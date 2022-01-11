ما هو التهاب السحايا البكتيري؟
التهاب السحايا meningitis هو عدوى في الطبقة الرقيقة من النسيج الذي يُغطِّي الدِّماغ والحبل الشوكي.تسمى هذه الطبقة من الأنسجة بالسحايا.في التهاب السحايا البكتيري، تنجم العدوى في السحايا عن البكتيريا.يمكن أن يؤدي التهاب السحايا عند عدم معالجته إلى حدوث ضررٍ في الدِّماغ والوفاة.لهذا السبب يُعدُّ التهاب السحايا البكتيري حالةً طارئة.لا يكون التهاب السحايا الناجم عن الفيروسات (التهاب السحايا الفيروسي) بنفس الخطورة عادةً.
يُعاني الأطفال الأكبر سنًا والبالغون المُصابون بالتهاب السحايا من حمَّى وصداع وتيبُّس الرقبة عادةً
يُعاني الرضع والأطفال دون الثانية من العمر من الحُمَّى عادةً ، ويبدون مُتهيِّجين ، ولكن قد لا يعانون من تيبُّس الرقبة
ومع تفاقم التهاب السحايا ، يشعر الأشخاص بالنعاس والتخليط الذهني ، ومن ثم يدخلون في غيبوبة
لتشخيص التهاب السحايا، يُجري الأطباء البزل النخاعي (البزل الشوكي)
يُعالج الأطباء التهاب السحايا البكتيري بالمضادَّات الحيوية في أقرب وقت ممكن
تساعد اللقاحات في الوقاية من بعض أنواع التهاب السحايا
يُعدُّ التهاب السحايا البكتيري حالة خطيرة، ويمكن أن يُسبِّبَ مضاعفاتٍ خطيرة في حال عدم علاجه.إذا كان الشخص يعتقد أنَّه مُصابًا بالتهاب السحايا، فينبغي عليه التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً.
الأنسجة التي تُغطي الدماغ
يُغطَّى الدماغ داخل الجمجمة بثلاث طبقات من الأنسجة تُسمّى السَّحايا.
ما الذي يُسبب التهاب السحايا البكتيري؟
يحدث التهاب السحايا البكتيري عندما تدخل البكتيريا إلى السائل بين الدماغ والطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي الدماغ.قد تنتقل البكتيريا من:
مخالطة شخص آخر مصاب بعدوى
بسبب عدوى سابقة موجودة عند الشخص، مثل عدوى الأذن، أو عدوى الجيوب
يمكن لأنواع مختلفة من البكتيريا أن تُسبب حدُوث التهاب السحايا.يعتمد نوعُ البكتيريا على عُمر المريض، وقوة جهازه المناعي، وكيفية التقاط العدوى.
ما الذي يزيد من خطر الإصابة بالتهاب السحايا البكتيري؟
لا يُعدُّ التهاب السحايا البكتيري حالة شائعًة، ولكن يزيد خطر حدوثه في الحالات التالية:
مخالطة شخص مصاب بالتهاب السحايا
عدم تلقي جميع اللقاحات (اللقاحات)
كما يزداد خطر الإصابة في الحالات التالية:
ضعف جهاز المناعة
الخضوع لجراحة في الدماغ أو الحبل الشوكي مؤخرًا
الإصابة بعيب خلقي في الجمجمة أو العمود الفقري
ما هي أعراض التهاب السحايا البكتيري؟
قد تتباين الأعراض تبعًا لعمر الشخص.يمكن للأعراض أن تتفاقم بسرعة في أي عمر.ولذلك، إذا كان الشخص يشتبه بإصابته بأعراض التهاب السحايا، فينبغي اصطحابه إلى الطبيب مُباشرةً.
أعراض التهاب السحايا عند الرُّضع والأطفال الصغار
في البداية، قد يعاني المريض من حمَّى، ويشعر بالتوعُّك بشكلٍ عام.ولكن، قد تظهر بسرعة علامات أخرى عند الأطفال، مثل:
الطفح الجلدي
الامتناع عن تناول الطعام
اضطراب المزاج أو الهياج أو النعاس
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
خلافًا للأطفال الأكبر سنًا، لا يعاني الأطفال الرُّضع من تيبس الرقبة.
