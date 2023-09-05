ينبغي على الشخص التوجُّه إلى قسم الطوارئ في المستشفى مباشرةً إذا كان لديه ضعف في العضلات وأيَّة من هذه العلامات التحذيرية:

ضعف يبدأ على مدى بضعة أيَّام أو بشكلٍ أسرَع

صعوبة في التنفُّس

صعوبة في رفع الرأس في أثناء الاستلقاء

صعوبة في المضغ أو التَّحدُّث أو البلع

عدم القدرة على المشي

ينبغي على الشخص الاتصال مع الطبيب إذا كان لديه ضَعفٍ في العضلات من دون أيَّة علامات تحذيريَّة، وذلك حتى يُحدد الطبيب موعدًا لزيارته.