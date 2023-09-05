ما هِيَ السَّكتة؟
السكتة هي مشكلة مُفاجئة تحدُث في الدِّماغ عندما يتعرَّض وعاء دمويّ فيه إمَّا إلى الانسِداد أو التمزُّق والنَّزف،
وتتوقَّف التروية الدَّموية عن جزءٍ من الدِّماغ،ويتوقَّف نسيج الدِّماغ الذي لا يحصُل على الدَّم عن العمل ويموت.إذا أصاب الضرر الكثير من نسيج الدِّماغ، ستكون الأعراضُ أكثر شدَّةً،
وإذا انفتح الوعاء المسدود بسرعة من تلقاء ذاتهِ، قد تزول الأعراض بشكلٍ كاملٍ،وهو ما يُسمَّى نوبة نقص التروية العابِرة transient ischemic attack، وهي علامة تحذيريَّة تُشير إلى احتمال التعرُّض إلى السكتة قريباً.
تظهر أعراض السكتة فجأةً،
وتختلِفُ الأعراض استنادًا إلى أيّ جزءٍ من الدِّماغ أصابه الضَّرر وحجم هذا الضرر
قد يُعاني المريض من خدرٍ أو تدلِّي في الوجه، وضعف في ذراعٍ أو ساقٍ، وصُعوبة في الرؤية والكلام أو صُداع شديد جدًّا،
وتنطوي الأعراض على جانبٍ واحدٍ فقط من الجسم عادةً
على الرغم من أن النسيج الدِّماغي الذي يموت يُصبِح غير قادر على أداء وظائفه على الإطلاق، أحيانًا تتعلَّم أجزاء أخرى من الدِّماغ كيف تقوم بوظائف هذا الجزء المُصاب
ينبغي التوجُّه إلى عيادة الطوارئ إذا ظهرت عند الشخص أيَّة أعراض تجعله يعتقد أنَّ لديه سكتة،
فقد تُساعد المُعالجة بالأدوية على التقليلِ من الضرر في الدِّماغ وعلى الوقاية من السكتة في المستقبل
ما الذي يُسبِّبُ السَّكتةَ؟
تنجُم حالات السَّكتة عن نقص التروية الدموية إلى جزءٍ من الدِّماغ بسبب:
وعاء دمويّ مسدُود في الدِّماغ
وعاء دمويّ نازِف في الدِّماغ
يُمكن أن ينجُم انسداد الوعاء الدمويّ عن:
جلطة دمويَّة تتشكَّل في وعاء دمويّ في الدِّماغ
جلطة دمويَّة تتشكَّل في القلب أو في وعاءٍ دمويٍّ قُرب القلب ثُمَّ تنفصل وتنتقل عبر مجرى الدَّم وتعلَق في وعاء دمويّ في الدِّماغ
لُويحة من الدُّهون (ترسُّب) تخرج من بِطانة وعاء دمويّ وتنتقل إلى الدِّماغ حيث تعلق في وعاءٍ دمويّ هناك
تُسمَّى ترسُّبات الدهون في الأوعية الدموية التصلُّب العصيديّ (تصلُّب الشرايين).يُمكن أن يُؤدِّي تصلُّب الشرايين في الوعائين الدمويين الكبيرين في العُنق (الشرايين السُّباتية) إلى السَّكتة أو نوبة نقص التروية العابرة (TIA)، وذلك لأنَّ هذه الأوعية الدمويَّة هي المصدر الرئيسيّ لإمداد الدَّم إلى الدِّماغ.
يُمكن أن ينجُم الوعاء الدموي النَّازف في الدماغ عن:
تمزُّق أمّ الدَّم aneurysm،
وأمّ الدَّم هي بروز في جِدار وعاء دمويّ،وإذا كان لدى المريض سكتة بسبب أمَّ الدَّم، من المُحتَمل أنَّه وُلِدَ ولديه أمّ الدَّم هذه.تحدث أمَّهات دم أخرى لاحقًا بسبب ارتفاع ضغط الدَّم لسنواتٍ عديدةٍ.
