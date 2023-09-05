السكتة هي مشكلة مُفاجئة تحدُث في الدِّماغ عندما يتعرَّض وعاء دمويّ فيه إمَّا إلى الانسِداد أو التمزُّق والنَّزف،

السكتة الدماغية فيديو

وتتوقَّف التروية الدَّموية عن جزءٍ من الدِّماغ،ويتوقَّف نسيج الدِّماغ الذي لا يحصُل على الدَّم عن العمل ويموت.إذا أصاب الضرر الكثير من نسيج الدِّماغ، ستكون الأعراضُ أكثر شدَّةً،

وإذا انفتح الوعاء المسدود بسرعة من تلقاء ذاتهِ، قد تزول الأعراض بشكلٍ كاملٍ،وهو ما يُسمَّى نوبة نقص التروية العابِرة transient ischemic attack، وهي علامة تحذيريَّة تُشير إلى احتمال التعرُّض إلى السكتة قريباً.