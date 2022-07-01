كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء هنتنغتون؟

كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء هنتنغتون؟

إذا كانت لدى الشخص أعراض داء هنتنغتون، يقوم الأطباء بما يلي:

إجراء اختبارات جينية على الدم

التأكد من عدم وجود أي مرض آخر في الدماغ عن طريق إجراء اختبارات مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي

إذا أظهرت الاختبارات داء هنتنغتون أو إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بداء هنتنغتون، يقترح الأطباء:

الاستشارة الوراثيَّة

عندَ وجود داء هنتنغتون، يساعد الحصول على الاستشارة الوراثيَّة على فهم أخطار المرض على الأطفال.

إذا لم يجرِ تشخيص داء هنتنغتون، ولكن لدى الشخص تاريخ عائلي للإصابة به، يُمكن أن تُساعد الاستشارة الوراثيَّة على تحديد ما إذا كان يرغب في الخضوع للفحص.قد لا يرغب بعض الأشخاص في معرفة ما إذا كان لديهم مرض مميت،بينما يرغب آخرون في معرفة ما إذا كان الأطفال سيكونون في خطر.