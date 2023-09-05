ما هو العمود الفقري؟
العمود الفقري هو العظم الرئيسي في الظهر.وهو في الواقع سلسلة طويلة من 24 عظمة تُسمَّى الفقرات بالإضافة إلى عظم العصعص (العجز).تبدأ الفقرات تحت الجمجمة وتستمر باتجاه الأسفل وصولاً إلى الحوض.تحمل الفقرات معظم وزن الجسم.
توجد أقراصٌ صغيرةٌ غضروفية بين كل فقرتين.والغضروف هو مادة مرنة، مطاطية تعمل مثل وسادة بين الفقرات، وتسمح بانحناء العمود الفقري.
هناك ثقب في كل فقرة.تصطف الثقوب فوق بعضها لتشكل نفقًا يسمى القناة الشوكية التي تمتد على طول العمود الفقري.يتوضع الحبل الشوكي داخل القناة الشوكية.تحمي الفقرات والقناة الشوكية الحبل الشوكي من الأذى.
ينقسم العمود الفقري إلى أربعة أقسام من الأعلى إلى الأسفل.ويشار إلى كل قسم بحرف.
C (الفقرات الرقبية Cervical) - 7 فقرات في الرقبة
T (الفقرات الصدرية Thoracic) - 12 فقرة في أعلى الظهر تتصل بالأضلاع
L (الفقرات القطنية Lumbar) - 5 فقرات في أسفل الظهر
S (الفقرات العجزية Sacral) - 5 فقرات ملتصقة مع بعضها بعضاً لتُشكِّل عظماً واحدًا يُسمَّى العجز يربط العمود الفقريّ بالحوض
تُرقّم فقرات كل قسم من أقسام العمود الفقري بدءًا من الأعلى.عندما يتحدث الأطباء عن مشكلة في العمود الفقري، فإنهم يستخدمون حرف ورقم الفقرة المعنية.فعلى سبيل المثال، قد يذكر الطبيب "L5" عند وجود مشكلة في الفقرة القطنية الخامسة.
كيف يَجرِي تنظيمُ العمود الفقري
يشكِّل عمودُ العظام، الذي يُسمَّى الفقرات، العمودَ الفقري.تحمي الفقراتُ الحبلَ الشوكي، وهو بنية طويلة وهشَّة محتواة في القناة الفقريَّة تمتد عبر مركز العمود الفقري.وتوجَد بين الفقرات أقراصٌ تتألَّف من غضروف، وهي تساعد على توسيد العمود الفقري وإعطائه بعضَ المرونة.
الأعصاب الشوكية: تنشأ من الحبل الشوكي بين الفقرات، وعَددُها 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية (أو النخاعية).يتفرّع كل عصبٍ إلى فرعين قصيرين (جَذرين).
تحمل الجُذُور الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وخاصَّة العضلات الهيكليَّة.
بينما تحمل الجذورُ الحسِّية المعلوماتِ إلى الدماغ من الأجزاء الأخرى في الجسم.
ذيل الفرس: ينتهي الحبلُ الشوكي عندَ حوالى ثلاثة أرباع المسافة حتَّى أسفل العمود الفقري، ولكنَّ حزمةً من الأعصاب تمتدّ بعد الحبل الشوكي.تُسمَّى هذه الحزمةُ بذيل أو ذنب الفرس cauda equina، لأنَّها تشبه ذيلَ الحصان.يحمل ذيلُ الفرس الإشارات العصبية من وإلى الساقين.
ما هو الحبل الشوكي؟
الحبل الشوكي هو حزمة ثخينة من الأعصاب تمتدُّ من قاعدة الدماغ نزولاً إلى داخل العمود الفقري (القناة الشوكية).يُشبه الحبل الشوكي الكبل الكهربائي الذي يحمل الإشارات العصبية ذهابًا وإيابًا بين الدماغ والجسم.
تقوم الإشارات الصادرة عن الدماغ بإبلاغ الجسم بما ينبغي فعله، مثل تحريك الذراعين أو الساقين
أما الإشارات الواردة إلى الدماغ فتنقل معلومات عن الجسم، مثل ملمس الأشياء أو موضع الألم
يكون الحبل الشوكي حساسًا جدًا، ولهذا السبب فهو محمي داخل القناة الشوكية.
ما هي الأعصاب الشوكيَّة؟
الأعصاب الشوكية هي الأعصاب متوسطة الحجم التي تربط الحبل الشوكي بالأعصاب الأصغر التي تصل إلى الأجزاء المختلفة من الجسم.
هناك 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية تدخل وتخرج من الحبل الشوكي عبر الفراغات بين الفقرات.يمتد كل عصب شوكي من جزء معين من الحبل الشوكي إلى منطقة معينة من الجسم.وبالتالي، إذا لمس الشخص على سبيل المثال بقعة معينة على الجلد، فسوف يشعر بها نتيجة الرسالة التي أُرسلت إلى الدماغ من أحد الأعصاب الشوكية.
