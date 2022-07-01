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حقائق سريعة

البَاَركِنسُونِيَّة

(البَاَركِنسُونِيَّة الثانوية؛ البَاَركِنسُونِيَّة اللانموذجيَّة)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو الحجة 1443
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داء باركنسون هو مرض يصيب جزءَ الدماغ الذي يُساعد على تناسُق الحركات والتحكّم فيها؛حيث يُصاب الشخصُ برعاش (اهتزاز)، وتصلب العضلات، والحركات البطيئة، وصعوبة التوازن، وصعوبة التفكير (الخرف).

ما هي الباركنسونية؟

في الباركنسونيّة Parkinsonism، تكون هناك أعراضٌ لداء باركنسون، ولكنَّها تنجُم عن اضطرابٍ دماغيّ مختلف أو عن أدوية أو سموم مُعيَّنة.

  • في البداية، يشكو الشخصُ من ارتجاف (رعاش) في أصابع اليدين واليدين عندما تكون العضلات في حالة استرخاء وراحة.

  • كما قد يُعاني المريضُ أيضًا من تيبُّس العضلات وحركات بطيئة ومشاكل في التوازن والمشي

  • يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة سبب الباركنسونية عندما يكون ذلك ممكنًا، ويستخدمون الأدوية والعلاج الطبيعي

ما الذي يُسبِّبُ الباركنسونيَّة؟

تشتمل أسبابُ الباركنسونيَّة على:

ما هي أعرَاض الباركنسونيّة؟

تنطوي أعراضُ الباركنسونيّة على:

  • ارتجاف اليدين عندما تكون العضلات مسترخية (يُعد هذا عرضًا رئيسيًا، لأن معظم حالات الرعاش الأخرى تحدث عندما تكون عضلات اليدين قيد الاستخدام)

  • تيبس العضلات

  • الحركات البطيئة

  • مشاكل في المشي والتوازن

وقد يكون لدى المرضى أعراض لا علاقة لها بداء باركنسون مثل:

  • فقدان الذاكرة في وقتٍ مبكِّر (يحدث فقدان الذاكرة في وقتٍ لاحقٍ في داء باركنسون)

  • انخفاض ضغط الدم وصعوبة البلع والإمساك والمشاكل البولية

  • حركات العين غير المألوفة

  • الهلوسات (سماع أو مشاهدة أشياء ليست موجودة) في وقت مبكر (في داء باركنسون تحدث الهلوسات في وقت لاحق)

  • مشاكل في استخدام أو فهم اللغة

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص الباركنسونيّة؟

يسأل الأطباء عن الأشياء التي يمكن أن تسبّب الباركنسونية ، مثل:

  • استعمال أدوية مُعيَّنة

  • التعرُّض للسموم

  • تاريخ عائلي لاضطرابات الدماغ

  • إصابات الرأس المتكررة

ويقومون بإجراء اختبارات أيضًا، مثل:

في بعض الأحيان يطلب الأطباء من الشخص تجربة الدواء المستخدم في علاج داء باركنسون.إذا نجح الدواء، فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بداء باركنسون وليس الباركنسونية.

كيف يُعالِجُ الأطباءُ الباركنسونية؟

إذا كانت هناك مشكلة صحية أخرى تُسبِّبُ الباركنسونية، يقُوم الأطباء بمُعالجتها إن أمكن.

كما يمكن للأطباء إجراء ما يلي:

  • المعالجة الفيزيائية أو المهنية

  • الطلب من المريض أن يبقى نشيطًا وأن يتناول طعامًا صحيًا ويستخدم الأجهزة المساعدة (مثل العصا أو المشاية) للمساعدة في الحياة اليومية

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.