ينبغي على استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه صداع وأيَّة من العلامات التحذيريَّة الآتية:

تغيُّرات في الرؤية أو ضعف أو نعاس أو تخليط ذهنِي أو ضعف في التوازن أو صعوبة الكلام

حمَّى وتيبُّس في العنق

صُداع مُفاجئ وشديد جدًا يأتي مثل صوت الرَّعد thunderclap

مضض أو إيلام tenderness في الصدغ (عند تمشيط الشعر مثلًا) أو ألم في الفك عند المضغ

سرطان أو إيدز أو ضعف في الجهاز المناعي

صداع متفاقم

احمرار العينين ورؤية هالات حول الأضواء

ينبغي على المريض استشارة الطبيب خلال أسبوع إذا ظهرت الأعراض الآتية:

صدَاع يبدأ بعد عمر 50 عامًا

تدهُور الرؤية

نقص الوَزن

صُدَاع يتفاقم أو يتكرَّر

إذا كان عُمر المريض أكبر من 50 عامًا، ينبغي عليه استشارة الطبيب حول أيّ صُدَاع جديد أو تغيُّر في صُدَاع قديم.يكُون كِبار السنّ أكثر ميلًا لأن يكُون السبب في الصداع الذي يُصيبهم خطيرًا، وقد يكون حتَّى الصداع الشائع صعبًا للمُعالجة عند هذه الشريحة من الأشخاص.