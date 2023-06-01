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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الألم المزمن

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو القعدة 1444
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ما هو الألم المُزمن؟

الألم المزمن هو الألم الذي يستمر لفترة طويلة أو يعاود القدوم لأشهر أو سنوات.

  • قد يحدث الألم المزمن نتيجة مرض طويل الأمد أو إصابة لا تلتئم

  • قد يصبح الجهاز العصبي أحيانًا أكثر حساسية للإشارات الألمية من المعتاد

  • قد يعاني الشخص من أعراض أخرى كالشعور بالتعب، أو اضطراب النوم، أو عدم الشعور بالجوع، أو عدم الاهتمام بالجنس

  • كما قد تظهر لديه أيضًا أعراض عاطفية، كالاكتئاب ، أو القلق، أو الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

  • يمكن للأطباء مُعالَجَة الألم المزمن بالأدوية، والمُعالجة الفيزيائية، والمعالجات المخصصة للاضطرابات العاطفية

ما الذي يُسبب الألم المزمن؟

قد ينجم الألم المزمن عن مشكلة مستمرة مثل:

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأعصاب تُرسِل إشارات ألمية باستمرار، فقد يُسبب ذلك أحيانًا تغيُّرات طويلة الأمد في طريقة عمل الأعصاب.يمكن لهذه التغيّرات أن تجعل المريض أكثر حساسية للإشارات الألمية.ومن شأن ذلك أن يجعل الألم الموجود يبدو أكثر سوءًا، وقد يسبب الشعور الألم تجاه شيء لا يكون مؤلمًا عادةً.

في بعض الحالات لا يتمكن الأطباء من معرفة سبب الألم المزمن عند المريض.

ما هي أعراض الألم المزمنة؟

قد يعاني المريض من أعراض أخرى بالتزامن مع الألم، مثل:

  • التَّعب

  • اضطراب النوم

  • نَقص الشَّهية والوزن

  • نقص الاهتمام بالجنس وبالأنشطة الأخرى التي كان يستمتع بها

  • الاكتئاب

  • القلق

يمكن للألم المزمن أن يجعل العمل والقيام بالأنشطة اليومية العادية أمرًا صعبًا.

كيف يعالج الأطباء الألم المزمن؟

إذا عثر الأطباء على سبب للألم، فسوف يعالجونه.

كما يمكن للأطباء مُعالَجَة الألم المزمن باستخدام:

قد يساعد العلاج السلوكي المرضى على تحسين أدائهم اليومي، حتى وإن لم يحد من شدة الألم.قد يتضمن الخروج التدريجي من العزلة الاجتماعية وممارسة المزيد من الأنشطة البدنية.وقد ينطوي أيضًا على الطلب من أفراد العائلة أو زملاء العمل تجنُّب الأشياء التي تُبقي التركيز على الألم، مثل الاستفسار باستمرار عن الصحة أو تحذيره المستمر من القيام بالأعمال المنزلية.

مسكنات الألم

اعتمادًا على شدة الألم، قد تتضمن الأدوية على ما يلي:

قد تتباين شدة الألم على مدار اليوم.قد يُجري الأطباء تغييرًا على الجرعات وعدد مرات تناول الأدوية للمساعدة على تخفيف الألم.

عادةً ما تُستخدم المُسكنات الأفيونية لعلاج حالات الألم المتوسطة إلى الشديدة الناجمة عن السرطان أو الإصابات مثل الكسور العظمية.ويمكن أن تكونَ لها آثار جانبيَّة خطيرة، لذلك قد يجرب الطبيب استعمال أدويةٍ أخرى أولاً.إذا وصف الطبيب المسكنات الأفيونية للمريض، فسوف يقوم بفحصه بشكل متكرر للتأكد من أنه يستخدمها بطريقة آمنة.لا توصف المسكنات الأفيونية عادةً للاستخدام على المدى الطويل.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.