ما هي حُروق الشمس؟
حُروق الشمس هي احمرار مؤلم في الجلد ناجم عن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس.
على الرغم من أنَّ حروق الشمس تتفاقم عادةً على الجلد المكشوف، إلَّا أنَّها يمكن أن تحدث في المناطق التي تغطيها الملابس
يمكن أن يُصابَ الشخصُ بحُروق الشمس حتى في الأيام الغائمة، لأن الغيوم لا تحجُب الأشعَّة فوق البنفسجية.
إذا كانت حُروق الشمس شديدةً، قد يُعاني المريض من حُمَّى أو قشعريرة وفُقاعات على الجلد المُصاب بحروق الشمسِ
ولتخفيف الألم الناجمِ عن حروق الشمس، ينبغي استخدِامُ المستحضرات وأخذ مسكنات الألم وضع قطعة قماش مبللة باردة على الجلد
لتقليل فرصة الإصابة بحروق الشمس، ينبغي استخدام مُستحضر الوقاية من الشمس وتجنب الخروج عندما تكون أشعَّة الشمس في أقوى درجاتها
كما يُمكن أن تُؤدِّي الأشعة فوق البنفسجية المُستخدَمة في مصابيح وأسرَّة تسمير الجلد إلى احمرارٍ مؤلمٍ في الجلد وضررٍ فيه.
ما الذي يُسبِّبُ حروق الشمس؟
تنجم حروق الشمس عن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس.من المُرجَّح أن يُصاب الشخص بحُروق الشمس في منتصف النهار (10 صباحًا إلى 3 بعد الظهر)، وذلك لأنَّ هذا هو الوقت الذي تكون فيه الأشعة فوق البنفسجية في أقوى درجاتها.
يكون خطرُ حروق الشمس مرتفعًا عند الأشخاص الذين:
لديهم بشرة فاتحة وعيون زرقاء وشعر أشقر أو أحمر
يعملون في الهواء الطلق
أُصِيبوا بحروق الشمس في السابق.
ونظرًا إلى أنَّ أسرَّة تسمير الجلد تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لإعطاء السُّمرة، يُمكن أن يُصاب الشخصُ بالحروق أيضًا بسبب البقاء لفترة طويلة في سرير التسمير.
ما هِيَ أعرَاض حُروق الشمس؟
قد تبدأ الأَعرَاض من بعد ساعةٍ من التعرُّض إلى الحرق،وهي تتفاقم غالبًا خلال فترةٍ تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة من بعد الحرق.سيُعاني الشخص من:
جلد أحمر مؤلم
وقد تتشكل فقاعات في بعض الأحيان.
الحمَّى والقشعريرة والضعف إذا كان الحرق شديدًا
وبعد بضعة أيام، سيُسبِّب الحرقُ حكَّةً وستتقشَّر الطبقة الخارجية من الجلد.
في بعض الأحيان، تحدُث عَدوى في الجلدِ الذي أصابه حرق الشمس.
SINCLAIR STAMMERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
إذا تعرَّض المريض إلى حروق الشمس الشَّديدة عندما كان صغيرًا، ستزداد فُرصة أن يُصاب بالورم الميلانينيّ (نوع من سرطان الجلد) عندما يتقدَّم في السن.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ حرقَ الشمس؟
لتقليل الألم الناجم عن حروق الشمس الخفيفة، سيطلب الأطباء من المريض:
أخذ مُسكِّنات الألم التي تُباعُ من دُون وصفةٍ طبيةٍ، مثل إيبوبروفين ibuprofen
الاستحمام بماءٍ بارد
وضع قطعة قماش مبللة وباردة أو تطبيق الفازلين أو الألوة (الصبار aloe) أو غسول مُرطِّب (لا يحتوي على العطر)، على موضع حرق الشمس.
تحتوي بعض رذاذات ومُستحضرات حروق الشمس على دواء مُخدِّر يُزيل الألم لفترةٍ قصيرةٍ.يقول الأطبَّاء عادةً أنَّه ينبغي عدم استخدام هذه الأدوية، لأنَّ الكثيرَ من الأشخاص يُصابون باستجابات تحسُّسية للدَّواء المُخدِّر.
لمُعالجة حروق الشمس الشديدة، قد يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء المريض رُهيمًا يحتوي على مُضادّ حيويّ لتطبيقه على الفقاعات
الطلب من المريض عدم فرقعة الفقاعاتإبقاء الجلد المصاب بحروق الشمس بعيدًا عن ضوء الشمس لعدَّة أسابيع، خُصوصًا إذا كان مُتقشِّرًا.يكون الجلد الجديد في الأسفل رقيقًا وحساسًا جدًا.
كيف يُمكن الوِقاية من حُروقِ الشمس؟
يُعدُّ الابتعاد عن ضوء الشمس من أفضل الطرائق للوقاية من حروق الشمس.تزداد فُرص الإصابة بحُروق الشمس في الحالات الآتية:
بين العاشرة صباحًا والثالثة مساءً (عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى درجاتها)
في المرتفعات الشاهقة، كما هي الحال في الجبال
عندما ينعكس ضوء الشمس عن الثلجِ أو الماء أو الرمل
عندما يكون من الضروري أن يخرج الشخص تحت ضوء الشمس، عليه أن يقوم بالخطوات الآتية:
عدم البقاء في الخارج لمدَّة تزيد عن 30 دقيقة
ارتداء قبعة ذات حواف عريضة وملابس وقائية، مثل الملابس الخاصة المصنوعة مع حِماية ضد الشمس
ارتداء النظارات الشمسية
استعمال مُستحضرات الوِقاية من الشمسِ
نصائح حول استخدام مُستحضرات الوقاية من الشمس:
اختيار واقي شمسي مُقاوم للماء بعامل حماية من الشمس SPF بقوَّة 30 أو أكثر
استخدام مُستحضرات الوقاية من الشمس التي تحمي من كلا نوعي الأشعة فوق البنفسجية (UVA و UVB).
تطبيق كمية من مُستحضر الوقاية من الشمس لتغطية الجسم، مع العلم أنَّ مُعظَم الأشخاص لا يستعملون كمية كافية من المُستحضر
تطبيق المُستحضر قبل 30 دقيقة من الخروج إلى ضوءِ الشمس المباشر القوي وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو من بعد التعرُّق أو السباحة
بالنسبة إلى المناطق الصغيرة مثل الأنف أو الشفتين، ينبغي الأخذ في الاعتبار أيضًا تطبيق واقٍ شمسي sunblock ( رُهيم أبيض لزِج يحتوي على الزنك والتيتانوم)، وهُوَ يحجُب كل ضوء الشمس تقريبًا عن الجلدِ