قد ينجم الألم المزمن عن مشكلة مستمرة مثل:

اضطراب مستمر منذ فترة طويلة مثل السرطان، أو التهاب المفاصل، أو السكري، أو الألم العضلي الليفي

إصابة لم تتعافى بشكل كامل

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأعصاب تُرسِل إشارات ألمية باستمرار، فقد يُسبب ذلك أحيانًا تغيُّرات طويلة الأمد في طريقة عمل الأعصاب.يمكن لهذه التغيّرات أن تجعل المريض أكثر حساسية للإشارات الألمية.ومن شأن ذلك أن يجعل الألم الموجود يبدو أكثر سوءًا، وقد يسبب الشعور الألم تجاه شيء لا يكون مؤلمًا عادةً.

في بعض الحالات لا يتمكن الأطباء من معرفة سبب الألم المزمن عند المريض.