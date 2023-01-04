كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض حُمامى عديدة الاشكال؟

كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى المريض حُمامى عديدة الاشكال؟

يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة لالحمامى عديدة الأشكال عن طريق مُعاينة الطفح،وقد يراقبون المريض بعناية للتأكد من أنها ليست حالة أكثر خطورة يمكن أن تبدو متشابهة.