تؤدي الإصابات، مثل الجروح، والحروق، والكسور، والالتواءات، والكدمات إلى تنشيط مستقبلات الألم المنتشرة حول منطقة الإصابة.

تتوضع مستقبلات الألم في نهايات الألياف العصبية الطويلة.

تحمل هذه الألياف إشارات الألم إلى الحبل الشوكي.

بعد ذلك تحمل الأعصاب الأخرى في الحبل الشوكي إشارات الألم إلى الدماغ

يشعر الشخص بالتعب فقط عندما يقوم الدماغ بمعالجة إشارات الألم

في بعض الأحيان، تُرسل الأعصاب إشارات ألم حتى وإن لم تتعرَّض إلى أذيّة أو إصابة.يمكن أن يحدث ذلك عندما تتضرر الأعصاب بسبب مرض ما مثل داء السكري (يُسمى الاعتلال العصبي السكري)، أو عند هرس الأعصاب أو قطعها نتيجة إصابة.يُسمى الألم النَّاجم عن ضرر الأعصاب ألم الاعتلال العصبي.

الألم الرجيع هو الشعور بالألم الناشئ في أحد أجزاء الجسم في جزءٍ مختلف منه.على سبيل المثال، عادةً ما يشعر المريض بالألم الناجم عن النوبة القلبية في الصدر، وذلك لأن القلب يتوضع في الصدر.ولكن يمكن للنوبة القلبية في بعض الأحيان أن تُسبب ألمًا في الرقبة، أو الفك، أو الذراع اليسرى، لأن إشارات الألم من تلك المناطق تنتقل على طول الأعصاب القريبة من الأعصاب القادمة من القلب.

يمكن للقلق، أو الاكتئاب، أو اضطرابات النوم أن تزيد من الإزعاج الناجم عن الألم لدرجة أكبر مما هو عليه عادةً.