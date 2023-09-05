العمود الفقري والحبل الشوكي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

العمود الفقري هو العظم الرئيسي في الظهر.وهو في الواقع سلسلة طويلة من 24 عظمة تُسمَّى الفقرات بالإضافة إلى عظم العصعص (العجز).تبدأ الفقرات تحت الجمجمة وتستمر باتجاه الأسفل وصولاً إلى الحوض.تحمل الفقرات معظم وزن الجسم.

توجد أقراصٌ صغيرةٌ غضروفية بين كل فقرتين.والغضروف هو مادة مرنة، مطاطية تعمل مثل وسادة بين الفقرات، وتسمح بانحناء العمود الفقري.

هناك ثقب في كل فقرة.تصطف الثقوب فوق بعضها لتشكل نفقًا يسمى القناة الشوكية التي تمتد على طول العمود الفقري.يتوضع الحبل الشوكي داخل القناة الشوكية.تحمي الفقرات والقناة الشوكية الحبل الشوكي من الأذى.

ينقسم العمود الفقري إلى أربعة أقسام من الأعلى إلى الأسفل.ويشار إلى كل قسم بحرف.

C (الفقرات الرقبية Cervical) - 7 فقرات في الرقبة

T (الفقرات الصدرية Thoracic) - 12 فقرة في أعلى الظهر تتصل بالأضلاع

L (الفقرات القطنية Lumbar) - 5 فقرات في أسفل الظهر

S (الفقرات العجزية Sacral) - 5 فقرات ملتصقة مع بعضها بعضاً لتُشكِّل عظماً واحدًا يُسمَّى العجز يربط العمود الفقريّ بالحوض

تُرقّم فقرات كل قسم من أقسام العمود الفقري بدءًا من الأعلى.عندما يتحدث الأطباء عن مشكلة في العمود الفقري، فإنهم يستخدمون حرف ورقم الفقرة المعنية.فعلى سبيل المثال، قد يذكر الطبيب "L5" عند وجود مشكلة في الفقرة القطنية الخامسة.