ما هي اضطرابات العمود الفقري والحبل الشوكي؟
اضطرابات العمود الفقري
يمكن أن يصاب العمود الفقري نتيجة حوادث السيارات، والسقوط، والاعتداءات، والإصابات الرياضية.يُمكن أن تُؤدِّي الإصابة إلى كسر الفقرات (الكسر الفقري) أو انزلاقها من مكانها (خلع).قد تتمزق الأربطة التي تربط الفقرات مع بعضها بعضًا.قد تتمزَّق الأقراص الفقرية.
قد لا تنجم اضطرابات العمود الفقري عن الإصابة.تُصاب عظام العمود الفقري بالعدوى في بعض الأحيان (التهاب العظم والنقي).قد ينتشر السرطان أحيانًا إلى عظام العمود الفقري.
وفي بعض الأحيان، يمكن لاضطرابات العمود الفقري أن تؤثر أيضًا في الحبل الشوكي.
اضطرابات الحبل الشوكي
اضطراب الحبل الشوكي هو أي إصابة أو ضرر في الحبل الشوكي.قد يترافق ذلك بمشكلة في العمود الفقري أو لا يترافق.
ما الذي يُسبب اضطراب الحبل الشوكي؟
تنجُم بعض اضطرابات الحبل الشوكي عن إصابة تُلحق الضرر بالحبل الشوكي، مثل:
انضغاط الحبل الشوكي (وجود شيء يضغط على الحبل الشوكي)
تنجم بعض اضطرابات الحبل الشوكي عن الأمراض التي تصيب الحبل الشوكي، مثل:
ما هي أعراض اضطراب الحبل الشوكي؟
عندما يتضرر الحبل الشوكي، لا تعمل الأعصاب التي تمر عبر المنطقة المتضررة بشكل صحيح.بشك عام، يُسبب اضطراب الحبل الشوكي:
الضعف أو الشلل (عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم بشكل مطلق)
انعدام القدرة على الإحساس بأشياء مثل الألم أو اللمس
فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء (السَّلَس)
خلل الانتصاب (عندما يعاني الرجل من مشاكل في تحقيق الانتصاب أو المحافظة عليه)
ونظرًا إلى أنَّ الأعصاب التي تغادر الحبل الشوكي قبل أن تصل إلى المنطقة المتضررة تكون على ما يُرام، تعتمد الأعراض على موضع تضرُّر الحبل الشوكي.على سبيل المثال، إذا تضرر الحبل الشوكي في أسفل الظهر، فقد يفقد المريض القدرة على تحريك الساقين أو الإحساس بهما (عدم القدرة على الشعور بالألم أو ملامسة شخص آخر)، مع الاحتفاظ بالقدرة على استخدام الذراعين.ولكن إذا تضرر الحبل الشوكي في الرقبة، فقد تتأثر الذراعين والساقين معًا.إذا تضرر الحبل الشوكي في أعلى الرقبة، فقد لا يتمكن المريض من التنفس.قد يفقد الشخص السيطرةَ على مثانته وأمعائه ويفقد قدرته الجنسية بغض النظر عن موضع تضرُّر الحبل الشوكي.
إذا تضررت عظام العمود الفقري، أو الأربطة، أو الأقراص المفصلية، أو الأعصاب الشوكية، فغالبًا ما سيشكو المريض من ألم في الرقبة أو الظهر.
ينبغي استدعاء سيارة إسعاف أو التوجُّه إلى قسم الطوارئ على الفور إذا ظهرت الأعراض التالية:
فقدان الشعور المفاجئ في منطقة من الجسم
شُعور بالضعف في واحدٍ أو أكثر من الأطراف
فقدان السيطرة على التبوُّل أو التبرز
في البداية، عندما يُصاب المريض بالشلل، تكون العضلات رخوة.وبعد أن يُصاب المريض بالشلل لفترة من الوقت، تنشدُّ العضلات بسبب عدم استخدامها.قد تصبح أطراف الشخص قاسية جدًا بحيث لا يمكن ثنيها.
إذا كان المريض مُصابًا بالشلل أو غير قادر على النهوض من السرير، فسوف يُواجه خطر الإصابة بحالاتٍ أخرى، مثل:
يمكن لاضطرابات الحبل الشوكي أن تُفضي إلى الاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني اضطراب في الحبل الشوكي؟
يشتبه الأطباء في اضطراب الحبل الشوكي إذا كان المريض يشكو من ضعف أو نقص في الإحساس فقط في نقطة معينة من الجسم.
سيقوم الأطباء بعد ذلك بإجراء اختبارات، مثل:
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات الحبل الشوكي؟
يقوم الأطباءُ بمُعالجة سبب اضطراب الحبل الشوكي إن كان بمقدورهم ذلك.
قد تتحسن حالة بعض االأشخاص عن طريق:
العمل الجراحي - لاستئصال ورم أو إصلاح كسر
العلاج الفيزيائي - ممارسة تمارين رياضية لتقوية الجسم وزيادة مرونته، وتعلم كيفية السيطرة على التشنجات العضلية، وتعلم استخدام السنادات، أو المشّاية، أو الكرسي المتحرك
العلاج المهني - تعلُّم كيفية القيام بالمهام اليومية في ظل الإصابة باضطراب الحبل الشوكي
قد يكون من المفيد التحدُّث مع أحد الاستشاريين إذا كان المريض يواجه صعوبة في التأقلم مع اضطراب الحبل الشوكي.