يُسبِّبُ داء ألزهايمر العديد من نفس الأَعرَاض التي تُسبِّبها الأنواع الأخرى للخرَف،ولكن قد يُواجِهُ المصابين بألزهايمر صُعوبات مُختلفة خُصُوصًا في تذكُّر الأشياء التي حدثت مُؤخَّراً.

يُسبِّبُ داء ألزهايمر مشاكل في:

الذَّاكرة

استخدام اللغة

الشخصية

التفكير بوضوح

تجعلُ هذه المشاكل من الصعب القيام بالمهام اليومية العادية، مثل التسوق وإعداد الوَجبات وإدارة الأموال،كما قد يُواجه المرضى صُعوبة في التصرُّف بشكلٍ مناسبٍ أيضًا.

تنطوي الأعراض المبكرة لداء ألزهايمر على:

نسيان الأشياء التي حدثت للتوّ

الشعور بالاكتئاب والخوف والقَلق أو قلَّة الانفعالات

صُعوبة في اتِّخاذ القرارات

صُعوبة في إيجاد الكلمة الصحيحة لاستخدامها في الحديثِ

التعرُّض إلى التخليط الذهني بسبب الأشياء التي يُشاهدها المريض ويسمعها

صُعوبة في قيادة السيارة

صُعوبة في النوم والاستغراق في النوم

تنطوي الأعراض اللاحقة لداء ألزهايمر على:

مشكلة في تذكر الأحداث الماضية

عدم التعرف إلى الأشخاص المألوفين والأشياء المألوفة

التجوُّل

سُهولة التهيُّج إلى درجةٍ قد يقوم الشخص فيها بمُهاجمة الآخرين وضربهم

عدم معرفة الزمان والمكان

الحاجة إلى المُساعدة عند القيام بالنشاطات اليوميَّة، مثل الأكل وارتداء الملابس والاستِحمام

عدم القدرة على ضبط التبوُّل

في نهاية المطاف، يفقد المصابين بألزهايمر جميع وظائف الدِّماغ تقريبًا،حيث لا يستطيعون النهوض عن السرير أو حتى التحرُّك،وينتهي الأمر بهم إلى عدم القدرة حتى على بلع الطعام الذي يُوضع في أفواههم.