أعراض التهاب السحايا عند الأطفالُ الأكبر سِنًّا والبالغين
يبدأ الأطفال الأكبر سنًا والبالغون عادةً بأعراض خفيفة تشبه أعراض الزكام أو أنواع العدوى الفيروسية.وبعد ذلك بفترةٍ قصيرةٍ، يُصابون بـ:
الحُمّى
صداع مُستمر
تيبُّس الرقبة
ظهور طفح جلدي من البقع أو الحطاطات الأرجوانيَّة في بعض الأحيان
عندما تتفاقم حالة التهاب السحايا، قد يعاني الأطفالُ الأكبر سِنًّا والبالغون من:
التخليط الذهني أو قلة التنبه
الاختلاجات
الدخول في غيبوبة
ما هي مُضَاعَفات التِهاب التهاب السحايا البكتيري؟
يعاني الأطفال الذين ينجون من التهاب السحايا البكتيري في بعض الأحيان من مضاعفات دائمة في الدماغ والأعصاب، مثل:
الصَّمم
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
اضطرابات التعلّم
زيادة كمية السوائل في الدماغ (موه الرأس hydrocephalus)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب السحايا؟
يقوم الأطباء بإجراء اختبارات للتحرِّي عن وجود بكتيريا في السائِل المُحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السائل النخاعي).للحصول على السَّائِل الشوكي، يقوم الأطباء بالأمور التالية:
في البزل الشوكي، يضع الأطباء إبرة طويلة ورفيعة في أسفل الظهر.ويأخذون عينة صغيرة من السائل الشوكي للاختبار.قبل إجراء البزل الشوكي، يقوم الأطباء أحيانًا بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير مقطعي المحوسب CT.
كيف يُجرِى البزل الشوكي
يتدفق السَّائِل الشوكي أو النخاعي من خلال قناة بين الطبقتين الوسطى والداخلية للأنسجة (السَّحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.ولأخذ عَيِّنَة من هذا السائل، يقوم الطبيب بإدخال إبرة صغيرة مجوفة بين عظمتين (فقرتين) في أسفل العمود الفقري، تحت النقطة التي ينتهي فيها الحبل الشوكي.يستلقي الشخص على جانبه عادةً، مع ثني ركبتيه إلى صدره.تُوسع هذه الوضعية المسافة بين الفقرات، بحيث يمكن للطبيب تجنُّب إصابة العظام عند إدخال الإبرة.
يقوم الطبيب بجمع عينة من السَّائِل الشوكي في أنبوب اختبار ويرسله إلى المختبر لفحصه.
كيف يُعالج الأطباء التهاب السحايا؟
إذا اشتبه الأطباء بالتهاب السحايا البكتيري، فسوف يصفون للمريض:
واحدًا أو أكثر من المضادات الحيوية عن طريق الوريد
بما أن التهاب السحايا البكتيري يمكن أن يتفاقم بسرعة كبيرة، فسوف يصف الأطباء المضادَّات الحيوية في أقرب وقت ممكن، وأحيَانًا حتى قبل الانتهاء من إجراء الاختبارات.ونظرًا إلى أنَّ التهاب السحايا البكتيري قد يُسبِّبُ العديد من المشاكل الخطيرة، فسوف يحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى، وربَّما في وحدة العناية المركَّزة (ICU).
بالإضافة إلى المضادَّات الحيوية، قد يصف الأطباءُ الستيرويدات القشريَّة.يمكن للستيرويدات القشرية أن تساعد على الوقاية من المضاعفات عن طريق الحد من الالتهاب والتورم في الدماغ والأعصاب.
يتعافى معظمُ الأشخاص بشكلٍ كاملٍ من التهاب السحايا البكتيري إذا جرت مُعالجتهم على الفور.يُمكن للانتظار لفترة طويلة قبل العلاج أن يكون خطيرًا جدًا أو حتى مميتًا.
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب السحايا البكتيري الحاد؟
هناك إجراءان هامان هما:
اللقاحات
المضادَّات الحيوية
تتوفر لقاحات خاصة للوقاية من بعض أنواع التهاب السحايا.يُوصى باستعمال بعض اللقاحات لجميع الأشخاص، وهي مشمولة في برنامج اللقاحات الروتينية في مرحلة الطفولة.أمَّا اللقاحات الأخرى فتُعطى فقط للأشخاص المعرضين لخطرٍ كبيرٍ:
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 10 سنوات الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي
الطلاب الذين يعيشون في السكن الجماعي
أفراد القوات المُسلحة
الأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق تشيع فيها الإصابة بالتهاب السحايا
الأشخاص الذين تعرضهم وظائفهم للخطر، مثل العاملين في المختبرات الطبية
ينبغي استشارة الطبيب حول اللقاحات التي يجب أن يحصل عليها الشخص وأطفاله.
إذا خالص شخص ما بشكل وثيق شخصًا مصابًا بالتهاب السحايا، فسوف يُعطيه الأطباءُ مُضادَّات حيويَّة للتقليل من خطر الإصابة به.