ما هو الورَم الميلانينيّ؟

ما هو الورَم الميلانينيّ؟

الورمُ الميلانينيّ melanoma هُو نوع من أنواع سرطان الجلد،وهو يبدأ في خلايا الجلد التي تُسمَّى الخلايا الميلانينيَّة.تُنتِجُ الخلايا الميلانينيَّة مادَّةً بُنيَّةً تُعطي الجلد لونه،ولذلك تكون الأورام الميلانينيَّة بلونٍ داكنٍ عادةً.يمكن أن يبدأ السرطان في الجلد الطبيعي أو في شامةٍ،

ويبدأ الورم الميلانينيّ عادةً على شكلٍ ورمٍ جديدٍ صغيرٍ بلونٍ داكنٍ على جزء الجلد الذي تعرَّض إلى الشمس

كما يُمكن أن يبدأ الورم الميلانينيّ على جزءٍ من الجسم لا يتعرَّض إلى ضوء الشَّمس، مثل داخل الفمِ

ينتشر السرطانُ بسهولةٍ إلى أجزاء أخرى من الجسم حيثُ يعمل على تخريب النسيج ويكون قاتلاً عادةً

لتشخيص الورم الميلانينيّ، يقوم الأطبَّاء بأخذ خزعةٍ، وهي عينة صغيرة من الجلد يجري تفحُّصها تحت المجهر

إذا جَرَى تشخيص الإصابة بالورم الميلانينيّ مُبكِّراً بما فيه الكفاية، يُمكن الشفاء منه عن طريق الجراحة عادةً

الوَرم الميلانينيّ الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Gregory L.Wells, MD.

لا يُعدُّ الورم الميلانيني شائعًا تقريبًا مثل الأنواع الأخرى من سرطانات الجلد،ولكنه أكثرها فتكاً بحياة المرضى.