لا يكون لدى المصابين بالتغفيق أو الخدار النومي نمط نوم طبيعي.حيث إن الموجات الدماغية التي ينبغي أن تحدث فقط في أثناء الأحلام تظهر أيضًا عندما يكون المريض مستيقظًا.

لا يعلم الأطباء سبب الخدار النومي على وجه الدقة.ولكن يبدو أن هذه المشكلة تسري في العائلات (مشكلة وراثية).قد يكون لدى بعض الأشخاص خلل في التوازن الكيميائي في الدماغ.