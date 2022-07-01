الوهن العضلي الوبيل هو أحد أمراض المناعة الذاتية.الجِهاز المَناعي هو الجِهاز الذي يدافع عن الجسم.وهو يُساعد على الحماية من المرض والعَدوى.ولكن في أمراض المناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أجزاء من الجسم نفسه.

تُرسل الأعصاب إشارات إلى العضلات لتحريكها.تتلقى البروتينات المُسمّاة بالمستقبلات والموجودة في الأعصاب والعضلات تلك الإشارات.في الوهن العضلي الوبيل، يهاجم الجهاز المناعيّ أحد المستقبلات في العضلات، فلا تستطيع الإشارات الوصول إلى العضلة لتحريكها.

لا يعلم الأطباء بالضبط سبب ذلك، ولكنهم يعتقدون أنه قد ينطوي على مشكلة في الغدة الزعترية thymus gland.تُعد الغدة الزعترية، التي تقع في الصدر، جزءًا من الجهاز المناعي.يُعاني الكثير من المصابين بالوهن العضلي الوبيل من وجود غدَّة زعترية كبيرة بشكلٍ غير طبيعي أو وجود ورم حميد فيها.

يزداد احتمال إصابة الشخص بالوهن العضلي الوبيل إذا كان مصابًا بأحد أمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل:

قد يبدأ الوَهَن العَضَلِي الوَبيل بعد:

إصابة بالعدوى

عملية جراحية

تناول أدوية مُعيَّنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو المَلاريا، أو ضربات القلب غير الطبيعية

في بعض الأحيان، يعاني الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالوهن العضلي الوبيل من ضعف العضلات لبضعة أيام أو أسابيع بعد الولادة.