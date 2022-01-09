بما أن التصلب المتعدد يهاجم أعصابًا مختلفة، فإن الأَعرَاض تختلف باختلاف الحالات.كما يختلف نمط طريقة ظهور أو اختفاء الأعراض.

تظهر أعراض التصلب العصبي المتعدد بشكلٍ مفاجئٍ عادةً (تسمَّى الهجمة)، ثم تزول (تسمَّى الهَدأَة).عادةً ما يتمتع المريض بصحة جيدة بين الهجمات.يُعاني مُعظم الأشخاص من هجمات كل عام أو عامين فقط، ولكن قد يعانون من عدد أكبر.قد تؤثر كل هجمة في جزء مختلف من الجسم.يمكن للهجمات أن تستمر لبضعة أيام وحتى بضعة أشهر.

مع مرور الوقت، قد لا تزول الأعراض بشكلٍ كاملٍ بين الهجما.وفي بعض الحالات، قد لا تزول الأعراض أبدًا.مهما كان نمط الأعراض، يميل التصلب المتعدد إلى التفاقم ببطء.

تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة للتصلب المتعدد على:

إحساس بالوخز أو الخدر في أجزاء من الذراعين، أو الساقين، أو الصدر، أو الظهر، أو الوجه

ضعف، أو رخاوة، أو تيبّس في الذراعين أو الساقين

بقع عمياء، أو تغيُّم في الرؤية، أو ألم عند تحريك عين واحدة

تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة الأخرى على:

الرؤية المزدوجة (رؤية نسختين عن جسم واحد).

ألم حارق مفاجئ أو شبيه بالصدمة الكهربائية في أسفل الظهر، أو الساقين أو الذراع، قد يحدث من تلقاء نفسه، أو عندما يلمس المريضَ شيءٌ ما، أو عندما يحني المريض رقبته

قد تشتمل الأَعرَاضُ اللاحقة على:

حركات اهتزازية غير منتظمة

عدم القدرة على الحركة أو تحريك أحد أجزاء الجسم أو كامل الجسم

تشنجات مؤلمة في العضلات وضعف عضلي

صعوبة في التوازن المشي

الشعور بالتعب والضعف

تلعثم وبطء الكلام

الاكتئاب أو تقلب المزاج

صعوبة في التفكير، أو تذكُّر الأشياء، أو الانتباه، أو اتخاذ القرارات

الدوخة

مشاكل في السيطرة على التبوُّل والتَّبرُّز

قد تتفاقم الأعراض إذا كان الشخص يشعر بالحرّ، كما هو الحال في يوم حار أو في أثناء الإصابة بالحمى.