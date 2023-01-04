تقيُّح الجلد الغنغرينيّ Pyoderma gangrenosum هو مرض جلدي تحدث فيه قرحات كبيرة على الجلد، وعادةً ما تكون على الساقين.

وهو يحدث في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 55 عامًا

لا يعلم الأطبَّاء ما هي أسباب هذا المرض، ولكنَّه يحدث غالبًا عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلة صحيَّة أخرى، مثل: داء الأمعاء الالتهابي

وفي بعض الأحيان، يحدث هذا المرض في الجلد الذي تعرَّض إلى إصابة مؤخرًا

يظهر عند المريض عُقيدات صغيرة أو بثور تُصبح قرحات مفتوحةً.