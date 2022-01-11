التهاب السحايا meningitis هو عدوى في الطبقة الرقيقة من النسيج الذي يُغطِّي الدِّماغ والحبل الشوكي.تسمى هذه الطبقة من الأنسجة بالسحايا.في التهاب السحايا البكتيري، تنجم العدوى في السحايا عن البكتيريا.يمكن أن يؤدي التهاب السحايا عند عدم معالجته إلى حدوث ضررٍ في الدِّماغ والوفاة.لهذا السبب يُعدُّ التهاب السحايا البكتيري حالةً طارئة.لا يكون التهاب السحايا الناجم عن الفيروسات (التهاب السحايا الفيروسي) بنفس الخطورة عادةً.

يُعاني الأطفال الأكبر سنًا والبالغون المُصابون بالتهاب السحايا من حمَّى وصداع وتيبُّس الرقبة عادةً

يُعاني الرضع والأطفال دون الثانية من العمر من الحُمَّى عادةً ، ويبدون مُتهيِّجين ، ولكن قد لا يعانون من تيبُّس الرقبة

ومع تفاقم التهاب السحايا ، يشعر الأشخاص بالنعاس والتخليط الذهني ، ومن ثم يدخلون في غيبوبة

لتشخيص التهاب السحايا، يُجري الأطباء البزل النخاعي (البزل الشوكي)

يُعالج الأطباء التهاب السحايا البكتيري بالمضادَّات الحيوية في أقرب وقت ممكن

تساعد اللقاحات في الوقاية من بعض أنواع التهاب السحايا

يُعدُّ التهاب السحايا البكتيري حالة خطيرة، ويمكن أن يُسبِّبَ مضاعفاتٍ خطيرة في حال عدم علاجه.إذا كان الشخص يعتقد أنَّه مُصابًا بالتهاب السحايا، فينبغي عليه التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً.