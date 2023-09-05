ما هُوَ الضعف؟
الضُّعف هو فقدان قوة العضلات،وإذا كان لدى الشخص ضعف، لا يستطيع تحريك عضلةٍ بشكلٍ طبيعي، حتَّى عندما يُحاول هذا قدر استطاعته.يختلفُ الضَّعف عن كون الشخص مُتعَبًا (فاترَ الهمَّة)، أو لديه عضلات متيبسة، أو عدم قدرته على تحريك جزء من الجسم لأنه يُسبب ألمًا شديدًا عند تحريكه.
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي على الشخص التوجُّه إلى قسم الطوارئ في المستشفى مباشرةً إذا كان لديه ضعف في العضلات وأيَّة من هذه العلامات التحذيرية:
ضعف يبدأ على مدى بضعة أيَّام أو بشكلٍ أسرَع
صعوبة في التنفُّس
صعوبة في رفع الرأس في أثناء الاستلقاء
صعوبة في المضغ أو التَّحدُّث أو البلع
عدم القدرة على المشي
ينبغي على الشخص الاتصال مع الطبيب إذا كان لديه ضَعفٍ في العضلات من دون أيَّة علامات تحذيريَّة، وذلك حتى يُحدد الطبيب موعدًا لزيارته.
ما الذي يُسبب الضعفَ؟
يكون للضعف الذي ينطوي على جميع أنحاء الجسم أسباب مختلفة عن الضعف الذي يحدث في عضلاتٍ معيَّنة فقط،
وإذا كان لدى الشخص ضعف في جميع أنحاء الجسم، تكون الأسباب الشائعة:
سُوء اللياقة البدنية، خُصوصًا إذا كان في عمر أكبر من 55 عامًا
فقدان قوة العضلات من بعد الراحة في السرير
مشاكل في الأعصاب التي تضبط العضلات في جميع أنحاء الجسم
مشاكل العضلات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم أو أخذ الستيرويدات القشرية أو شرب الكثير من الكُحول
أدوية مُعيَّنة، مثل الأدوية التي يستخدمها الأطباء في أثناء الجراحة للحيلولة دُون حركة المريض
إذا كان لدى الشخص ضعف في عضلات معيَّنة فقط، تنطوي الأسباب الشائعة على:
سكتة (خُصوصًا إذا كان الضعف على جانب واحدٍ من الجسم)
ضرر في الأعصاب بسبب إصابات
انقراص في عصب مثلما يحدث بسبب مُتلازمة النفق الرسغيّ carpal tunnel syndrome
قرص مُنفتق في العمود الفقري
ضغط على الحبل الشوكي بسبب التهاب المفاصل الشديد أو عدوى أو سرطان انتشرَ إلى الحبل الشوكي
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيطرَحُ الأطبَّاءُ أسئلةً حول الضعف عند الشخص،كما سيُجرون فحصًا سريريًا للتحرِّي عن مشاكل في الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب والعضلات، وللتأكُّد من أنه يتنفس بشكلٍ جيدٍ،
واستنادًا إلى يعتقدون أنه يسبب الضعف، قد يُجرون فحوصات (انظر تشخيص اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب).قد تنطوي هذه الفحوصات على:
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للدماغ لمعاينة صور البنى داخل الجسم
تَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل ودراسات التوصيل العصبي لقياس النشاط الكهربائي في الاظعصاب والعضلات
البزل القطني أحيانًا لأخذ عينة من السائل الشوكي من أجل اختبارها
خزعة من عضل او عصب
اختبارات جينية لمعرفة ما إذا كان لديه مشكلة تسري في العائلة
اختبارات الدَّم والبول
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الضعفَ؟
سيُعالجُ الأطباءُ السببَ في ضعف العضلات،
وإذا كان الشخص يُعاني من صعوبة في التنفُّس بسبب ضعف في العضلات التي تحتاج إليها عملية التنفس، قد يستخدمون جهاز التنفس،
وقد يخضعونه إلى العلاج الطبيعي للمساعدة على تقوية العضلات وإلى العلاج المهني للمساعدة على تعلم طرائق جديدة للقيام بالنشاطات اليومية