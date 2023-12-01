ما هو الورَم الميلانينيّ؟
الورمُ الميلانينيّ melanoma هُو نوع من أنواع سرطان الجلد،وهو يبدأ في خلايا الجلد التي تُسمَّى الخلايا الميلانينيَّة.تُنتِجُ الخلايا الميلانينيَّة مادَّةً بُنيَّةً تُعطي الجلد لونه،ولذلك تكون الأورام الميلانينيَّة بلونٍ داكنٍ عادةً.يمكن أن يبدأ السرطان في الجلد الطبيعي أو في شامةٍ،
ويبدأ الورم الميلانينيّ عادةً على شكلٍ ورمٍ جديدٍ صغيرٍ بلونٍ داكنٍ على جزء الجلد الذي تعرَّض إلى الشمس
كما يُمكن أن يبدأ الورم الميلانينيّ على جزءٍ من الجسم لا يتعرَّض إلى ضوء الشَّمس، مثل داخل الفمِ
ينتشر السرطانُ بسهولةٍ إلى أجزاء أخرى من الجسم حيثُ يعمل على تخريب النسيج ويكون قاتلاً عادةً
لتشخيص الورم الميلانينيّ، يقوم الأطبَّاء بأخذ خزعةٍ، وهي عينة صغيرة من الجلد يجري تفحُّصها تحت المجهر
إذا جَرَى تشخيص الإصابة بالورم الميلانينيّ مُبكِّراً بما فيه الكفاية، يُمكن الشفاء منه عن طريق الجراحة عادةً
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Gregory L.Wells, MD.
لا يُعدُّ الورم الميلانيني شائعًا تقريبًا مثل الأنواع الأخرى من سرطانات الجلد،ولكنه أكثرها فتكاً بحياة المرضى.
من يُواجه خطر الورم الميلانينيّ؟
تجعل عوامِل الخطر الآتية الشخصَ أكثر ميلًا للإصابة بالورم الميلانينيّ:
التعرُّض إلى أشعَّة الشمس على المدى الطويل و حُروق الشَّمس
استخدام أسرَّة تسمير الجلد
وجود أفراد من العائلة لديهم ورم ميلانينيّ أو كثير من الشامات بأشكالٍ مُختلفةٍ
البشرة الفاتِحة والنمش freckles
وجود عدد كبير من الشامات بأشكال أو ألوان مُختلِفة
ضعف الجهاز المناعيّ
ما هِيَ أعراض الورم الميلانينيّ؟
يمكن أن تختلِف الأورام الميلانينيَّة من ناحية مظهرها،حيث يُمكن أن تكون:
لطخات مُنبسِطة بُنيَّة ذات حواف خَشِنة وبُقعاً سوداء صغيرة
لطخات بنية بارزة مع بُقع بلون أحمر أو أبيض أو أسوَد أو أزرق
عُقيدات صلبة بلونٍ أحمر أو أسود أو رماديّ
يُعدُّ الورم الميلانينيّ أقلّ شُيوعًا عند أصحاب البشرة الدَّاكنة.إذا أُصِيب شخص من أصحاب البشرة الدَّاكنة بالورمِ الميلانينيّ، يكون هذا الورم عادةً تحت أظافر أصابع اليد أو أظافر أصابع القدم أو على راحة اليد أو باطن القدم.
أعراض الورم الميلانينيّ هي أيّ ورم جلدي يكون:
يكبر في الحجم
يُصبِحُ داكناً أكثر
مُلتهِباً (أحمر اللون وينتفخ)
مُبقَّعاً ويتغيَّر لونه
نازفاً، أو يتشقَّق الجلد فوقه
يُسبِّبُ الحكَّةَ والإيلام عند اللمس أو الألمَ
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالورم الميلانينيّ؟
سيقومُ الأطباء بإجراء خزعة (أخذ عيِّنة صغيرة من النسيج لتفحُّصها تحت المجهر).
سِمات الورم الميلانينيّ
تُسمَّى العلامات التحذيريَّة للورم الميلانينيّ أحيانًا سِمات الورم الميلانينيّ،حيث ترمُز الحروف ABCDE إلى:
A التَّناظُرsymmetry: يكون نصفا الورم الجلدي بشكلٍ مُختلفٍ
B الحواف borders: تكون حواف الورم خشنةً أو مُندمِجةً مع الجلد المُحيط
C اللون color: يتغيَّر لون الورم الجلديّ، خُصُوصًا إلى البنِّي والأسود والأحمر والأبيض والأزرق أو إلى لونٍ مُختلفٍ أو داكنٍ أكثر من الشامات الأخرى
D القطر diameter: يكون الورم الجلديّ أعرض من رُبع إنش (أكبر من حجم الممحاة على قلم الرَّصاص)
E حُدوث الورم evolution: يظهر الورم الجلديّ عندما يكُون عمر الشخص أكبر من 30 عامًا، أو نما أو تغيَّر منذ فترةٍ قريبةٍ
كيف يُعالجُ الأطباءُ الورمَ الميلانينيّ؟
يُعالِجُ الأطباءُ الورمَ الميلانينيّ بـالجراحة عن طريق قطع الورم الجلديّ وعلى الأقلّ نصف إنش من الجلد حول السرطان.إذا لم تكن الجراحة ممكنةً، قد يعطي الأطباءُ المريضَ دواءً أو يُحاولون القضاء على الورم بالبرودة الشديدة (الجراحة البرديَّة)، أو تطبيق الأشعَّة.
إذا انتشر الورمُ الميلانينيّ إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يقوم الطبيب بالإجراءات التالية:
الجراحة لاستئصال النسيج السرطانيّ
إعطاء أدويةٍ تُساعِدُ الجهاز المناعيّ على القضاءِ على السرطان
أدوية تكتشفُ خلايا الورم الميلانينيّ وتقضي عليها
كيف يُمكن الوِقاية من الورمِ الميلانينيّ؟
يُمكن الوِقاية من الورم الميلانينيّ عن طريق التقليلِ من التعرُّض إلى الشَّمس:
الابتعاد عن ضوء الشمس والبقاء في الظلّ وتجنُّب الشمس بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة مساءً
عدم أخذ حمَّام شمسيّ أو استخدام أسرَّة تسمير الجلد
ارتِداء ملابِس واقية، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل والقبعات ذات الحواف العريضة
استخدام مُستحضرات الوِقاية من أشعَّة الشَّمس التي تحتوي على الأقلّ على عامل الوقاية من الشمس 30 (SPF)، ومن المهمّ تطبيق المزيد من هذه المُستحضرات كل ساعتين ومن بعد السِّباحة أو التعرُّق
ينبغي استشارة الطبيب على الأقلّ لمرَّة في العام لتفحُّص الجلد إذا كان الشخص:
أُصِيبَ بالورم الميلاني في السابق
لديه العديد من الشَّامات
ينبغي استشارة الطبيب عند مُلاحظة ورم جلديّ لا يزول من بعد بضعة أسابيع.