السُّدادات الدموية وجلطات الدَّم: أسبَاب سكتة نقص التروية
يُمكن أن تحدُث السكتة الإقفارية عندما يُصبِحُ شريانٍ ينقلُ الدَّم إلى الدِّماغ مسدودًا؛وقد تُسَدُّ الشرايين عن طريق الترسُّباتٍ الدُهنية (العصائد atheromas أو اللويحات plaques) بسبب التصلُّب العصيديّ atherosclerosis.تُعدُّ الشرايين في العُنق، خُصُوصًا الشريانين السباتيين الغائرين، موضعًا شائعًا للعصائد،
كما قد تنسدُ الشرايين بسبب جلطة دمويَّة (خثرة thrombus) أيضًَا؛قد تتشكَّل الخثرات الدَّموية على عصيدةٍ في شريانٍ.كما قد تتشكَّل جلطات الدَّم في القلب عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابٍ في القلب.وقد ينفصِلُ جزء من الجلطة، وينتقل عبر مجرى الدَّم (يُصبِحُ صمَّة embolus)،وقد يؤدي بعد ذلك إلى انسدادِ شريان يُزوِّد الدِّماغ بالدَّم، مثل أحد الشرايين الدِّماغيَّة.
ما هِيَ عوامل خطر الإصابة بالسَّكتة؟
تنطوي عوامل الخطر الرئيسية للسَّكتة على:
التصلُّب العصيديّ (تضيُّق أو انسداد الأوعية الدموية بسبب الترسُّبات الدهنيَّة)
تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
وجود أقارب أُصِيبوا بالسكتة في السابق
شرب الكثير من الكحول
استخدام العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين
وجود اضطراب في نظم القلب مثل الرجفان الأذيني atrial fibrillation
وُجود اضطراب في تخثر الدم
ما هِيَ أعراض السَّكتة؟
تبدأ الأَعرَاض بسرعةٍ، ويحدُث هذا خلال دقائق معدودة عادةً.قد تقضي السَّكتة الشديدة على حياة المريض مُباشرةً.
يمكن أن يحدُث العديد من الأَعرَاض المختلفة، وذلك استنادًا إلى أي جزء من الدِّماغ لا يحصل على إمدادٍ كافٍ من الدَّم:
شُعور بالضعف أو الخدر على جانب واحدٍ من الوجه أو الجسم
صُعوبة في الكلام
صُعوبة في البلع
صُعوبة في فهم ما يقوله الأشخاص
تخليط ذهنيّ
ضعف التنسيق
بُقع عمياء في مجال الرؤية
يُمكن أن ينجُم انتفاخ الدماغ (وذمة) عن السكتة الشديدة،ويُمكن أن يُسبِّب أعراضًا تستمر لعدَّة ساعات ويومٍ أو يومين لاحقاً.قد يُعاني المريض من التخليط الذهنيّ أو يدخُل في غيبوبة.يُعدُّ تورم الدِّماغ من الأَسبَاب الرئيسيَّة التي تسبب الوفاة نتيجة السكتة.
ما هِيَ المشاكل على المدى الطويل من بعد السَّكتة؟
قد يتعرَّض المريض إلى المشاكل التالية من بعد السَّكتة:
نَقص الوَزن أو الغصَّة choke عند الأكل والشرب (الرشف أو الشفط aspiration) لأنَّ المريض لا يستطيع بلع الطعام بشكلٍ صحيحٍ
الإصابة بقرحات السَّرير bedsores (قرحات الضغط) لأنَّ المريض لا يستطيعُ تغيير وضعيته وحده
حُدوث جلطات الدم في الساقين لأنَّ المريض لا يتجوَّل في المكان
حدُوث اختلاجات seizures بسبب الضرر في خلايا الدِّماغ قُرب مكان السكتة
شُعور بالاكتئاب بسبب كل المشاكل الناجمة عن السكتة
كيف سيعلم الطبيبُ ما إذا أُصيب المريض بالسكتة؟
سيقوم الأطباء بفُحوصاتٍ تصويريَّةٍ (االتصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ) للحصول على صُور مُفصَّلةٍ للدِّماغ.وستُظهِرُ هذه الفحوصات التصويريَّة للطبيب ما إذا كانت السكتة ناجمةً عن جلطةٍ دمويَّةٍ أو وعاء دمويّ نازِفٍ.
كما سوف يُجري الأطباءُ فُحوصات لمعرفة ما الذي سبَّب السكتةَ، وهي تنطوي على:
تخطيط كهربائيَّة القلب (ECG) وتخطيط صدى القلب للتحرِّي عن مشاكل في القلب
فُحوصات تصويريَّة لمعرفة ما إذا كان هناك انسِداد أو تضيُّق في أوعية الدَّم في العُنق
اختبارات الدَّم للتحرِّي عن عوامل الخطر مثل ارتفاع مستويات الكولستيرول أو السكَّري أو تجلُّط الدَّم بشكلٍ مُفرِط
كيف يُعالج الأطباءُ السَّكتةَ؟
سيجري إدخال المريض إلى المستشفى أولاً.
