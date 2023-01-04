ما هُوَ تقيُّح الجلد الغنغرينيّ؟
تقيُّح الجلد الغنغرينيّ Pyoderma gangrenosum هو مرض جلدي تحدث فيه قرحات كبيرة على الجلد، وعادةً ما تكون على الساقين.
وهو يحدث في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 55 عامًا
لا يعلم الأطبَّاء ما هي أسباب هذا المرض، ولكنَّه يحدث غالبًا عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلة صحيَّة أخرى، مثل: داء الأمعاء الالتهابي
وفي بعض الأحيان، يحدث هذا المرض في الجلد الذي تعرَّض إلى إصابة مؤخرًا
يظهر عند المريض عُقيدات صغيرة أو بثور تُصبح قرحات مفتوحةً.
تنطوي المُعالَجات على الضمادات والرهيمات والأدوية
ما هِيَ أسباب تقيُّح الجلد الغنغرينيّ؟
لا يعلم الأطباء السبب الدَّقيق لهذا المرض، ولكنهم يعتقدون أنَّه ينطوي على مُشكلةٍ في الجهاز المناعي.يُعدُّ تقيُّح الجلد الغنغرينيّ أكثر شُيوعًا عند الأشخاص الذين يُعانون من بعض المشاكل الصحية الأخرى، مثل:
ما هي أعراض تقيُّح الجلد الغنغرينيّ؟
تنطوي أعراض تقيُّح الجلد الغنغريني على:
عُقيدة أو بثرة تُصبِحُ قرحة مفتوحة مُؤلمةً وتنمُو بسرعة
منطقة مُتبازة حول القرحة بلونٍ داكنٍ أو أرجواني
حُمَّى
شعور عام بالتوعُّك
يمكن أن تتفاقم القرحات الناجمة عن تقيح الجلد الغنغريني بسبب:
أخذ خزعة (إزالة جزء من النسيج لتفحُّصه تحت المجهر)
تنظيف الجلد الميت عن الجرح (إجراء يُسمَّى الإنضار debridement)، على الرغم من أنَّ هذا الإجراء يساعد على شفاء الجروح عادةً، إلَّا أنَّ إنضار قرحات تقيح الجلد الغنغرينيّ يجعلها تتفاقم بدلًا من أن تتحسَّن
يمكن للأعراض أن تنتشر في بعض الأحيان إلى مناطق أخرى، مثل منطقة البطن أو العظام أو الرئتين أو العضلات.
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كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص تقيُّح الجلد الغنغرينيّ؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بتقيُّح الجلد الغنغرينيّ عن طريق مُعاينة القرحات عادةً،
كيف يُعالج الأطباءُ تقيُّح الجلد الغنغرينيّ؟
يقوم الأطباء بمُعالَجة تقيح الجلد الغنغريني باستخدام:
الضمادات لحماية الجلد
الستيرويدات القشرية
ويستخدمُ الأطباء أحيَانًا دواءً لتهدئة الجهاز المناعيّ.
لا يلجأ الأطباء إلى الجراحة عادةً، لأنَّها تُفاقم القرحات.