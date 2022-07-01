كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص الباركنسونيّة؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص الباركنسونيّة؟

يسأل الأطباء عن الأشياء التي يمكن أن تسبّب الباركنسونية ، مثل:

استعمال أدوية مُعيَّنة

التعرُّض للسموم

تاريخ عائلي لاضطرابات الدماغ

إصابات الرأس المتكررة

ويقومون بإجراء اختبارات أيضًا، مثل:

في بعض الأحيان يطلب الأطباء من الشخص تجربة الدواء المستخدم في علاج داء باركنسون.إذا نجح الدواء، فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بداء باركنسون وليس الباركنسونية.