في المُستشفى
لا يستطيع الأطباءُ إصلاح نسيجَ الدِّمَاغ المتضرر بسبب السكتة،ولكنهم قد يستخدمون مُعالجاتٍ تهدُف إلى:
إعطاء الأدوية لتفتيت الجلطة الدموية
إزالة جلطة دمويَّة أو إغلاق وعاءٍ نازِفٍ
الحيلولة دُون تفاقُم الضرر في الدِّماغ عن طريق إعادة معدَّل نبضات القلب وضغط الدَّم وحرارة الجسم إلى الوضع الطبيعيّ
الوقاية من حُدوث جلطة دموية أخرى إن سبق للمريض أن أُصِيب بواحدةٍ من قبل، وذلك عن طريق إعطاء مُميِّعات الدَّم
مُساعدة المريض على تأدية وظائفه بأفضل شكل مُمكن (عن طريق التأهيل)
إذا كانت السكتةُ ناجمةً عن جلطةٍ دمويَّةٍ، يستطيعُ الأطباءُ أحيانًا تفكيك الجلطة باستخدام دواء مُذيب للجلطة.إذا تفكَّكت الجلطة بسرعةٍ كافيةٍ، فقد تتلاشى الأعراض بشكلٍ كاملٍ.ولكن ينبغي إعطاء المريض الأدويةَ خلال الساعات الأولى القليلة،كما يُواجه بعض الأشخاص زيادةً في خطر المُضاعفات الناجمة عن هذه الأدوية ولا يستطيعون استخدامها بشكلٍ آمنٍ.في بعض الأحيان تُزال الجلطة الدموية باستخدام قثطرة.
إذا كانت السكتة ناجمةً عن تضيُّق الأوعية الدموية في العُنق، قد يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لفتح تلك الأوعية،أو قد يضعون أنبوباً صغيراً (شبكة stunt) في الوعاء الدمويّ حتى يبقى مفتوحاً.
إذا كانت السكتة ناجمةً عن وعاء دمويّ نازفٍ، يستطيع الأطباءُ إغلاق التسرُّب أحيانًا،حيث يضعون لفيفةً معدنيَّة صغيرة في الوعاء الذي يُسرِّب الدَّم أو يقومون بجراحةٍ لإغلاقه.
يُساعِدُ التأهيل على أن يقوم المريض بوظائفه بشكلٍ أفضل من بعد السكتة.التأهيل:
يبدأ في المستشفى وخلال يوم أو يومين من بعد السكتة عادةً
ينطوي على تمارين لتعليم المناطق السليمة في الدِّماغ كيف تقوم بالوظائف التي كانت تقوم بها المناطق المُصابة
يستمرُّ بعد أن يُغادر المريض المستشفى
بعد مُغادرة المريض للمُستشفى
تستنِدُ الوِجهة التي سيقصدها المريض من بعد مُغادرته المستشفى إلى شدَّة الأعراض لديه وكم يحتاج إلى المُساعدة،وقد يذهب إلى:
المنزل
مُنشأة لإعادة التأهيل
إلى دار للرعاية
أينما يذهب المريض، قد يحتاجُ إلى مُعالجةٍ لأشهرٍ أو سنواتٍ،كما سيُحاوِلُ الأطباءُ وقاية المريضِ من سكتة أخرى ويُساعدونه على التغلُّب على التحديات التي يُواجهها في حياته اليوميَّة،وسيعملون على أن يقوم المريض:
بأخذ الأدوية لعلاج سبب السكتة، مثل ارتفاع ضغط الدَّم أو جلطات الدَّم،
ويستمرون في تأهيلهِ للمُساعدة على تحسينِ قُدرته على أداء وظائفه،
وحُصوله على مشورة طبية او أخذ أدوية لتدبير الاكتئاب أو التغيُّرات الأخرى في المزاج والتي قد تحدُث من بعد السكتة
هل يمكن التعافي بعد السكتة؟
نعم؛أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيعاني حوالى 795 ألف شخص من السكتة الدماغية ويموت حَوالى 130 ألف شخص سنويًا جراء السكتات الدماغية.
كلما كانت معالجة السكتة الدماغية أسرع، كلما تراجع احتمال حدوث ضرر شديد في الدماغ، وكانت فرص التعافي أفضل.
كلما تحسَّنت حالة المريض أكثر في أثناء الأيام الأولى القليلة، سيستمرّ بالتحسُّن بشكلٍ أكثر عادةً.بشكلٍ عام، يُمكن أن يتوقَّع المريضُ الاستمرار في تحسُّن حالته لستَّة أشهُر من بعد السَّكتة؛