الاخدرار numbness هو فقدان للإحساس في جزءٍ من الجسم،وقد يكون الإحساس أقلّ من المألوف أو لا يُوجد على الإطلاق.يمكن أن يكون الاخدرار علامةً لمشكلة في الدماغ أو الحبل الشوكي،وعند حدوث الاخدرار، قد لا يكُون الشخص قادرًا على:

الشعور بلمسةٍ خفيفةٍ

الإحساس بالألم

التفريق بين السخونة والبرودة

الإحساس بالاهتزاز

معرفة موضع الجزء المُخدرّ في جسمه

بالإضافة إلى الاخدرار، قد يحدث أيضًا:

شعور بالوخز

ضعف

شلل (صعوبة في تحريك جزء من الجسم)

يُمكن أن يُسبب الاخدرار مشاكل في التوازن والتنسيق،ويُمكن أن يُؤثِّر في القدرة على المشي او قيادة السيارة.