تغيُّر في صُدَاع قديم.يكُون كِبار السنّ أكثر ميلًا لأن يكُون السبب في الصداع الذي يُصيبهم خطيرًا، وقد يكون حتَّى الصداع الشائع صعبًا للمُعالجة عند هذه الشريحة من الأشخاص.
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيطرح الطبيب أسئلةً حول الأعراض ويقوم بتفحُّص المريض،وقد يقوم باختبارات أيضًا، مثل:
كيف يُعالج الأطباء الصُّداعَ؟
تستنِدُ المُعالجة إلى نوع الصُّداع عندَ المريض،
وإذا كانت مشكلة صحية أخرى تُسبب الصُّداع، سيقُوم الأطباء بمُعالجتها
بالنسبة إلى صداع التوتُّر أو الصُّدَاع الناجم عن فيروسات، سيطلب الأطباء من المريض أخذ مسكنات الألم، مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين
بالنسبة إلى نوبات الشقيقة، سيُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً خاصًّا