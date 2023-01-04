ما هِيَ الحمامى عديدة الأشكال؟
والحُمامى عديدة الأشكال erythema multiforme هي اضطراب جلدي يُسبِّب بقعًا من الجلد الأحمر البارز.
يكُون لدى المريض بقع حمراء تظهر فجأة على راحة اليد وباطن القدمين والذراعين والساقين والوجه، وقد تنتشر لاحقًا إلى بقية الجسم
تبدو البقع أحيانًا مثل لوحات الأهداف targets
كما قد تظهر قرحات فمويَّة أيضًا،
ويتحسَّن المريضُ خلال 2 إلى 4 أسابيع عادةً
قد يُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً يستخدمه لإيقاف الحكَّةَ
إذا أُصيب المريض بالحُمامى مُتعدِّدة الأشكال لمرات عديدة، قد يصف الطبيب لهُ دواءً مُضادًّا للفيروسات
ما الذي يُسبب الحمامى عديدة الأشكال؟
تنجُم هذه الحالة عادةً عن استجابةٍ إلى:
العدوى بفيروس الهربس Herpesvirus infection
تنجم الحُمامى مُتعدِّدة الأشكال بشكلٍ أقلّ عن حالاتٍ أخرى من العدوى أو عن أدوية أو لقاحات مُعيَّنة.
ما هي أعراضُ الحُمامى مُتعدِّدة الأشكال؟
تنطوي الأَعرَاض على:
عُقيدات حمراء على راحتي اليدين وباطن القدمين والذراعين والساقين والوجه، وهي تنمو على شكل دوائر قد تبدو مثل لوحات الأهداف
بقع حمراء ذات حلقات باهِتَة في داخل البقعة، ومراكز أرجوانيَّة اللون مع بثورٍ صغيرة (آفات "هدفيَّة")
الحِكَّة عادةً
بثرات مُؤلمة أو قرحات على الشفتين وبطانة الفم غالبًا
قد يزول الطفح الجلدي من تلقاء نفسه بعد عدة أسابيع، ولكنه قد يستمر في العودة.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض حُمامى عديدة الاشكال؟
يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة لالحمامى عديدة الأشكال عن طريق مُعاينة الطفح،وقد يراقبون المريض بعناية للتأكد من أنها ليست حالة أكثر خطورة يمكن أن تبدو متشابهة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الحمامى عديدة الأشكال؟
تتحسَّن الحُمامى عديدة الأشكال من دُون معالجة.إذا كانت الأعراض تُسبِّب الانزعاج للمريض، قد يُعالجُ الأطباءُ المريض عن طريق:
رُهيمات للحكة
دواء مخدِّر للبثرات الفمويَّة إذا كانت تُسبِّبُ مشاكل في الأكل والشرب
في بعض الأحيان، دواء مُضادّ للفيروسات إذا استمرَّت الإصابة بالحُمامى عديدة الأشكال، أو إذا رأى الأطباءُ أنَّ الحالة ناجمة عن الهربس