ما هو التصلُّب المتعدِّد (MS)؟
التصلُّب المتعدِّد Multiple Sclerosis (ويرمز له اختصارًا MS) هو مرض يُسبِّبُ ندبات مُتعدِّدة في الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكيّ.تمنع هذه التندبات الأعصاب من العمل بشكل صحيح.
قد يُعاني المريض من مشاكل في الرؤية، وأحاسيس غير طبيعية، وضعف أو تعثّر في الأداء الحركي، أو مشاكل في التفكير بوضوح.
سيعاني المريض من أعراض مختلفة في أوقاتٍ مُختلفة
تحدث الأَعرَاض وتذهب عادةً، وقد يشعر المريضُ بأنَّه على ما يرام بين نوبات الأَعرَاض
يتفاقم التصلب المتعدد مع مُرور الزَّمن
يكون التشخيص بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي.
هناك العديد من الأدوية المختلفة التي يُمكن أن تعود بالفائدة، ولكن لا يوجد علاج نهائي للمرض
يمكن للتصلب المتعدد أن يُسبب الإعاقة، ولكن معظم الأشخاص يعيشون مدى الحياة الطبيعي
ما الذي يسبب التصلب المتعدد؟
لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب التصلب المتعدد.ولكن يعتقد معظم الأطباء أن الجهاز المناعي يهاجم أنسجة الجسم كما لو كانت لا تنتمي إليه.يُسمى ذلك ردّة الفعل المناعية الذاتية.في التصلب المتعدد، يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي ويُلحق الضرر بها.
ما هي أعرَاض التصلب المتعدد؟
بما أن التصلب المتعدد يهاجم أعصابًا مختلفة، فإن الأَعرَاض تختلف باختلاف الحالات.كما يختلف نمط طريقة ظهور أو اختفاء الأعراض.
تظهر أعراض التصلب العصبي المتعدد بشكلٍ مفاجئٍ عادةً (تسمَّى الهجمة)، ثم تزول (تسمَّى الهَدأَة).عادةً ما يتمتع المريض بصحة جيدة بين الهجمات.يُعاني مُعظم الأشخاص من هجمات كل عام أو عامين فقط، ولكن قد يعانون من عدد أكبر.قد تؤثر كل هجمة في جزء مختلف من الجسم.يمكن للهجمات أن تستمر لبضعة أيام وحتى بضعة أشهر.
مع مرور الوقت، قد لا تزول الأعراض بشكلٍ كاملٍ بين الهجما.وفي بعض الحالات، قد لا تزول الأعراض أبدًا.مهما كان نمط الأعراض، يميل التصلب المتعدد إلى التفاقم ببطء.
تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة للتصلب المتعدد على:
إحساس بالوخز أو الخدر في أجزاء من الذراعين، أو الساقين، أو الصدر، أو الظهر، أو الوجه
ضعف، أو رخاوة، أو تيبّس في الذراعين أو الساقين
بقع عمياء، أو تغيُّم في الرؤية، أو ألم عند تحريك عين واحدة
تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة الأخرى على:
الرؤية المزدوجة (رؤية نسختين عن جسم واحد).
ألم حارق مفاجئ أو شبيه بالصدمة الكهربائية في أسفل الظهر، أو الساقين أو الذراع، قد يحدث من تلقاء نفسه، أو عندما يلمس المريضَ شيءٌ ما، أو عندما يحني المريض رقبته
قد تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على:
حركات اهتزازية غير منتظمة
عدم القدرة على الحركة أو تحريك أحد أجزاء الجسم أو كامل الجسم
تشنجات مؤلمة في العضلات وضعف عضلي
صعوبة في التوازن المشي
الشعور بالتعب والضعف
تلعثم وبطء الكلام
الاكتئاب أو تقلب المزاج
صعوبة في التفكير، أو تذكُّر الأشياء، أو الانتباه، أو اتخاذ القرارات
الدوخة
مشاكل في السيطرة على التبوُّل والتَّبرُّز
قد تتفاقم الأعراض إذا كان الشخص يشعر بالحرّ، كما هو الحال في يوم حار أو في أثناء الإصابة بالحمى.
كيف يمكن للأطبَّاء تشخيص التصلب المتعدد؟
قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالتصلب المتعدد.ولذلك، يعتمد الأطباءُ في تشخيص التصلب المتعدد على الأَعرَاض واستخدام:
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي
البزل القطني في بعض الأحيان
كيف يُعالج الأطباءُ التصلب المتعدد؟
لعلاج أعراض الهجمات، يستخدم الأطباء :
أدوية تُسمَّى الستيرويدات القشرية
إذا لم تُجدِ الستيرويدات القشرية نفعًا، فقد يحاول الأطباء استخدام معالجة دموية تُسمى تبديل البلازما plasma exchange.
للمساعدة على الوقاية من اشتداد الأعراض، يستخدم الأطباء العديد من الأدوية المختلفة التي تساعد على منع الجهاز المناعي من مهاجمة الأعصاب.
قد يستخدم الأطباء أدوية أخرى لعلاج أعراض محددة، مثل الشد العضلي، والإحساس بالوخز، والتعب، والاكتئاب.
يمكن تحسين جودة حياة المصابين بالتصلب المتعدد ومساعدتهم على تجنب الإعاقة من خلال:
الممارسة المستمرة للأنشطة
الخضوع للعلاج الفيزيائي
المشي بدون مساعدة أحد لأطول فترة ممكنة
تجنب التعرض للحرارة، كما هو الحال عند الاستحمام بالماء الساخن
عدم التدخين
استعمال مكملات فيتامين D
أين يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول التصلب المتعدد؟
الرابطة الأمريكية للتصلب المتعدد Multiple Sclerosis Association of America (MSAA)
الجمعية الوطنية للتَّصلُّب المتعدِّد National Multiple Sclerosis Society