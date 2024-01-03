ما الذي يُسبِّبُ حروق الشمس؟

ما الذي يُسبِّبُ حروق الشمس؟

تنجم حروق الشمس عن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس.من المُرجَّح أن يُصاب الشخص بحُروق الشمس في منتصف النهار (10 صباحًا إلى 3 بعد الظهر)، وذلك لأنَّ هذا هو الوقت الذي تكون فيه الأشعة فوق البنفسجية في أقوى درجاتها.

يكون خطرُ حروق الشمس مرتفعًا عند الأشخاص الذين:

لديهم بشرة فاتحة وعيون زرقاء وشعر أشقر أو أحمر

يعملون في الهواء الطلق

أُصِيبوا بحروق الشمس في السابق.

ونظرًا إلى أنَّ أسرَّة تسمير الجلد تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لإعطاء السُّمرة، يُمكن أن يُصاب الشخصُ بالحروق أيضًا بسبب البقاء لفترة طويلة في سرير التسمير.