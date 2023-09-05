ما هو الاخدرار؟
الاخدرار numbness هو فقدان للإحساس في جزءٍ من الجسم،وقد يكون الإحساس أقلّ من المألوف أو لا يُوجد على الإطلاق.يمكن أن يكون الاخدرار علامةً لمشكلة في الدماغ أو الحبل الشوكي،وعند حدوث الاخدرار، قد لا يكُون الشخص قادرًا على:
الشعور بلمسةٍ خفيفةٍ
الإحساس بالألم
التفريق بين السخونة والبرودة
الإحساس بالاهتزاز
معرفة موضع الجزء المُخدرّ في جسمه
بالإضافة إلى الاخدرار، قد يحدث أيضًا:
شعور بالوخز
ضعف
شلل (صعوبة في تحريك جزء من الجسم)
يُمكن أن يُسبب الاخدرار مشاكل في التوازن والتنسيق،ويُمكن أن يُؤثِّر في القدرة على المشي او قيادة السيارة.
متى ينبغي استشارة الطبيب حول الاخدرار؟
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لديه اخدرار مع أيَّة من هذه العلامات التحذيرية:
حدث الاخدرار فجأةً (خلال دقائق أو ساعات)
حدث ضعف مُفاجئ أيضًا في جزء من الجسم (خلال ساعات أو أيَّام)
انتشر الاخدرار أو الضعف بسرعة نزولًا في الجسم، وأصاب المزيد والمزيد من أجزاء الجسم
خدر في كامل الساق أو الذراع
خدر في الوجه والجذع
اخدرار أو ضعف وصعوبة في الحركة أو الكلام أو الرؤية
خدر في الفخذين أو الردفين أو المنطقة التناسلية مع سلس (عدم القدرة على ضبط التبول او التبرز)
اخدرار في جانبي الجسم معًا تحت نقطة محددة، مثل أسفل منتصف الصدر
إذا لم يترافق الاخدرار مع هذه العلامات التحذيرية، ينبغي على الشخص الاتصال بالطبيب،حيث يستطيعُ الطبيب تحديد متى ينبغي أن يستشيره الشخص وذلك استنادًا إلى الأعراض.
ما الذي يُسبِّب الاخدرارَ؟
عندما يلمس الشخص شيئًا بيده، تُرسل الأعصاب في اليد رسائل إلى الدماغ،وتسمح هذه الرسائل للشخص بأن يشعر بما يلمسه،وتربط أعصابٌ مشابهة جميعَ الأجزاء المختلفة من الجسم بالدِّماغ؛ويحدث الاخدرار عندما يحدث خطأ ما في المسار العصبي الذي تنتقل فيه هذه الرسائل.يُمكن للعديد من الاضطرابات المُختلفة والأدوية أن تحصر أو تضغط هذا المسار، مثل:
حالات العدوى، مثل داء لايم أو عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري
عدم وجود ما يكفي من الفيتامين B12 في الجسم
الفُصال العظمي الذي يضغط على الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي
الضغط على عصبٍ بسبب حركات متكررة أو الحلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة جدًا
إصابة في الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب
يحدث عند البعض اخدرار ووخز في اليدين وحول الفم عندما يشعرون بالقلق ويتنفسون بسرعة (فرط التهوية).هذه الحالة ليست خطيرةً.
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سيطرَحُ الأطبَّاءُ أسئلةً حول الأعراض عند الشخص ويُجرون له فحصًا سريريًا،
قد يُجري الأطباء فحوصات وذلك استنادًا إلى ما يعتقدون أنَّه السبب، مثل:
اختبار التوصيل العصبي (اختبار عصبي يرسل صدمات كهربائية صغيرة عبر جزء من الجسم، ويُبين هذا الاختبار قدرة العصب على توصيل الكهرباء)
تخطيط كهربية العضل electromyography (اختبار عضلي يستخدم إبرًا صغيرة لتسجيل النشاط الكهربائي لعضلٍ)
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
اختبارات الدم
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الاخدرار؟
يُعالج الأطباء المشكلة التي تُسبِّبُ الاخدرارَ،
وقد يقترحون طرائق للمساعدة على تخفيف الأعراض والوقاية من مشاكل اخرى:
إذا كانت القدم مُخدرَّةً، ينبغي على الشخص ارتداء أحذية وجوارب تكون مناسبةً بشكلٍ جيِّدٍ، والتَّحرِّي عن الحصى أو أشياء أخرى في الحذاء قبل أن يرتديه
التحقق من المنطقة المُخدرَّة حول القرحات أو الاحمرار أو التورم
إذا كان اليد مخدرَّة، ينبغي توخِّي الحذر عند ملامسة أشياء قد تكون ساخنةً او حادةً
إذا كان لدى الشخص مشاكل في المشي، قد يُساعده تلقِّي علاج طبيعي أو استخدام عكاز أو مشّاية على المشي بأمان ويقيه من السقوط
ينبغي على الشخص استشارة الطبيب حول ما إذا كانت قيادة السيارة آمنةً له.